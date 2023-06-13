Chung Hân Đồng tình tứ bên bạn gái được mệnh danh là 'Trần Quán Hy phiên bản nữ'

Chung Hân Đồng hẹn hò Hoàng Phủ Thánh Hoa, một người nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh 'Trần Quán Hy phiên bản nữ'.

Nữ diễn viên, ca sĩ Chung Hân Đồng sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám của Hồng Kông. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cô còn là một diễn viên nổi tiếng tại châu Á với loạt vai diễn trong Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử... Chung Hân Đồng có một sự nghiệp khá thành công. Theo các báo cáo, Chung Hân Đồng đã đi ăn tối với một nhóm bạn, bao gồm cả Hoàng Phủ Thánh Hoa và bạn gái cũ của La Chí Tường là Châu Dương Thanh. Cả nhóm bị bắt gặp đang đi dạo trên phố, Chung Hân Đồng và Hoàng Phủ Thánh Hoa đi cạnh nhau. Cụ thể, trong video được lan truyền, Shenghua tay cầm điếu thuốc, có vẻ như đang nói chuyện với Chung Hân Đồng, thỉnh thoảng cúi xuống để lại gần cô hơn. Tại một thời điểm, Hoàng Phủ Thánh Hoa cúi xuống và dường như đặt một nụ hôn lên má Chung Hân Đồng.

Hoàng Phủ Thánh Hoa và Chung Hân Đồng vô tư thể hiện tình cảm trên phố. Hoàng Phủ Thánh Hoa ngoài 40 tuổi, là người đồng giới, từng được mệnh danh là "Trần Quán Hy phiên bản nữ" vì lịch sử tình ái phong phú. Cô có ngoại hình nam tính, tóc cắt ngắn, gương mặt tomboy nổi bật. Cô được cho là xuất thân từ một gia đình giàu có. Cô thường khoe sự giàu có của mình trên mạng xã hội và có hơn 2,25 triệu người theo dõi trên Weibo. Người tình của Chung Hân Đồng được cho là có nhiều nét giống Trần Quán Hy. Năm 2008, Chung Hân Đồng lộ ảnh nhạy cảm cùng với Trần Quán Hy. Scandal này từng khiến nữ diễn viên lao đao trong sự nghiệp, còn đường tình duyên lận đận. Gần 2 năm sau đó, cô mới quay lại làng giải trí, tiếp tục công việc của một nghệ sĩ.

Hoàng Phủ Thánh Hoa có nhiều nét giống với Trần Quán Hy. Sau đó, cô bắt đầu mối quan hệ với đại gia người Hàn Quốc - Tyler Kwon nhưng chuyện tình của họ chỉ kéo dài 10 tháng. Hai người chia tay với lý do tính cách và quan điểm sống khác nhau. Chỉ một thời gian ngắn sau chia tay, Tyler đã xuất hiện bên cô gái khác, khiến nhiều người nghi ngờ đại gia xứ Hàn chỉ lợi dụng Chung Hân Đồng để tìm kiếm cơ hội làm việc tại Hong Kong. Cô và Lại Quốc Hoằng cũng chẳng bên nhau được lâu. Năm 2018, cô công khai tình cảm rồi tiến tới hôn nhân với bác sĩ người Đài Loan kém tuổi - Lại Hoằng Quốc. Cặp đôi quen nhau tại một bữa tiệc vào năm 2017. Cuộc hôn nhân từng được Chung Hân Đồng trân trọng tan vỡ chỉ sau 14 tháng chung sống. Đường tình duyên của Chung Hân Đồng lận đận rất nhiều so với sự nghiệp.

Angelababy 'lép vế' trước đàn chị Chung Hân Đồng trên thảm đỏ: Cách gần chục tuổi vẫn không tỏa sáng bằng Angelababy vốn luôn được khen có ngoại hình xinh xắn nổi bật trong làng giải trí nhưng khi 'đụng độ' Chung Hân Đồng vẫn phải chấp nhận "lép vế" hoàn toàn trước đàn chị.

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