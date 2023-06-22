Tiết lộ bí quyết giúp người đẹp Tần Lam giữ thân hình 'tỷ lệ vàng' khiến bao người mơ ước

Sao quốc tế 22/06/2023 14:34

Tần Lam tập luyện nhiều bộ môn như chạy bộ, đi bộ nhanh, gym để đạt mục tiêu đốt cháy khoảng 600 calo mỗi ngày.

Theo Sina, bộ phim Cô ấy tỏa sáng do Tần Lam diễn chính liên tục khiến khán giả phải chú ý nhờ nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt và vóc dáng đẹp của nữ diễn viên. Theo đó, trong một cảnh quay, khán giả chú ý tới vóc dáng quyến rũ của Tần Lam ở tuổi 44, những đường cong cơ thể nữ tính, đôi chân dài, eo thon hông nở trở thành niềm khát khao của nhiều khán giả nữ. Chủ đề "tỷ lệ eo hông của Tần Lam" cũng thu hút tới gần 50 triệu lượt đọc với hơn 4.000 bình luận trên mạng xã hội Weibo.

Tiết lộ bí quyết giúp người đẹp Tần Lam giữ thân hình 'tỷ lệ vàng' khiến bao người mơ ước - Ảnh 1
Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của Tần Lam trong phim mới 

'Cô ấy thật xinh đẹp, đáng kinh ngạc, tỷ lệ eo hông quá chuẩn, tôi thấy rất ghen tỵ', 'Vóc dáng của Tần Lam chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung', 'Vòng eo này đến cô gái 20 như tôi cũng ghen tỵ', 'Đây là vóc dáng mà tôi mơ ước', 'Tần Lam chỉ cao 1,64 m nhưng nhờ tỷ lệ đẹp nên nhìn chân cô ấy cao hơn', là những bình luận nhận được hàng nghìn lượt đồng tình trên Weibo. 

Mặc dù đã bước sang tuổi 44, Tần Lam vẫn giữ được vòng eo khoảng 59 cm. Nữ diễn viên từng chia sẻ trên Weibo cá nhân: 'Chỉ tập thể dục mới có thể giải phóng được nhiều nhất lượng calo nạp vào cơ thể và duy trì vóc dáng cân đối như mong muốn'. Và dưới đây là 4 bộ môn Tần Lam lựa chọn tập luyện.

1. Đi bộ nhanh

Chia sẻ với Vogue, diễn viên cho biết cô dành khoảng một tiếng mỗi ngày để đi bộ nhanh. Đây là bài tập hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Nghiên cứu cho thấy những phụ nữ thừa cân đi bộ 50-70 phút, ba lần một tuần trong 12 tuần sẽ giảm được khoảng 2,5 cm vòng eo và giảm 1,5% lượng mỡ trong cơ thể.

Tiết lộ bí quyết giúp người đẹp Tần Lam giữ thân hình 'tỷ lệ vàng' khiến bao người mơ ước - Ảnh 2
Tần Lam rất chăm chỉ tập luyện để giữ được vóc dáng thon gọn 

2. Chạy bộ

Trong tuần, Tần Lam xen kẽ hai bài tập đi bộ nhanh và chạy bộ. Chạy bộ giúp đốt cháy năng lượng, giảm cân và duy trì cân nặng ổn định. Khi chạy bộ, cơ thể tiêu hao năng lượng từ chất béo và carbohydrate, từ đó có thể giảm mỡ thừa và ngăn ngừa tăng cân.

3. Tập gym

Ngoài thời gian tập luyện ngoài trời, Tần Lam còn dành một tiếng mỗi ngày tập gym với huấn luyện viên riêng. Nữ diễn viên nhiều lần đăng tải hình ảnh cô đổ mồ hôi trong phòng tập. Trung bình, mỗi ngày Tần Lam tập luyện để tiêu hao hơn 600 calo. Người đẹp cho rằng điều quan trọng khi tập thể dục không phải cố gắng tập thật nhiều hay tập các bài tập nặng mà là duy trì đều đặn để việc tập luyện trở thành thói quen hàng ngày.

Tiết lộ bí quyết giúp người đẹp Tần Lam giữ thân hình 'tỷ lệ vàng' khiến bao người mơ ước - Ảnh 3
Tần Lam nhiều lần đăng tải ảnh tập gym trên trang cá nhân 

4. Luôn siết chặt cơ bụng

Tần Lam thường cố gắng siết cơ bụng, giữ thẳng lưng trong lúc đi đứng, ngồi. Cách này không chỉ giúp cô duy trì vòng hai gọn gàng mà còn hỗ trợ giữ đúng tư thế, bảo vệ cột sống, vai gáy, giúp vóc dáng quyến rũ hơn.

Tiết lộ bí quyết giúp người đẹp Tần Lam giữ thân hình 'tỷ lệ vàng' khiến bao người mơ ước - Ảnh 4
Tần Lam thường cố gắng siết cơ bụng, giữ thẳng lưng trong lúc đi đứng, ngồi.

Cô ấy tỏa sáng là bộ phim về đề tài công sở. Đây là dạng phim phù hợp với lứa tuổi của Tần Lam. Nữ diễn viên không gồng mình để đóng vai thiếu nữ ngây thơ mà lựa chọn đóng dòng phim về nghề nghiệp. Hiện tại, ở tuổi 44, Tần Lam vẫn có sự nghiệp vững chắc. Cô được giao vai chính trong các bộ phim truyền hình, chưa phải chuyển về đóng vai phụ, vai mẹ vì tuổi tác ngày một cao. Trước đó, bộ phim Tất cả về bác sĩ Đường của Tần Lam cũng được đánh giá cao. 

Tiết lộ bí quyết giúp người đẹp Tần Lam giữ thân hình 'tỷ lệ vàng' khiến bao người mơ ước - Ảnh 5
Dù tuổi không còn nhỏ nhưng Tần Lam vẫn được giữ những vai diễn trẻ trung 
Kinh ngạc trước 'tỷ lệ vàng' cơ thể Tần Lam ở tuổi U50: Cân mọi thể loại trang phục, diện đồ bó sát trông quyến rũ hệt gái đôi mươi

Kinh ngạc trước 'tỷ lệ vàng' cơ thể Tần Lam ở tuổi U50: Cân mọi thể loại trang phục, diện đồ bó sát trông quyến rũ hệt gái đôi mươi

Nhiều khán giả khen ngợi vẻ đẹp cơ thể của diễn viên Tần Lam, khi cô mặc đồ bó, phô diễn vẻ đẹp hình thể.

Xem thêm
Từ khóa:   Tần Lam vóc dáng Tần Lam nhan sắc Tần Lam Tin tức giải trí bản tin sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Kinh ngạc trước 'tỷ lệ vàng' cơ thể Tần Lam ở tuổi U50: Cân mọi thể loại trang phục, diện đồ bó sát trông quyến rũ hệt gái đôi mươi

Kinh ngạc trước 'tỷ lệ vàng' cơ thể Tần Lam ở tuổi U50: Cân mọi thể loại trang phục, diện đồ bó sát trông quyến rũ hệt gái đôi mươi

Bất ngờ trước nhan sắc kỳ lạ của dàn sao Hoa ngữ: Tần Lam mặt cứng đơ không cảm xúc, Trương Hâm Nghệ người gầy trơ xương

Bất ngờ trước nhan sắc kỳ lạ của dàn sao Hoa ngữ: Tần Lam mặt cứng đơ không cảm xúc, Trương Hâm Nghệ người gầy trơ xương

Bất ngờ trước loạt ảnh Tần Lam ngọt ngào bên tình cũ Dương Mịch hậu tin đồn từ chối cầu hôn, hành động 'như chưa hề có cuộc chia ly'?

Bất ngờ trước loạt ảnh Tần Lam ngọt ngào bên tình cũ Dương Mịch hậu tin đồn từ chối cầu hôn, hành động 'như chưa hề có cuộc chia ly'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/5/2023: Tần Lam giới thiệu nhiều tài nguyên cho Ngụy Đại Huân, người nhà tích cực đẩy mạnh truyền thông cho Trần Phi Vũ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/5/2023: Tần Lam giới thiệu nhiều tài nguyên cho Ngụy Đại Huân, người nhà tích cực đẩy mạnh truyền thông cho Trần Phi Vũ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/5/2023: Triệu Lộ Tư gần đây đã giảm cân, Tần Lam vì sự nghiệp mà từ chối lời cầu hôn của Ngụy Đại Huân?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/5/2023: Triệu Lộ Tư gần đây đã giảm cân, Tần Lam vì sự nghiệp mà từ chối lời cầu hôn của Ngụy Đại Huân?

Rộ tin đồn Ngụy Đại Huân cầu hôn Tần Lam nhưng bị đàn gái hơn 10 tuổi từ chối

Rộ tin đồn Ngụy Đại Huân cầu hôn Tần Lam nhưng bị đàn gái hơn 10 tuổi từ chối

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 45 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 45 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 15 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu