Ngu Thư Hân gặp rắc rối ra sao khi vướng tin hẹn hò với 'đàn anh hơn 17 tuổi' Ngô Kiến Hào?

Mối quan hệ tình cảm của Ngu Thư Hân và Ngô Kiến Hào bị khán giả phản đối dữ dội vì chênh lệch 17 tuổi và nam diễn viên Đài Loan cũng khá tai tiếng. Chưa kể, việc yêu đương ở thời điểm hiện tại được cho là tác động xấu đến sự nghiệp đang lên của Ngu Thư Hân.

Sau vài ngày giữ im lặng để tin đồn tự chìm xuống không thành, thậm chí còn có thêm nhiều lời đồn đoán không hay về đời tư, Ngu Thư Hân và văn phòng làm việc quyết định lên tiếng. Nữ thần tượng phủ nhận có quan hệ tình ái với Ngô Kiến Hào, khẳng định vẫn độc thân.

Tuy nhiên, sau khi Cát Tư Tề có hành động "thêm dầu vào lửa", phía Ngu Thư Hân phải giải thích thêm hai lần nữa. Bạn thân của sao nữ cũng ra mặt khẳng định Ngu Thư Hân không quen biết tài tử Vườn sao băng. Vì bức xúc cũng như để giải quyết dứt điểm, người đẹp tuyên bố khởi kiện người lan truyền tin đồn thất thiệt. Ở phía Ngô Kiến Hào, anh chia sẻ với người trong giới rằng không muốn bình luận vì cảm thấy lời đồn đại "quá nhảm nhí".

Tin đồn tình ái của Ngu Thư Hân và Ngô Kiến Hào bắt nguồn từ việc cả hai có lịch trình công việc lẫn cá nhân giống nhau. Người hâm mộ phát hiện hai nghệ sĩ đã 3 lần có mặt ở cùng một địa điểm. Ngoài lịch trình, khán giả còn nhận thấy phong cách ăn mặc của cặp sao tương đồng về họa tiết, màu sắc. Trong ngày 520, lễ tình nhân của Trung Quốc mới đây, hai nghệ sĩ cùng diện trang phục tím. Gần nhất là Ngô Kiến Hào đeo vòng cổ hình ngôi sao, trùng với biệt danh của Ngu Thư Hân. Không chỉ vậy, một bài đăng của nữ thần tượng từng xuất hiện người đàn ông có ngoại hình giống Ngô Kiến Hào.

Ngu Thư Hân và Ngô Kiến Hào có nhiều bạn chung như Lưu Vũ Hân, Vương Tư Thông trong showbiz. Họ từng chụp ảnh cùng nhau ở một bữa tiệc. Theo ETtoday, Ngu Thư Hân cũng là hình mẫu nữ giới yêu thích của thành viên nhóm F4 nổi tiếng một thời. Ngô Kiến Hào thích tiểu thư con nhà giàu. Với các chứng cứ trên, người hâm mộ cho rằng giữa Ngu Thư Hân - Ngô Kiến Hào có "sự trùng hợp đáng ngờ", và đặt nghi vấn họ đang trong mối quan hệ bí mật.

Ngu Thư Hân sinh năm 1995, hoạt động sôi nổi ở cả lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Cô hiện là nghệ sĩ trẻ có lượng người hâm mộ đông đảo, được nhà sản xuất Trung Quốc săn đón. Thời gian qua, sao nữ có nhiều tác phẩm tạo tiếng vang, giúp nâng cao danh tiếng như Trạm kế tiếp là hạnh phúc, Khúc biến tấu ánh trăng, Khu rừng nhỏ của hai người, Thương lan quyết.

Ngô Kiến Hào là ngôi sao nổi tiếng của Đài Loan, Trung Quốc. Anh từng góp mặt trong bộ phim Vườn sao băng. Ngô Kiến Hào từng kết hôn với tiểu thư giàu có nhưng chia tay trong ồn ào.