Dương Tử rạng rỡ tại sự kiện ở Thượng Hải, thời trang ngày càng tiến bộ

Sao quốc tế 24/06/2023 13:40

Dương Tử đang dần định hình được phong cách thời trang sau nhiều lần trở thành "thảm họa".

Xuất hiện trong một sự kiện hôm 23/6 cho một thương hiệu thời trang tại Thượng Hải, Dương Tử xuất hiện với trạng thái vô cùng tốt. Đáng chú ý là phong cách thời trang của Dương Tử đã có dấu hiệu tiến bộ hơn rất nhiều so với phong độ trời sụt liên tục trong các lần xuất hiện gần đây.

Dương Tử rạng rỡ tại sự kiện ở Thượng Hải, thời trang ngày càng tiến bộ - Ảnh 1
Trạng thái của Dương Tử vô cùng tốt.

Dương Tử cũng được cho là đã gầy đi rất nhiều so với trước đây khi cô diện một chiếc đầm ngắn khoe trọn đôi chân thon. Với lần xuất hiện này của Dương Tử, người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm vì cô không còn xuất hiện trong những chiếc váy dài và trễ vai rập khuôn như trước đó.

Dương Tử rạng rỡ tại sự kiện ở Thượng Hải, thời trang ngày càng tiến bộ - Ảnh 2
 
Dương Tử rạng rỡ tại sự kiện ở Thượng Hải, thời trang ngày càng tiến bộ - Ảnh 3
 
Dương Tử rạng rỡ tại sự kiện ở Thượng Hải, thời trang ngày càng tiến bộ - Ảnh 4
Dương Tử xinh bất chấp camera thường. 

Kể từ sau khi thay đổi ê-kíp trang phục, Dương Tử trung thành với mái tóc đen dài thướt tha cùng với mái rẽ đôi. Có thể thấy, Dương Tử rất phù hợp với tạo hình này, mái tóc đen giúp cô nàng tôn lên làn da trắng và khuôn mặt có phần thon gọn hơn. 

Dương Tử rạng rỡ tại sự kiện ở Thượng Hải, thời trang ngày càng tiến bộ - Ảnh 5
 
Dương Tử rạng rỡ tại sự kiện ở Thượng Hải, thời trang ngày càng tiến bộ - Ảnh 6
Dương Tử xuất hiện trong trang thái rất tốt. 

Cô đã gia nhập đoàn phim mới là Thừa Hoan Ký hợp tác cũng nam thần điển trai Hứa Khải. Cả Dương Tử và Hứa Khải đều vừa hoàn thành một dự án phim hiện đại. Nàng tiểu hoa 90 vừa đóng máy 199 Tình Yêu hợp tác cùng Phạm Thừa Thừa. Hứa Khải cũng hoàn thành những cảnh quay cuối của Em Đẹp Hơn Ánh Sao đóng chung với Đàm Tùng Vận. Vừa là đối thủ lại vừa là người yeu, khán giả cực kỳ mong đợi cả 3 dự án phim của Dương Tử và Hứa Khải được lên sóng.

Dương Tử rạng rỡ tại sự kiện ở Thượng Hải, thời trang ngày càng tiến bộ - Ảnh 7
Dương Tử đang là nàng tiểu hoa được mong đợi nhất hiện nay.

Gần đây, Dương Tử đang dần định hình lại phong cách và được đánh giá cao hơn trước đây rất nhiều. Dự kiến, dự án phim cấp S của Dương tử là Trường Tương Tư sẽ được chiếu vào quý 3 của năm 2023. Người hâm mộ vô cùng mong đợi màn tái xuất này của mỹ nhân Hương Mật Tựa Khói Sương.

Dương Tử rạng rỡ tại sự kiện ở Thượng Hải, thời trang ngày càng tiến bộ - Ảnh 8
Dương Tử rạng rỡ tại sự kiện ở Thượng Hải, thời trang ngày càng tiến bộ - Ảnh 9
 
Dương Tử rạng rỡ tại sự kiện ở Thượng Hải, thời trang ngày càng tiến bộ - Ảnh 10
Khán giả mong đợi Dương Tử sẽ bức phá trong Trường Tương Tư. 

Phim Trường Tương Tư của Dương Tử vẫn chưa được ấn định thời gian lên sóng, tuy nhiên công chúng rất nóng lòng để thưởng thức dự án phim đình đám này của Dương Tử. Trường Tương Tư là dự án phim cổ trang lớn, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Bộ phim xoay quanh nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) sống không cha không mẹ từ nhỏ. Cô có thể biến thành mọi hình dạng tùy ý nhưng lại không nhớ nổi dáng vẻ của chính mình.

Dương Tử rạng rỡ tại sự kiện ở Thượng Hải, thời trang ngày càng tiến bộ - Ảnh 11
 
Dương Tử rạng rỡ tại sự kiện ở Thượng Hải, thời trang ngày càng tiến bộ - Ảnh 12
Dương Tử rạng rỡ tại sự kiện ở Thượng Hải, thời trang ngày càng tiến bộ - Ảnh 13
Nhan sắc nàng Cẩm Mịch tại sự kiện ở Thượng Hải. 
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Từ khóa:   Dương Tử thời trang Dương Tử Trường Tương Tư phim hoa ngu sao Cbiz

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