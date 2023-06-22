Fan đồng loạt phản đối Ngu Thư Hân hợp tác cùng Tống Uy Long vì 'đẹp nhưng diễn dở'?

Màn hợp tác của Ngu Thư Hân và Tống Uy Long khiến dân tình bàn tán không ngớt.

Thành công của Thương Lan Quyết giúp danh tiếng và độ nhận diện của Ngu Thư Hân tăng lên rõ rệt. Cô nàng cũng trở thành một đối thủ mạnh của Triệu Lộ Tư trong dàn tiểu hoa 95. Ở thời điểm hiện tại, Ngu Thư Hân đang là cái tên đắt giá và nhận được nhiều lời mời đóng phim. Thành công của Thương Lan Quyết giúp danh tiếng và độ nhận diện của Ngu Thư Hân tăng lên rõ rệt. Gần đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết sau Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược, Ngu Thư Hân sẽ tiếp tục vào đoàn làm phim cổ trang. Trong dự án sắp tới, cô nàng sẽ hợp tác cùng nam thần điển trai Tống Uy Long. Nhiều khán giả bàn tán xôn xao sau khi thông tin hai lưu lượng đình đám lứa 95 của Cbiz sắp hợp tác cùng nhau.

Ở thời điểm hiện tại, Ngu Thư Hân và Tống Uy Long đều là những ngôi sao có ngoại hình trong trẻo được công chúng đồng loạt công nhận. Ở thời điểm hiện tại, Ngu Thư Hân và Tống Uy Long đều là những ngôi sao có ngoại hình trong trẻo được công chúng đồng loạt công nhận. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có khá nhiều ý kiến cho rằng diễn xuất của cặp đôi này chưa thật sự tốt, nếu hợp tác cùng nhau sẽ khó khiến phim nổi bật và thành công được. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người mong đợi vào màn hợp tác của cặp đôi nam thanh nữ tú này. Tống Uy Long nổi tiếng từ sau Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Mới đây, Tương Tư Lệnh do Tống Uy Long và Angela Baby cũng nhận về nhiều đánh giá về tạo hình của cặp diễn viên chính, khán giả khen Tống Uy Long có ngoại hình mạnh mẽ, nam tính và không có sự chênh lệch với Angelababy dù đàn chị hơn anh 10 tuổi.

Tương Tư Lệnh khiến khán giả quan ngại về diễn xuất của cặp đôi. Trong khi đó, Angelababy được khen trẻ trung, nổi bật, phù hợp với nhân vật. Một bộ phận khán giả còn nhận xét, tạo hình của cô thậm chí còn đẹp hơn so với thời đóng “Cô phương bất tự thưởng”, “Vân trung ca”. Tuy nhiên, điều khiến công chúng lo lắng nhất ở “Tương tư lệnh” là kĩ năng diễn xuất của cặp đôi chính. Vẫn chưa có xác nhận chính thức về màn hợp tác của cặp đôi. Dù vậy, thông tin hợp tác giữa Ngu Thư Hân và Tống Uy Long vẫn chưa có xác nhận chính thức. Tính đến nay, nữ diễn viên Ngu Thư Hân đang tất bật chuẩn bị cho vai diễn sắp tới trong tác phẩm “Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược”, tái hợp cùng nam diễn viên Đinh Vũ Hề.

Ngu Thư Hân chính thức tái hợp 'tình cũ màn ảnh' trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin nền tảng Tencent đã công bố dự án Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược đăng tải poster khái niệm công bố hai diễn viên chính là Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fan-ong-loat-phan-oi-ngu-thu-han-hop-tac-cung-tong-uy-long-vi-ep-nhung-dien-do-594924.html