Chung Hân Đồng tự tin diện bikini khoe vóc dáng mảnh mai ở tuổi 42

Sao quốc tế 24/06/2023 20:26

Nữ diễn viên khoe thành quả sau khi giảm cân thành công.

Theo Sohu đưa tin ở tuổi 42, Chung Hân Đồng khoe vóc dáng thon gọn. Hôm 23/6, nữ diễn viên đăng tải khoảnh khắc diện bikini một mảnh, check-in ở Phuket, Thái Lan. Thiết kế có chi tiết cut-out, giúp khoe khéo vòng eo của người mặc. Trước đó, Chung Hân Đồng từng gây chú ý khi giảm hơn 10 kg.

Chung Hân Đồng tự tin diện bikini khoe vóc dáng mảnh mai ở tuổi 42 - Ảnh 1
 
Chung Hân Đồng tự tin diện bikini khoe vóc dáng mảnh mai ở tuổi 42 - Ảnh 2
Nữ diễn viên khoe vóc dáng mảnh mai ở tuổi 42. 

Chung Hân Đồng hiện phát triển sự nghiệp tại Đại lục. Vài tuần trước, cô bị bắt gặp hẹn hò Hoàng Phủ Thánh Hoa, một người nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "Trần Quán Hy phiên bản nữ". Đối mặt với tin đồn, ngôi sao gốc Hong Kong không xác nhận.

Chung Hân Đồng tự tin diện bikini khoe vóc dáng mảnh mai ở tuổi 42 - Ảnh 3
 
Chung Hân Đồng tự tin diện bikini khoe vóc dáng mảnh mai ở tuổi 42 - Ảnh 4
Nữ diễn viên đã có màn kiểm soát cân nặng thành công.

Chung Hân Đồng từng tăng cân mất kiểm soát do rối loạn nội tiết tố sau biến cố đời tư. Nữ ca sĩ tăng tới 18 kg, chạm mốc 60 kg. Thời điểm đó, cô cảm thấy căng thẳng vì vấn đề ngoại hình. Mỗi khi tham gia sự kiện, ngoại hình của Chung Hân Đồng thường xuyên trở thành trung tâm của loạt bình luận tiêu cực. Năm 2022, nữ ca sĩ bắt đầu ép cân.

Chung Hân Đồng tự tin diện bikini khoe vóc dáng mảnh mai ở tuổi 42 - Ảnh 5
Chung Hân Đồng được đánh giá là có một sự nghiệp rực rỡ đáng mơ ước. 

Chung Hân Đồng, sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám của Hồng Kông. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cô còn là một diễn viên nổi tiếng tại châu Á với loạt vai diễn trong Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử...

Chung Hân Đồng tự tin diện bikini khoe vóc dáng mảnh mai ở tuổi 42 - Ảnh 6
Tuy nhiên, nữ diễn viên lại trắc trở trong sự nghiệp. 

Năm 2008, nữ diễn viên lộ video phòng the với tài tử Trần Quán Hy, scandal ảnh hưởng nặng đến tâm lý, sự nghiệp của cô. Tháng 5/2018, cô kết hôn với bác sĩ kém 4 tuổi Lại Hoằng Quốc tại Mỹ. Tháng 12/2018, họ tổ chức đám cưới lần hai ở Hong Kong. Tháng 5/2022, họ tuyên bố chia tay trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Bác sĩ Lại từng qua một đời vợ nhưng chưa có con. Với Chung Hân Đồng, anh cũng không có con chung. Sau khi chia tay nhau, Chung Hân Đồng tập trung phát triển sự nghiệp. Cô từng bày tỏ mất niềm tin vào tình yêu, hôn nhân.

Chung Hân Đồng tự tin diện bikini khoe vóc dáng mảnh mai ở tuổi 42 - Ảnh 7
 
Chung Hân Đồng tự tin diện bikini khoe vóc dáng mảnh mai ở tuổi 42 - Ảnh 8
Chung Hân Đồng đang có cuộc sống độc thân đáng mơ ước. 
Chung Hân Đồng tình tứ bên bạn gái được mệnh danh là 'Trần Quán Hy phiên bản nữ'

Chung Hân Đồng tình tứ bên bạn gái được mệnh danh là 'Trần Quán Hy phiên bản nữ'

Chung Hân Đồng hẹn hò Hoàng Phủ Thánh Hoa, một người nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh 'Trần Quán Hy phiên bản nữ'.

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Từ khóa:   Chung Hân Đồng Trần Quán Hy Hoàng Phủ Thánh Hoa #sao hoa ngữ #cbiz

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