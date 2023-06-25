Vương Sở Nhiên sinh năm 1999, cô được truyền thông Trung Quốc đánh giá là nữ diễn viên đẹp nhất trong lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995. Bên cạnh đó, nét đẹp và khí chất của Vương Sở Nhiên có phần giống đàn chị Lưu Diệc Phi, do đó, cô còn được gọi với các mỹ từ như "Tiểu Lưu Diệc Phi", "Thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới".

Màn ảnh xứ Trung có rất nhiều tiểu hoa đán và lưu lượng nhưng không phải ai cũng được giới chuyên môn và khán giả công nhận là có thể 'cân tốt' ở cả thể loại cổ trang lẫn hiện đại. Gần đây netizen xứ Trung gọi tên 4 nữ diễn viên bao gồm: Vương Sở Nhiên, Điền Hi Vi, Tống Tổ Nhi, Châu Dã là những cái tên được cư dân mạng đánh giá là cân mọi loại vai diễn.

Năm 2023, Vương Sở Nhiên chinh phục khán giả với vai diễn bác sĩ Nguyễn Lưu Tranh trong Nghe nói em thích tôi. Khi tham gia Đêm hội Weibo, người đẹp sinh năm 1999 cũng trở thành một trong những cái tên được nhắc tới nhiều nhất với khí chất đại mỹ nữ nổi bật trên thảm đỏ.

Vương Sở Nhiên có vẻ đẹp trưởng thành hơn so với độ tuổi. Cùng với chiều cao 1,72 m, cô được nhận xét phù hợp để đảm nhận vai chính trong các tiểu thuyết ngôn tình. Gương mặt sáng và khí chất tựa thần tiên tỉ tỉ. Khi đóng phim hiện đại, Vương Sở Nhiên có những nét sang chảnh, tự nhiên nhưng khi đóng cổ trang, cô nàng cũng "cân đẹp" khí chất tiên tử thướt tha mềm mại.

Vương Sở Nhiên cũng được đánh giá tốt về khả năng diễn xuất. Nữ diễn viên đóng phụ trong các dự án Tướng quân tại thượng, Khúc nhạc thanh bình. Trong đó, khả năng biểu cảm trước ống kính của mỹ nhân sinh năm 1999 còn được đánh giá tốt hơn nữ chính. Sắp tới, Vương Sở Nhiên có hai dự án phim quan trọng là Ngọc Cốt Dao vai Bạch Tuyết Lộ và Hứa Thấm trong Khói lửa nhân gian của tôi.

Điền Hi Vi

Điền Hi Vi sinh năm 1997, cao 1,68 m. Nữ diễn viên Khanh khanh nhật thường sở hữu vóc dáng nhiều người mơ ước khi cô có vòng eo nhỏ nhắn, vòng ngực tròn đầy quyến rũ. Điền Hi Vi còn là cô gái có sức mạnh thể chất tốt, đam mê các môn thể thao, giúp tạo nên cơ tay rắn chắc.

Ngoài ra, Điền Hi Vi có gương mặt khả ái, thoải mái thể hiện các phong cách khác nhau khi dễ thương, lúc lại gợi cảm. Nữ diễn viên cũng được đánh giá là mỹ nhân cổ trang thế hệ mới với khả năng diễn xuất tốt. Khán giả yêu thích Điền Hi Vi qua các phim như Khanh khanh nhật thường, Chúng ta đáng yêu như thế, Lần đầu yêu anh...

Điền Hi Vi

Gương mặt của Điền Hi Vi rất phù hợp để đóng những vai diễn ngây thơ, hồn nhiên, hoạt bát náo động. Nếu là phim hiện đại, Điền Hi Vi có thể đóng tốt những vai học sinh thể loại thanh xuân vườn trường, nếu là phim cổ trang, cô nàng cũng từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả với Khanh Khanh Nhật Thường.

Châu Dã - "gà cưng" của Lý Băng Băng

Theo QQ, xét về khả năng diễn xuất, Châu Dã thua kém nhóm đồng nghiệp trên, tuy nhiên về ngoại hình, cô không hề lép vế. Châu Dã điển hình cho kiểu mỹ nhân lạnh lùng, sang trọng. Hiện tại, Châu Dã là gương mặt được nhiều thương hiệu săn đón, trong đó có nhãn hàng lớn như Dior. Những lần tham gia sự kiện của Châu Dã đều thu hút sự chú ý của công chúng. Cô cũng thường xuyên khoe mặt mộc không tỳ vết trên trang cá nhân.

Châu Dã sinh năm 1998, nổi tiếng từ bộ phim Em của thời niên thiếu. Nhờ thể hiện vai nữ phụ Ngụy Lai ích kỷ, độc ác một cách ám ảnh người xem, Châu Dã được đề cử giải Kim Kê cho hạng phụ Nữ phụ xuất sắc.

Châu Dã

Theo QQ, bốn mỹ nhân trên đang được các nhà sản xuất săn đón và được kỳ vọng sớm thống lĩnh thị trường phim ảnh Trung Quốc trong tương lai. Đa số họ đều diễn tốt, nghiêm túc với nghề, có lợi thể về ngoại hình, tuổi trẻ, phù hợp với cả dòng phim cổ trang và hiện đại. Do đó, công chúng cũng mong chờ sự cạnh tranh của các người đẹp trong tương lai.

Tuy nhiên Châu Dã cần cố gắng cải thiện khả năng diễn xuất nhiều hơn nếu không muốn bị gọi là bình hoa di động như đàn chị Angelababy.

"Tiểu Trương Bá Chi" Tống Tổ Nhi

Tống Tổ Nhi sinh năm 1998, nổi tiếng từ nhỏ với vai diễn Na Tra trong Bảo Liên Đăng tiền truyện (2003). Theo Sina, từ nhỏ tới lớn, Tống Tổ Nhi chưa có giây phút nào xấu, càng trưởng thành, vẻ đẹp mang đậm nét mỹ nhân Hong Kong xưa của Tống Tổ Nhi càng được yêu thích.

Hiện tại, Tống Tổ Nhi tham gia bộ phim Khom lưng. Chỉ với những hình ảnh hậu trường, có chất lượng thấp, vẻ đẹp gây thương nhớ của Tống Tổ Nhi đã liên tục trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Tống Tổ Nhi

Bên cạnh nhan sắc nổi bật nhất trong lứa 95, diễn xuất của Tống Tổ Nhi cũng được đánh giá cao. Năm 2021, nữ diễn viên gây ấn tượng với vai diễn cô gái si tình Kiều Tứ Mỹ trong Những đứa con nhà họ Kiều. Diễn xuất tinh tế, cảnh khóc giàu cảm xúc của Tống Tổ Nhi là điểm nổi bật nhất của bộ phim.