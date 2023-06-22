Dương Tử bất ngờ được khen sau khoảng thời gian dài phong độ 'trồi sụt'

Tạo hình mỗi lần xuất hiện của Dương Tử đều nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.
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Theo Sohu, phong cách của Dương Tử được so sánh với "tàu lượn siêu tốc", phong độ lên xuống thất thường. Đôi lúc, vẻ ngoài của nữ diễn viên được khen. Song, một số tạo hình bị nhận xét là kỳ lạ, kém sắc. Dân mạng Trung Quốc nhận định việc Dương Tử trông kém hấp dẫn là do trang phục, lối trang điểm.
Những hình ảnh mới nhất của Dương Tử trong sự kiện chiêu thương của Tencent lại bất ngờ nhận được lời khen ngợi của khán giả. Xuất hiện tại sự kiện, Dương Tử được nhận xét là vừa thanh lịch, trưởng thành nhưng cũng không kém phần xinh đẹp, quyến rũ. Có thể thấy sau loạt ảnh phá cách trên những bìa tạp chí trước đó, nữ diễn viên và đoàn đội của mình đã biết cách tiết chế lại, quay trở về với phong cách phù hợp nhất với nữ diễn viên Hương Mật Tựa Khói Sương.
Phòng làm việc của Dương tử ngay sau đó cũng tung ra loạt ảnh xinh đẹp của nữ diễn viên. Không như những lần trước, Dương Tử không còn trong những thiết kế trễ vai nhàm chán mà chuyển sang một thiết kế có điểm nhấn ở phần eo. Người hâm mộ hiếm khi thấy nữ diễn viên diện thiết kế để lộ vòng 2.
Có thể thấy, Dương Tử đang tích cực thay đổi hình ảnh và được khán giả ghi nhận. Việc nữ diễn viên thay đổi đội ngũ stylist và định hướng lại phong cách khiến người hâm mộ. Trong nhiều năm hoạt động ở lĩnh vực giải trí, Dương Tử luôn nỗ lực tạo sự đột phá.
Sắp tới đây, Dương Tử sẽ tái xuất màn ảnh với dự ánTrường Tương Tư, đây là dự án phim cổ trang lớn, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Bộ phim xoay quanh nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) sống không cha không mẹ từ nhỏ. Cô có thể biến thành mọi hình dạng tùy ý nhưng lại không nhớ nổi dáng vẻ của chính mình.