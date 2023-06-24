Tần Lam diện váy xẻ ngực sâu 'đốt cháy' mọi ánh nhìn, trở thành tâm điểm thảm đỏ khiến fan phấn khích

Sao quốc tế 24/06/2023 22:47

Tối 23/6, nhiều nghệ sĩ hạng A của Trung Quốc trong đó có Tần Lam đã tề tựu tại Thượng Hải (Trung Quốc) để tham gia lễ trao giải Bạch Ngọc Lan 2023.

Tối 23/6, lễ trao giải Bạch Ngọc Lan (Liên hoan phim Truyền hình quốc tế Thượng Hải) lần thứ 28 - một trong những giải thưởng phim truyền hình lớn nhất Trung Quốc - đã diễn ra, thu hút công chúng quan tâm. Tại thảm đỏ của sự kiện cực hot này quy tụ dàn sao đình đám của màn ảnh Trung Quốc như Hồ Ca, Chu Nhất Long, Trương Nhược Quân, Lôi Giai Âm, Quách Kinh Phi, Đồng Dao, Triệu Lệ Dĩnh... Đáng chú ý, khoảnh khắc xuất hiện như nữ thần của Tần Lam khiến nhiều người choáng ngợp.

Tần Lam diện váy xẻ ngực sâu 'đốt cháy' mọi ánh nhìn, trở thành tâm điểm thảm đỏ khiến fan phấn khích - Ảnh 1
Dàn sao nam đình đám xứ Trung xuất hiện cực đỉnh

Có thể nói, ngoài khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh trượt “Thị hậu" Bạch Ngọc Lan lần thứ 3 thì khoảnh khắc Tần Lam xuất hiện với chiếc váy xẻ ngực sâu "đốt cháy" mọi ánh nhìn cũng khiến dân tình bàn tán xôn xao. Có thể nói, nữ diễn viên đã trở thành tâm điểm thảm đỏ với trang phục cực táo bạo, khác biệt với số đông người đẹp ăn mặc thanh lịch tại sự kiện. Đường cong cơ thể gợi cảm với chân dài, tỷ lệ eo hông chuẩn của nữ diễn viên Diên Hi công lược thu hút hàng nghìn bình luận khen ngợi trên Weibo.

Tần Lam diện váy xẻ ngực sâu 'đốt cháy' mọi ánh nhìn, trở thành tâm điểm thảm đỏ khiến fan phấn khích - Ảnh 2
Tần Lam xuất hiện tự nữ thần trên thảm đỏ sự kiện tối 23/6
Tần Lam diện váy xẻ ngực sâu 'đốt cháy' mọi ánh nhìn, trở thành tâm điểm thảm đỏ khiến fan phấn khích - Ảnh 3
Chiếc váy khoét ngực giúp Tần Lam trở thành tâm điểm, thu hút mọi ánh hình

Đặc biệt, với mái tóc ngắn phá cách cũng giúp cho "phú sát hoàng hậu" trông trẻ trung hơn hẳn so với tuổi thật của mình. Để giữ vững được phong độ về sắc vóc, Tần Lam luôn ăn uống điều độ và hoạt động thể thao mỗi ngày. Bên cạnh lời khen về hình thể, nữ diễn viên còn làm cho Cnet phải điên đảo với nhan sắc ở tuổi 44. Nhiều người phải để lại bình luận "xin vía" da đẹp giống cô khi về tuổi xế chiều. 

Tần Lam diện váy xẻ ngực sâu 'đốt cháy' mọi ánh nhìn, trở thành tâm điểm thảm đỏ khiến fan phấn khích - Ảnh 4
Bên cạnh lời khen về hình thể, Tần Lam còn làm cho Cnet phải điên đảo với nhan sắc ở tuổi 44

Được biết, Tần Lam là một trong những nữ diễn viên thuộc thế hệ 7x nổi tiếng hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ. Cô nàng được biết được rộng rãi với vai diễn trong các bộ phim Đại Đường Tình Sử, Hoàn Châu Cách Cách 3, Phong Vân 2, Tú Nương Lan Hinh, Diên Hi Công Lược,...

Trước đó, Tần Lam còn khiến dân tình điên đảo với những hình ảnh trong Cô Ấy Tỏa Sáng - phim mới do Tần Lam đóng chính - được giới thiệu trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm. Trong những cảnh phim mới nhất, diễn viên mặc đồ công sở, phong cách sang chảnh, nhận nhiều lời khen của khán giả. Đặc biệt, chủ đề "tỷ lệ eo hông của Tần Lam" thu hút 46,2 triệu lượt đọc, hơn 4.000 bình luận trên Weibo.

Tần Lam diện váy xẻ ngực sâu 'đốt cháy' mọi ánh nhìn, trở thành tâm điểm thảm đỏ khiến fan phấn khích - Ảnh 5
Tỷ lệ cơ thể của Tần Lam nhận nhiều lời khen của khán giả

Gần đây, dân tình còn "rần rần" thông tin rằng Nguỵ Đại Huân đã ngỏ lời cầu hôn với Tần Lam sau một thời gian hẹn hò. Nam diễn viên 34 tuổi cũng muốn thực hiện mong ước của những người lớn trong nhà. Nhưng thật không may, Tần Lam đã từ chối anh và giờ đây họ được cho là đang đứng trước bờ vực chia tay.

Tần Lam và Nguỵ Đại Huân được cho là bắt đầu hẹn hò sau khi quay phim Dr. Tang. Dù nhiều lần bị cánh săn ảnh bắt gặp nhưng cặp đôi chưa bao giờ lên tiếng xác nhận cũng như phủ nhận tin đồn. Trong chương trình thực tế Yes, I Do 4, Tần Lam bẽn lẽn trả lời: "Tình trạng hiện tại của tôi là điều mà mọi người có thể nhìn thấy. Hãy để nó từ từ"

Tần Lam diện váy xẻ ngực sâu 'đốt cháy' mọi ánh nhìn, trở thành tâm điểm thảm đỏ khiến fan phấn khích - Ảnh 6
Gần đây, dân tình còn "rần rần" thông tin rằng Nguỵ Đại Huân đã ngỏ lời cầu hôn với Tần Lam sau một thời gian hẹn hò

Người ta nói rằng Tần Lam có nhiều tham vọng trong sự nghiệp và không hài lòng với việc trở thành vợ của ai đó. Lời cầu hôn của Nguỵ Đại Huân không phải là lời cầu hôn đầu tiên mà Tần Lam từ chối, vì nữ diễn viên đã từ chối bốn lời cầu hôn của đạo diễn Lu Chuan. Cuối cùng, anh kết hôn với Hu Die - một phát thanh viên tin tức trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc. 

Tần Lam diện váy xẻ ngực sâu 'đốt cháy' mọi ánh nhìn, trở thành tâm điểm thảm đỏ khiến fan phấn khích - Ảnh 7
Nhiều người cho rằng Tần Lam có nhiều tham vọng trong sự nghiệp và không hài lòng với việc trở thành vợ của ai đó

Mặc dù những tin đồn chưa được xác minh, nhưng Nguỵ Đại Huân được cho biết muốn sớm lập gia đình. Anh là con trai duy nhất trong một gia đình giàu có với 9 công ty trị giá hơn 10 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc. Năm ngoái, bố mẹ Nguỵ Đại Huân đã xuất hiện trên một chương trình thực tế và bày tỏ rằng họ rất mong muốn có càng nhiều cháu càng tốt. Họ cũng nói rằng sẽ tốt hơn nếu có một cô con dâu xuất thân từ ngành giải trí để cô ấy hòa thuận hơn với Nguỵ Đại Huân.

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