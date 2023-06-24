Ngu Thư Hân diện đầm cúp ngực dự show thời trang ở Paris

Mới đây, Ngu Thư Hân đã có màn xuất hiện ấn tượng tại Paris với tư cách là đại sứ thương hiệu thời trang cho nhà mốt đình đám Givenchy . Nữ diễn viên diện chiếc đầm cúp ngực đen đính lông kết hợp boots cao cổ và túi xách màu bạc ấn tượng.

Nổi tiếng từ cuộc thi Thanh Xuân Có Bạn 2 và ra mắt trong nhóm nhạc The Nine, Ngu Thư Hân ngày một gây dựng tiếng vang, hút lượng người hâm mộ đông đảo. Từ hình ảnh tiểu thư gia thế giàu có, nhí nhảnh, Ngu Thư Hân có bước chuyển mình trong phong cách. Cô hướng đến những bộ đầm gợi cảm, táo bạo, vóc dáng cũng ngày một trở nên thon gọn, khác hẳn hình ảnh ngày đầu ra mắt.

Ngu Thư Hân đang là nàng tiểu hoa 90 được yêu mến nhất nhì Cbiz.

Hôm 24/5, Givenchy tuyên bố Ngu Thư Hân là đại sứ thương hiệu của nhãn hàng. Các trang mạng xã hội của nhãn hàng đăng tải hình ảnh nữ diễn viên kèm thông báo chính thức về danh phận. Sau đó, Ngu Thư Hân tích cực xuất hiện trong các sự kiện, chiến dịch truyền thông của nhãn hàng.

Nhan sắc nữ diễn viên được khán giả đánh giá cao.

Nhan sắc nữ diễn viên qua ống kính camera thường.

“Thương lan quyết” được truyền thông Trung Quốc xếp hạng là một trong những phim nổi tiếng nhất mùa hè năm 2022. Cả Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đều được yêu thích sau thành công của bộ phim.

Ngu Thư Hân đích thị là thiên kim tiểu thư trâm anh thế phiết của Cbiz.

Tại thời kỳ Cbiz đang chuyển giao thế hệ, Ngu Thư Hân là một trong những gương mặt nổi bật được kỳ vọng làm nên chuyện. Cách đây 2 năm, cô được đề cử "Nữ diễn viên được yêu thích nhất" tại Lễ trao giải Kim Ưng và nhận nhiều dự án phim lớn sau thành công của Thương Lan Quyết như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6, Vân Chi Vũ