Chung Hân Đồng tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò bạn gái

Sau khi bị bắt gặp tình tứ trên phố, Chung Hân Đồng tiếp tục lộ ảnh hẹn hò bạn gái tại nước ngoài.

Hôm 24/6, trang QQ đưa tin những bằng chứng về mối quan hệ "thân thiết" giữa Chung Hân Đồng và Hoàng Phủ Thánh Hoa tiếp tục được tìm ra. Cả hai bị nghi vấn đang ở Phuket, Thái Lan nghỉ dưỡng. Họ check-in ở cùng địa điểm, chỉ khác ngày đăng. Không chỉ vậy, Chung Hân Đồng và Hoàng Phủ Thánh Hoa còn được phát hiện cùng đeo một mẫu vòng tay 400.000 NDT ( 55.700 USD ) của thương hiệu Cartier. Chung Hân Đồng diện bikini khoe dáng ở Phuket, Thái Lan. Chung Hân Đồng sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám của Hong Kong. Cô cũng thành công "lấn sân" diễn xuất với các vai diễn trong Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử...

Chung Hân Đồng có tình sử ồn ào, trước tin đồn hẹn hò bạn gái, cô một mực giữ im lặng. Chung Hân Đồng có lịch sử tình trường ồn ào. Năm 2008, nữ ca sĩ lộ ảnh nhạy cảm với Trần Quán Hy. Scandal làm ảnh hưởng tới sự nghiệp và khiến đường tình duyên của Hân Đồng cũng trở nên trắc trở. Gần đây, Chung Hân Đồng liên tục bị bắt gặp hẹn hò bạn gái được mệnh danh là Trần Quán Hy phiên bản nữ. Truyền thông khui bằng chứng cho thấy Chung Hân Đồng và Hoàng Phủ Thánh Hoa không phải bạn bè bình thường. SAM là một trong những người giàu thuộc thế hệ thứ hai của Trung Quốc, cô nàng tên thật là Hoàng Phủ Thánh Hoa, sinh năm 1989 tại Thượng Hải nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Bắc Kinh. SAM xuất thân trong một gia đình khá giả với bố làm tại bộ trưởng cục quản lý, SAM theo học Học viện nghiên cứu âm nhạc Bắc Kinh và hiện tại đang là một người mẫu tự do cũng như là người sáng lập, đại diện cho thương hiệu SAMAY.

Hoàng Phủ Thánh Hoa, sinh năm 1989 tại Thượng Hải nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Bắc Kinh. Cách đây ít lâu, Chung Hân Đồng từng bị paparazi bắt gặp tình tứ trên phố. Tuy nhiên, cô nàng vẫn một mực giữ im lặng. SAM nổi tiếng nhờ gương mặt vô cùng đẹp trai hao hao nam tài tử Trần Quán Hy cùng chiều cao 1m70, thân hình cân đối. Trên mạng xã hội weibo, SAM cũng có hơn 1 triệu người "theo đuổi", SAM thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cuộc sống đời thường, thú vui siêu xe, giày, cũng như những bức ảnh với người nổi tiếng.

Nhan sắc bạn gái tin đồn của Chung Hân Đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chung-han-ong-tiep-tuc-lo-bang-chung-hen-ho-ban-gai-595573.html