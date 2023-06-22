Dương Tử bất ngờ được khen sau khoảng thời gian dài phong độ 'trồi sụt'

Theo Sohu, phong cách của Dương Tử được so sánh với "tàu lượn siêu tốc", phong độ lên xuống thất thường. Đôi lúc, vẻ ngoài của nữ diễn viên được khen. Song, một số tạo hình bị nhận xét là kỳ lạ, kém sắc. Dân mạng Trung Quốc nhận định việc Dương Tử trông kém hấp dẫn là do trang phục, lối trang điểm.

Dương Tử xuất hiện trong sự kiện với tạo hình gây chú ý.

Những hình ảnh mới nhất của Dương Tử trong sự kiện chiêu thương của Tencent lại bất ngờ nhận được lời khen ngợi của khán giả. Xuất hiện tại sự kiện, Dương Tử được nhận xét là vừa thanh lịch, trưởng thành nhưng cũng không kém phần xinh đẹp, quyến rũ. Có thể thấy sau loạt ảnh phá cách trên những bìa tạp chí trước đó, nữ diễn viên và đoàn đội của mình đã biết cách tiết chế lại, quay trở về với phong cách phù hợp nhất với nữ diễn viên Hương Mật Tựa Khói Sương.