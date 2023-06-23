Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ hóa cô dâu thời Dân Quốc vào dịp Tết Nguyên Tiêu. Nhiều khán giả không ngớt lời khen ngợi cho nhan sắc trẻ trung, dáng vẻ dịu dàng của cô nàng.
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Triệu Lệ Dĩnh luôn là nữ diễn viên có thực lực trong làng giải trí. Dù chưa qua trường lớp đào tạo diễn xuất nhưng có thể thấy sự chăm chỉ của cô trong từng tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Cô nàng không chỉ xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình trong trang phục cổ trang mà còn cả những bộ sườn xám của cô cũng rất hấp dẫn.
Mới đây, phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh đã đăng tải loạt của cô nàng trong trang phục sườn sám màu đỏ đón vào dịp Tết Nguyên Tiêu. Nhiều khán giả không ngớt lời khen ngợi cho nhan sắc trẻ trung, dáng vẻ dịu dàng của cô nàng. Thậm chí, với sắc đỏ in hoa của bộ sườn sám này khiến nhiều netizen liên tưởng đến trang phục của các cô dâu thời Dân Quốc.
Bên cạnh đó, nhiều khán giả còn hy vọng Triệu Lệ Dĩnh sớm có được tác phẩm truyền hình mới trong thời kỳ Dân Quốc. Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng từng tham gia dự án truyền hình Dân Quốc đình đám Lão Cửu Môn.
Khi tham gia vào bộ phim này, Triệu Lệ Dĩnh diện trang phục Dân Quốc đẹp ngút ngàn. Từ ánh mắt hờ hững đến sức quyến rũ, nhân vật Doãn Tân Nguyệt do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai đã chinh phục hoàn toàn những khán giả khó tính từ diễn xuất cho tới sắc đẹp khi diện bộ cánh xám cách điệu.
Không những thế, Triệu Lệ Dĩnh cũng có một dự án điện ảnh Mật Chiến cũng trong tạo hình Dân Quốc. Tạo hình này của cô nàng nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả. Không những vừa dịu dàng đúng kiểu bà nội trợ, mà còn mạnh mẽ đúng chất của một gián điệp.