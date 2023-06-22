Tiết lộ bí quyết giúp người đẹp Tần Lam giữ thân hình 'tỷ lệ vàng' khiến bao người mơ ước

'Cô ấy thật xinh đẹp, đáng kinh ngạc, tỷ lệ eo hông quá chuẩn, tôi thấy rất ghen tỵ', 'Vóc dáng của Tần Lam chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung', 'Vòng eo này đến cô gái 20 như tôi cũng ghen tỵ', 'Đây là vóc dáng mà tôi mơ ước', 'Tần Lam chỉ cao 1,64 m nhưng nhờ tỷ lệ đẹp nên nhìn chân cô ấy cao hơn', là những bình luận nhận được hàng nghìn lượt đồng tình trên Weibo.

Theo Sina, bộ phim Cô ấy tỏa sáng do Tần Lam diễn chính liên tục khiến khán giả phải chú ý nhờ nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt và vóc dáng đẹp của nữ diễn viên. Theo đó, trong một cảnh quay, khán giả chú ý tới vóc dáng quyến rũ của Tần Lam ở tuổi 44, những đường cong cơ thể nữ tính, đôi chân dài, eo thon hông nở trở thành niềm khát khao của nhiều khán giả nữ. Chủ đề "tỷ lệ eo hông của Tần Lam" cũng thu hút tới gần 50 triệu lượt đọc với hơn 4.000 bình luận trên mạng xã hội Weibo.

Mặc dù đã bước sang tuổi 44, Tần Lam vẫn giữ được vòng eo khoảng 59 cm. Nữ diễn viên từng chia sẻ trên Weibo cá nhân: 'Chỉ tập thể dục mới có thể giải phóng được nhiều nhất lượng calo nạp vào cơ thể và duy trì vóc dáng cân đối như mong muốn'. Và dưới đây là 4 bộ môn Tần Lam lựa chọn tập luyện.

Chia sẻ với Vogue, diễn viên cho biết cô dành khoảng một tiếng mỗi ngày để đi bộ nhanh. Đây là bài tập hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Nghiên cứu cho thấy những phụ nữ thừa cân đi bộ 50-70 phút, ba lần một tuần trong 12 tuần sẽ giảm được khoảng 2,5 cm vòng eo và giảm 1,5% lượng mỡ trong cơ thể.

Tần Lam rất chăm chỉ tập luyện để giữ được vóc dáng thon gọn

2. Chạy bộ

Trong tuần, Tần Lam xen kẽ hai bài tập đi bộ nhanh và chạy bộ. Chạy bộ giúp đốt cháy năng lượng, giảm cân và duy trì cân nặng ổn định. Khi chạy bộ, cơ thể tiêu hao năng lượng từ chất béo và carbohydrate, từ đó có thể giảm mỡ thừa và ngăn ngừa tăng cân.

3. Tập gym

Ngoài thời gian tập luyện ngoài trời, Tần Lam còn dành một tiếng mỗi ngày tập gym với huấn luyện viên riêng. Nữ diễn viên nhiều lần đăng tải hình ảnh cô đổ mồ hôi trong phòng tập. Trung bình, mỗi ngày Tần Lam tập luyện để tiêu hao hơn 600 calo. Người đẹp cho rằng điều quan trọng khi tập thể dục không phải cố gắng tập thật nhiều hay tập các bài tập nặng mà là duy trì đều đặn để việc tập luyện trở thành thói quen hàng ngày.

Tần Lam nhiều lần đăng tải ảnh tập gym trên trang cá nhân

4. Luôn siết chặt cơ bụng

Tần Lam thường cố gắng siết cơ bụng, giữ thẳng lưng trong lúc đi đứng, ngồi. Cách này không chỉ giúp cô duy trì vòng hai gọn gàng mà còn hỗ trợ giữ đúng tư thế, bảo vệ cột sống, vai gáy, giúp vóc dáng quyến rũ hơn.

Tần Lam thường cố gắng siết cơ bụng, giữ thẳng lưng trong lúc đi đứng, ngồi.

Cô ấy tỏa sáng là bộ phim về đề tài công sở. Đây là dạng phim phù hợp với lứa tuổi của Tần Lam. Nữ diễn viên không gồng mình để đóng vai thiếu nữ ngây thơ mà lựa chọn đóng dòng phim về nghề nghiệp. Hiện tại, ở tuổi 44, Tần Lam vẫn có sự nghiệp vững chắc. Cô được giao vai chính trong các bộ phim truyền hình, chưa phải chuyển về đóng vai phụ, vai mẹ vì tuổi tác ngày một cao. Trước đó, bộ phim Tất cả về bác sĩ Đường của Tần Lam cũng được đánh giá cao.