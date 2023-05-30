Bất ngờ trước diễn viên 'vạn năng' đảm nhận nhiều vai nhất trong 'Tây Du Ký' bản 1986

Chính nam diễn viên này cũng không thể nhớ nổi mình đã xuất hiện ở những cảnh quay nào trong phim "Tây du ký" 1986.

Bộ phim truyền hình Tây du ký 1986 là tác phẩm kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ. Thế nhưng đằng sau thành công của bộ phim là bao thiếu thốn, khó khăn và vất vả. Đoàn phim chỉ có duy nhất một máy quay và phải di chuyển khắp Trung Quốc trong 6 năm trời để quay ngoại cảnh. Do thiếu kinh phí nên một diễn viên phải đảm nhận cùng lúc nhiều nhân vật. Bộ phim được quay với tình trạng thiếu thốn cả về kinh phí lẫn diễn viên Tuy nhiên, so với các phiên bản “đàn em” sau này, “Tây du ký 1986” được sản xuất với số kinh phí “bèo bọt” nhất, 6 triệu nhân dân tệ (khoảng 20 tỷ đồng), để chi trả cho toàn bộ chi phí trong quá trình quay phim như cát-xê diễn viên, tiền thuê đạo cụ, tiền làm kỹ xảo, dựng phim, tiền di chuyển… Được biết, cố đạo diễn Dương Khiết chỉ đủ tiền thuê một quay phim và một máy quay. Đoàn làm phim chật vật đến nỗi phải cắt phần 1 từ 30 xuống còn 25 tập.

Lục Tiểu Linh Đồng và các diễn viên khác phải diễn nhiều vai khác nhau Quá thiếu thốn buộc lòng đạo diễn cùng ê kíp phải “dè xẻn” chi tiêu bằng nhiều cách như tận dụng những đồ vật bỏ đi làm đạo cụ hay cho các diễn viên kiêm nhiệm nhiều vai cùng lúc, giải quyết tình trạng thiếu diễn viên… Thậm chí, dàn diễn viên chính như Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa, Diêm Hoài Lễ… cũng đảm nhiệm không dưới 10 vai. Kỷ lục đóng nhiều vai nhất trong Tây du ký 1986 lại thuộc về diễn viên Lý Kiến Thành. Ông diễn tới hơn 20 nhân vật trong Tây du ký 1986, tiêu biểu như Tôn Giả ở Tây Thiên, Tinh Tế Quỷ, Sư tử vàng thành tinh, Lý Ngư Tinh, Linh Lợi Quỷ... Lý Kiến Thành đảm nhận nhiều vai đến nỗi chính bản thân ông cũng không nhớ hết.

Kỷ lục đóng nhiều vai nhất trong Tây du ký 1986 lại thuộc về diễn viên Lý Kiến Thành Lý Kiến Thành sinh năm 1938 tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Với niềm đam mê hí kịch, ông đã thi tuyển vào đoàn Văn công Dương Châu. Với nền tảng tốt về chất giọng và khả năng biểu diễn, ông nhanh chóng trở thành diễn viên nổi bật trong đoàn. Thế nhưng, do chủ yếu đóng vai phải diện nên ông thường bị đóng khung với hình tượng gian ác. Ông thể hiện đa dạng các tuyến nhân vật, từ Thần tiên, Phật, đến Yêu ma, Quỷ quái... Với màn thể hiện xuất sắc, ông được cố đạo diễn Dương Khiết đề nghị đóng thêm nhiều vai phụ khác. Trong bốn năm quay cùng đoàn phim “Tây du ký”, ông thể hiện đa dạng các tuyến nhân vật, từ Thần tiên, Phật, đến Yêu ma, Quỷ quái... Dù đều là những vai diễn nhỏ nhưng ông vẫn gây ấn tượng mạnh cho khán giả. Sau khi Tây du ký 1986 đóng máy, Lý Kiến Thành vẫn giữ liên lạc với dàn diễn viên trong phim Khi nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối cho Lý Kiến Thành khi ông có khả năng nhưng lại toàn đóng vai phụ ít đất diễn, nam diễn viên này vui vẻ cho hay: 'Trong phim tôi đóng nhiều vai như thế, thu hoạch tuyệt đối không ít hơn người khác'. Được biết, sau khi Tây du ký 1986 đóng máy, Lý Kiến Thành vẫn giữ liên lạc với dàn diễn viên trong phim. Mỗi lần đoàn phim hội ngộ, ông cũng tham gia với mọi người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-truoc-dien-vien-van-nang-am-nhan-nhieu-vai-nhat-trong-tay-du-ky-ban-1986-587221.html