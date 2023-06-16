Bất ngờ trước nhan sắc kỳ lạ của dàn sao Hoa ngữ: Tần Lam mặt cứng đơ không cảm xúc, Trương Hâm Nghệ người gầy trơ xương

Mới đây, Lâm Chí Dĩnh đã cập nhật một đoạn video. Trong đoạn clip, anh mặc trang phục màu trắng đen, gương mặt cứng đơ khiến cư dân mạng nhận xét nam diễn viên rất giống người máy, không có nét tự nhiên như ngày nào. Nguyên nhân chủ yếu là do anh bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng dẫn đến phải phẫu thuật khuôn mặt.

Đối với bức ảnh mới nhất của Tần Lam, dù nhìn nghiêng vẫn có thể nhận ra làn da của cô bị lão hóa, nhăn nheo, đường cổ lộ rõ. Ngay cả trong những bức ảnh do studio tung ra, khuôn mặt của Tần Lam cũng có cảm giác được chỉnh sửa quá đà. Nhiều người cho rằng cô rất giống Lưu Hiểu Khánh. Một số khác lại than thở rằng thời gian trôi quá nhanh khiến nữ thần không thể chống lại được dấu vết của thời gian.

Trương Hâm Nghệ

Có vẻ như nữ diễn viên đã giảm cân rất nhiều khiến nhiều người không thể nhận ra

Cách đây không lâu, Trương Hâm Nghệ và Viên Hoằng đã tham gia một chương trình tạp kỹ. Sau khi bức ảnh của nữ diễn viên bị lộ, cư dân mạng đã vô cùng bất ngờ. Như trong hình, phần xương ngực của Trương Hâm Nghệ lộ ra, nhìn thoáng qua cũng thấy rõ "sườn ngực". Hơn nữa, trong buổi phỏng vấn, vì Trương Hâm Nghệ quá gầy nên cằm của cô trở nên nhọn, hai má hóp lại, trái ngược hoàn toàn với người chồng Viên Hoằng bên cạnh. Có vẻ như nữ diễn viên đã giảm cân rất nhiều khiến nhiều người không thể nhận ra.

Dương Mịch

Dương Mịch dưới ống kính phóng viên trông như già thêm 10 tuổi

Với những đường nét thon gọn trên khuôn mặt, nhan sắc của Dương Mịch dường như không có bất kì khuyết điểm nào. Tuy nhiên, khi nhìn hình ảnh do phóng viên chụp được mà không có filter, khán giả tỏ ra khá thất vọng vì trông cô nàng như già thêm 10 tuổi. Nữ diễn viên Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa để lộ nhiều nếp nhăn và da bóng dầu. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng khi không có filter, nữ diễn viên trông kém thu hút hơn hẳn.