Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ hóa cô dâu thời Dân Quốc vào dịp Tết Nguyên Tiêu

Triệu Lệ Dĩnh luôn là nữ diễn viên có thực lực trong làng giải trí. Dù chưa qua trường lớp đào tạo diễn xuất nhưng có thể thấy sự chăm chỉ của cô trong từng tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Cô nàng không chỉ xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình trong trang phục cổ trang mà còn cả những bộ sườn xám của cô cũng rất hấp dẫn.

Mới đây, phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh đã đăng tải loạt của cô nàng trong trang phục sườn sám màu đỏ đón vào dịp Tết Nguyên Tiêu. Nhiều khán giả không ngớt lời khen ngợi cho nhan sắc trẻ trung, dáng vẻ dịu dàng của cô nàng. Thậm chí, với sắc đỏ in hoa của bộ sườn sám này khiến nhiều netizen liên tưởng đến trang phục của các cô dâu thời Dân Quốc.