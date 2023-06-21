Kinh ngạc trước 'tỷ lệ vàng' cơ thể Tần Lam ở tuổi U50: Cân mọi thể loại trang phục, diện đồ bó sát trông quyến rũ hệt gái đôi mươi

Nhiều khán giả khen ngợi vẻ đẹp cơ thể của diễn viên Tần Lam, khi cô mặc đồ bó, phô diễn vẻ đẹp hình thể.

Những hình ảnh mới nhất trong bộ phim Cô ấy tỏa sáng - do Tần Lam đóng chính - được giới thiệu trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm. Trong những cảnh phim mới nhất, diễn viên mặc đồ công sở, phong cách sang chảnh, nhận nhiều lời khen của khán giả. Đặc biệt, chủ đề "tỷ lệ eo hông của Tần Lam" thu hút 46,2 triệu lượt đọc, hơn 4.000 bình luận trên Weibo. Tần Lam khoe 'tỷ lệ vàng' trong phim mới Weibo "nổ tung" với nhiều bình luận về vóc dáng Tần Lam như "Tỷ lệ eo hông thực sự tuyệt vời, mông cong, chân thẳng và nhỏ", "Tỷ lệ trời cho", "Vóc dáng được quản lý quá tốt, thật sự đáng ngưỡng mộ ở tuổi ngoại tứ tuần", "Phụ nữ biết quản lý cơ thể mới thật sự là người phụ nữ thành công"...

Số đo vòng hai của nữ diễn viên dao động trong khoảng 23 inch (gần 59 cm) Tần Lam không công khai cân nặng nhưng từng tiết lộ số đo vòng hai dao động trong khoảng 23 inch (gần 59 cm). Cô được cho nặng khoảng 45 kg. Diễn viên tập luyện chăm chỉ, nghiêm túc, ăn kiêng sát sao đến mức từng khóa tủ lạnh để khỏi tìm đồ ăn. Cô còn gây nhiều chú ý khi nói bản thân không thích sinh con. Vóc dáng chuẩn chỉnh của Tần Lam chẳng khác nào con gái đôi mươi Tần Lam cũng rất biết cách chăm chút về khoản thời trang. Cô có hẳn 2 stylist riêng để lo về trang phục mặc mỗi ngày và khi đóng phim, dự sự kiện. Người đẹp 42 tuổi ưa thích các kiểu váy áo ôm dáng, họa tiết pha chút cổ điển để tôn nước da trắng, vóc dáng cân đối.

Theo Sina, Tần Lam là một trong những nữ diễn viên có sự nghiệp ổn định xuyên suốt từ trẻ đến tuổi trung niên. Ngoài việc biết chăm chút bản thân, cô cũng được đánh giá cao về thái độ làm việc chuyên nghiệp, gần gũi với mọi người. Tần Lam cũng rất biết cách chăm chút về khoản thời trang Tần Lam sinh năm 1979, gia nhập showbiz với vai trò người mẫu quảng cáo. Sau đó, nữ diễn viên bắt đầu lấn sân sang diễn xuất và trở thành một trong những gương mặt được đánh giá cao. Cô từng góp mặt trong phim Hoàn Châu Cách cách 3, Tân Thần Điêu đại hiệp, Phong Vân 2... Năm 2018, vai diễn Phú Sát Hoàng hậu trong Diên Hy Công Lược đưa tên tuổi cô hot trở lại.

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