Dương Tử bất ngờ được khen sau khoảng thời gian dài phong độ 'trồi sụt'

Sao quốc tế 22/06/2023 15:38

Tạo hình mỗi lần xuất hiện của Dương Tử đều nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Theo Sohu, phong cách của Dương Tử được so sánh với "tàu lượn siêu tốc", phong độ lên xuống thất thường. Đôi lúc, vẻ ngoài của nữ diễn viên được khen. Song, một số tạo hình bị nhận xét là kỳ lạ, kém sắc. Dân mạng Trung Quốc nhận định việc Dương Tử trông kém hấp dẫn là do trang phục, lối trang điểm

Dương Tử bất ngờ được khen sau khoảng thời gian dài phong độ 'trồi sụt' - Ảnh 1
Dương Tử xuất hiện  trong sự kiện với tạo hình gây chú ý.

Những hình ảnh mới nhất của Dương Tử trong sự kiện chiêu thương của Tencent lại bất ngờ nhận được lời khen ngợi của khán giả. Xuất hiện tại sự kiện, Dương Tử được nhận xét là vừa thanh lịch, trưởng thành nhưng cũng không kém phần xinh đẹp, quyến rũ. Có thể thấy sau loạt ảnh phá cách trên những bìa tạp chí trước đó, nữ diễn viên và đoàn đội của mình đã biết cách tiết chế lại, quay trở về với phong cách phù hợp nhất với nữ diễn viên Hương Mật Tựa Khói Sương

Dương Tử bất ngờ được khen sau khoảng thời gian dài phong độ 'trồi sụt' - Ảnh 2
Dương Tử bất ngờ được khen sau khoảng thời gian dài phong độ 'trồi sụt' - Ảnh 3
Nhan sắc của Dương Tử trong lần xuất hiện mới đây gây chú ý. 

Phòng làm việc của Dương tử ngay sau đó cũng tung ra loạt ảnh xinh đẹp của nữ diễn viên. Không như những lần trước, Dương Tử không còn trong những thiết kế trễ vai nhàm chán mà chuyển sang một thiết kế có điểm nhấn ở phần eo. Người hâm mộ hiếm khi thấy nữ diễn viên diện thiết kế để lộ vòng 2.

Dương Tử bất ngờ được khen sau khoảng thời gian dài phong độ 'trồi sụt' - Ảnh 4
Dương Tử thanh lịch trong bộ váy trắng và blazer đồng điệu. 

Có thể thấy, Dương Tử đang tích cực thay đổi hình ảnh và được khán giả ghi nhận. Việc nữ diễn viên thay đổi đội ngũ stylist và định hướng lại phong cách khiến người hâm mộ. Trong nhiều năm hoạt động ở lĩnh vực giải trí, Dương Tử luôn nỗ lực tạo sự đột phá.

Dương Tử bất ngờ được khen sau khoảng thời gian dài phong độ 'trồi sụt' - Ảnh 5
Nữ diễn viên tích cực thay đổi hình ảnh trước công chúng. 

Sắp tới đây, Dương Tử sẽ tái xuất màn ảnh với dự ánTrường Tương Tư, đây là dự án phim cổ trang lớn, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Bộ phim xoay quanh nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) sống không cha không mẹ từ nhỏ. Cô có thể biến thành mọi hình dạng tùy ý nhưng lại không nhớ nổi dáng vẻ của chính mình.

Dương Tử bất ngờ được khen sau khoảng thời gian dài phong độ 'trồi sụt' - Ảnh 6
 
Dương Tử bất ngờ được khen sau khoảng thời gian dài phong độ 'trồi sụt' - Ảnh 7
Khán giả mong đợi Dương Tử có thể tiếp tục duy trì phong độ.
'Tình mới màn ảnh' của Dương Tử chuẩn bị trở lại với Lạp Tội Đồ Giám phần 2

'Tình mới màn ảnh' của Dương Tử chuẩn bị trở lại với Lạp Tội Đồ Giám phần 2

Lạp Tội Đồ Giám là dự án vinh dự giành giải phim truyền hình chiếu mạng xuất sắc nhất tại lễ trao giải Truyền hình Châu Á lần thứ 27 vào cuối năm 2022. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án này đang có kế hoạch sản xuất tiếp phần 2. Theo đó, 'tình mới màn ảnh' của Dương Tử sẽ trở lại với dự án này.

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