Chung Hân Đồng tình tứ bên bạn gái được mệnh danh là 'Trần Quán Hy phiên bản nữ'

Nữ diễn viên, ca sĩ Chung Hân Đồng sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám của Hồng Kông. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cô còn là một diễn viên nổi tiếng tại châu Á với loạt vai diễn trong Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử...

Chung Hân Đồng có một sự nghiệp khá thành công.

Theo các báo cáo, Chung Hân Đồng đã đi ăn tối với một nhóm bạn, bao gồm cả Hoàng Phủ Thánh Hoa và bạn gái cũ của La Chí Tường là Châu Dương Thanh. Cả nhóm bị bắt gặp đang đi dạo trên phố, Chung Hân Đồng và Hoàng Phủ Thánh Hoa đi cạnh nhau. Cụ thể, trong video được lan truyền, Shenghua tay cầm điếu thuốc, có vẻ như đang nói chuyện với Chung Hân Đồng, thỉnh thoảng cúi xuống để lại gần cô hơn. Tại một thời điểm, Hoàng Phủ Thánh Hoa cúi xuống và dường như đặt một nụ hôn lên má Chung Hân Đồng.