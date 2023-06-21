Trường Tương Tư tung trailer mới vừa hay lại đẹp, Dương Tử vượt xa kỳ vọng của fan nguyên tác

Sao quốc tế 21/06/2023 14:12

Trường Tương Tư của Dương Tử đã tung ra đoạn trailer dài hơn 3 phút khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên.

Mới đây, trong đại hội chiêu thương của Tencent diễn ra mới đây, rất nhiều dự án phim đã tung poster và trailer mới. Trong đó, bộ phim Trường Tương Tư nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Đây là bộ phim cổ trang đang được mong đợi nhất của Dương Tử thời điểm hiện tại.

Trường Tương Tư tung trailer mới vừa hay lại đẹp, Dương Tử vượt xa kỳ vọng của fan nguyên tác - Ảnh 1
Trường Tương Tư tung trailer mới vừa hay lại đẹp, Dương Tử vượt xa kỳ vọng của fan nguyên tác - Ảnh 2
Những thước phim đầu tiên của Trường Tương Tư. 

 Ngay lập tức, trailer mới của Trường Tương Tư vừa được đăng tải đã nhanh chóng leo lên top bàn luận trên Weibo. Từ tạo hình đến kỹ xảo trong phim đều được khán giả khen ngợi hết lời. Ngoài ra, diễn xuất của Dương Tử trong Trường Tương Tư cũng khiến khán giả cực kỳ ấn tượng. Những phân cảnh bi thương của nàng tiểu hoa nổi bật khiến khán giả càng mong đợi phim sớm lên sóng hơn nữa.

Trường Tương Tư tung trailer mới vừa hay lại đẹp, Dương Tử vượt xa kỳ vọng của fan nguyên tác - Ảnh 3
Dương Tử vô cùng diễm lệ trong tác phẩm mới. 

Điểm cộng lớn nhất nằm ở dàn diễn viên, ngoài Dương Tử có độ nổi tiếng cao và diễn xuất nhiều lần được khen, nhất là các cảnh khóc, thì ba diễn viên nam cũng rất đáng trông đợi. Hiện tác phẩm đã chính thức cán mốc 2 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng Tencent Video. Cùng với đó, nhà đài cũng đã tung loạt ảnh poster nhân vật do Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ đóng chính để chúc mừng, thu hút được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Trường Tương Tư tung trailer mới vừa hay lại đẹp, Dương Tử vượt xa kỳ vọng của fan nguyên tác - Ảnh 4
 
Trường Tương Tư tung trailer mới vừa hay lại đẹp, Dương Tử vượt xa kỳ vọng của fan nguyên tác - Ảnh 5
Tác phẩm đang vô cùng được mong đợi bởi khán giả lẫn dàn diễn viên.

Trường Tương Tư là tác phẩm được cả fan hâm mộ lẫn Dương Tử kỳ vọng vô cùng lớn. Bởi lẽ vài năm gần đây, tên tuổi Dương Tử bị chậm lại bởi không có tác phẩm quá bạo kể từ sau Cá Mực Hầm Mật. Thậm chí, một số tiểu hoa như Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư đang có nguy cơ vượt qua Dương Tử.

Trường Tương Tư tung trailer mới vừa hay lại đẹp, Dương Tử vượt xa kỳ vọng của fan nguyên tác - Ảnh 6
Tác phẩm chứng minh sức hút hàng đầu của Dương Tử. 

Tuy nhận về nhiều lời khen, một số fan nguyên tác cho biết trailer của Trường Tương Tư khá sát với truyện. Nếu duy trì một kịch bản tốt, việc dự án phim cổ trang này bạo khi lên sóng là rất dễ. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn có nhiều người bày tỏ lo ngại về diễn xuất của Đặng Vi. Tuy có ngoại hình đẹp, nhưng chàng mỹ nam này lại gây nhiều tranh cãi vì biểu cảm gương mặt khá đơ.

Trường Tương Tư tung trailer mới vừa hay lại đẹp, Dương Tử vượt xa kỳ vọng của fan nguyên tác - Ảnh 7
Một phân cảnh được xem như cao trào của phim được khán giả mong đợi. 
Trường Tương Tư tung trailer mới vừa hay lại đẹp, Dương Tử vượt xa kỳ vọng của fan nguyên tác - Ảnh 8
Tạo hình khá mới mẻ của Dương Tử được đánh giá cao. 

Phim được nhà sản xuất thông báo có tổng số tập là 72, dự kiến lên sóng vào mùa hè năm nay. Tuy nhiên, theo quy định của cơ quan Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) về thời lượng của mỗi phim, các bộ phim có tổng số tập lên sóng không quá 40. Dẫu vậy, fan hâm mộ của Dương Tử vẫn kì vọng tác phẩm sẽ là cú hích để nữ diễn viên trở mình sau thời gian cô liên tục thất bại với những dự án cổ trang lẫn hiện đại.

Trường Tương Tư tung trailer mới vừa hay lại đẹp, Dương Tử vượt xa kỳ vọng của fan nguyên tác - Ảnh 9
 
Trường Tương Tư tung trailer mới vừa hay lại đẹp, Dương Tử vượt xa kỳ vọng của fan nguyên tác - Ảnh 10
Phân đoạn khiến khán giả không thể ngồi yên. 
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