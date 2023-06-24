Chung Hân Đồng tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò bạn gái

Sao quốc tế 24/06/2023 22:40

Sau khi bị bắt gặp tình tứ trên phố, Chung Hân Đồng tiếp tục lộ ảnh hẹn hò bạn gái tại nước ngoài.

Hôm 24/6, trang QQ đưa tin những bằng chứng về mối quan hệ "thân thiết" giữa Chung Hân ĐồngHoàng Phủ Thánh Hoa tiếp tục được tìm ra. Cả hai bị nghi vấn đang ở Phuket, Thái Lan nghỉ dưỡng. Họ check-in ở cùng địa điểm, chỉ khác ngày đăng. Không chỉ vậy, Chung Hân Đồng và Hoàng Phủ Thánh Hoa còn được phát hiện cùng đeo một mẫu vòng tay 400.000 NDT (55.700 USD) của thương hiệu Cartier.

Chung Hân Đồng tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò bạn gái - Ảnh 1
Chung Hân Đồng diện bikini khoe dáng ở Phuket, Thái Lan. 

Chung Hân Đồng sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám của Hong Kong. Cô cũng thành công "lấn sân" diễn xuất với các vai diễn trong Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử...

Chung Hân Đồng tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò bạn gái - Ảnh 2
Chung Hân Đồng có tình sử ồn ào, trước tin đồn hẹn hò bạn gái, cô một mực giữ im lặng. 

Chung Hân Đồng có lịch sử tình trường ồn ào. Năm 2008, nữ ca sĩ lộ ảnh nhạy cảm với Trần Quán Hy. Scandal làm ảnh hưởng tới sự nghiệp và khiến đường tình duyên của Hân Đồng cũng trở nên trắc trở. Gần đây, Chung Hân Đồng liên tục bị bắt gặp hẹn hò bạn gái được mệnh danh là Trần Quán Hy phiên bản nữ.

Chung Hân Đồng tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò bạn gái - Ảnh 3
Chung Hân Đồng tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò bạn gái - Ảnh 4
Truyền thông khui bằng chứng cho thấy Chung Hân Đồng và Hoàng Phủ Thánh Hoa không phải bạn bè bình thường.

SAM là một trong những người giàu thuộc thế hệ thứ hai của Trung Quốc, cô nàng tên thật là Hoàng Phủ Thánh Hoa, sinh năm 1989 tại Thượng Hải nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Bắc Kinh. SAM xuất thân trong một gia đình khá giả với bố làm tại bộ trưởng cục quản lý, SAM theo học Học viện nghiên cứu âm nhạc Bắc Kinh và hiện tại đang là một người mẫu tự do cũng như là người sáng lập, đại diện cho thương hiệu SAMAY.

Chung Hân Đồng tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò bạn gái - Ảnh 5
Hoàng Phủ Thánh Hoa, sinh năm 1989 tại Thượng Hải nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Bắc Kinh.

 Cách đây ít lâu, Chung Hân Đồng từng bị paparazi bắt gặp tình tứ trên phố. Tuy nhiên, cô nàng vẫn một mực giữ im lặng. SAM nổi tiếng nhờ gương mặt vô cùng đẹp trai hao hao nam tài tử Trần Quán Hy cùng chiều cao 1m70, thân hình cân đối. Trên mạng xã hội weibo, SAM cũng có hơn 1 triệu người "theo đuổi", SAM thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cuộc sống đời thường, thú vui siêu xe, giày, cũng như những bức ảnh với người nổi tiếng.

Chung Hân Đồng tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò bạn gái - Ảnh 6
 
Chung Hân Đồng tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò bạn gái - Ảnh 7
Nhan sắc bạn gái tin đồn của Chung Hân Đồng. 
Chung Hân Đồng tự tin diện bikini khoe vóc dáng mảnh mai ở tuổi 42

Chung Hân Đồng tự tin diện bikini khoe vóc dáng mảnh mai ở tuổi 42

Nữ diễn viên khoe thành quả sau khi giảm cân thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   sao cbiz hoa ngu Chung Hân Đồng Hoàng Phủ Thánh Hoa Chung Hân Đồng hẹn hò

TIN LIÊN QUAN

Chung Hân Đồng tự tin diện bikini khoe vóc dáng mảnh mai ở tuổi 42

Chung Hân Đồng tự tin diện bikini khoe vóc dáng mảnh mai ở tuổi 42

Chung Hân Đồng tình tứ bên bạn gái được mệnh danh là 'Trần Quán Hy phiên bản nữ'

Chung Hân Đồng tình tứ bên bạn gái được mệnh danh là 'Trần Quán Hy phiên bản nữ'

Angelababy 'lép vế' trước đàn chị Chung Hân Đồng trên thảm đỏ: Cách gần chục tuổi vẫn không tỏa sáng bằng

Angelababy 'lép vế' trước đàn chị Chung Hân Đồng trên thảm đỏ: Cách gần chục tuổi vẫn không tỏa sáng bằng

'Tóm sống' Chung Hân Đồng hẹn hò với người đồng giới, danh tính 'người ấy' khiến dân tình giật mình

'Tóm sống' Chung Hân Đồng hẹn hò với người đồng giới, danh tính 'người ấy' khiến dân tình giật mình

Sau 2 năm ly hôn chồng bác sĩ, Chung Hân Đồng hiện sống ra sao?

Sau 2 năm ly hôn chồng bác sĩ, Chung Hân Đồng hiện sống ra sao?

Nguyên nhân phía sau sự tan vỡ của cuộc hôn nhân kéo dài 14 tháng giữa Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc

Nguyên nhân phía sau sự tan vỡ của cuộc hôn nhân kéo dài 14 tháng giữa Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 37 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 37 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 7 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu