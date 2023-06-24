Ngu Thư Hân diện đầm cúp ngực dự show thời trang ở Paris

Sao quốc tế 24/06/2023 14:35

Ngày 24/5, Givenchy tuyên bố Ngu Thư Hân là đại sứ thương hiệu của nhãn hàng.

Mới đây, Ngu Thư Hân đã có màn xuất hiện ấn tượng tại Paris với tư cách là đại sứ thương hiệu thời trang cho nhà mốt đình đám Givenchy. Nữ diễn viên diện chiếc đầm cúp ngực đen đính lông kết hợp boots cao cổ và túi xách màu bạc ấn tượng.

Ngu Thư Hân diện đầm cúp ngực dự show thời trang ở Paris - Ảnh 1
 
Ngu Thư Hân diện đầm cúp ngực dự show thời trang ở Paris - Ảnh 2

Ngu Thư Hân diện đầm cúp ngực dự show thời trang ở Paris - Ảnh 3

Mỹ nhân Thương Lan Quyết thả dáng bên tháp Eiffel.

Nổi tiếng từ cuộc thi Thanh Xuân Có Bạn 2 và ra mắt trong nhóm nhạc The Nine, Ngu Thư Hân ngày một gây dựng tiếng vang, hút lượng người hâm mộ đông đảo. Từ hình ảnh tiểu thư gia thế giàu có, nhí nhảnh, Ngu Thư Hân có bước chuyển mình trong phong cách. Cô hướng đến những bộ đầm gợi cảm, táo bạo, vóc dáng cũng ngày một trở nên thon gọn, khác hẳn hình ảnh ngày đầu ra mắt.

Ngu Thư Hân diện đầm cúp ngực dự show thời trang ở Paris - Ảnh 4
Ngu Thư Hân đang là nàng tiểu hoa 90 được yêu mến nhất nhì Cbiz. 

 

Hôm 24/5, Givenchy tuyên bố Ngu Thư Hân là đại sứ thương hiệu của nhãn hàng. Các trang mạng xã hội của nhãn hàng đăng tải hình ảnh nữ diễn viên kèm thông báo chính thức về danh phận. Sau đó, Ngu Thư Hân tích cực xuất hiện trong các sự kiện, chiến dịch truyền thông của nhãn hàng.

Ngu Thư Hân diện đầm cúp ngực dự show thời trang ở Paris - Ảnh 5
Nhan sắc nữ diễn viên được khán giả đánh giá cao. 
Ngu Thư Hân diện đầm cúp ngực dự show thời trang ở Paris - Ảnh 6
Nhan sắc nữ diễn viên qua ống kính camera thường. 

“Thương lan quyết” được truyền thông Trung Quốc xếp hạng là một trong những phim nổi tiếng nhất mùa hè năm 2022. Cả Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đều được yêu thích sau thành công của bộ phim.

Ngu Thư Hân diện đầm cúp ngực dự show thời trang ở Paris - Ảnh 7
 
Ngu Thư Hân diện đầm cúp ngực dự show thời trang ở Paris - Ảnh 8
Ngu Thư Hân đích thị là thiên kim tiểu thư trâm anh thế phiết của Cbiz.

Tại thời kỳ Cbiz đang chuyển giao thế hệ, Ngu Thư Hân là một trong những gương mặt nổi bật được kỳ vọng làm nên chuyện. Cách đây 2 năm, cô được đề cử "Nữ diễn viên được yêu thích nhất" tại Lễ trao giải Kim Ưng và nhận nhiều dự án phim lớn sau thành công của Thương Lan Quyết như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6, Vân Chi Vũ

Ngu Thư Hân diện đầm cúp ngực dự show thời trang ở Paris - Ảnh 9
Được biết, bố mẹ Ngu Thư Hân là người vô cùng giàu có và quyền lực trong xã hội. 
Fan đồng loạt phản đối Ngu Thư Hân hợp tác cùng Tống Uy Long vì 'đẹp nhưng diễn dở'?

Fan đồng loạt phản đối Ngu Thư Hân hợp tác cùng Tống Uy Long vì 'đẹp nhưng diễn dở'?

Màn hợp tác của Ngu Thư Hân và Tống Uy Long khiến dân tình bàn tán không ngớt.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngu Thư Hân Givenchy Thương Lan Quyết sao Cbiz hoa ngu

TIN LIÊN QUAN

Fan đồng loạt phản đối Ngu Thư Hân hợp tác cùng Tống Uy Long vì 'đẹp nhưng diễn dở'?

Fan đồng loạt phản đối Ngu Thư Hân hợp tác cùng Tống Uy Long vì 'đẹp nhưng diễn dở'?

Ngu Thư Hân chính thức tái hợp 'tình cũ màn ảnh' trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

Ngu Thư Hân chính thức tái hợp 'tình cũ màn ảnh' trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

Không phải Thành Nghị, 'em trai' Phạm Băng Băng sẽ 'nên duyên' với Ngu Thư Hân trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

Không phải Thành Nghị, 'em trai' Phạm Băng Băng sẽ 'nên duyên' với Ngu Thư Hân trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

Ngu Thư Hân gặp rắc rối ra sao khi vướng tin hẹn hò với 'đàn anh hơn 17 tuổi' Ngô Kiến Hào?

Ngu Thư Hân gặp rắc rối ra sao khi vướng tin hẹn hò với 'đàn anh hơn 17 tuổi' Ngô Kiến Hào?

Ngu Thư Hân bị chê bai 'thảm hại' trong mắt fan Thành Nghị

Ngu Thư Hân bị chê bai 'thảm hại' trong mắt fan Thành Nghị

Ngu Thư Hân phản hồi về tin đồn hẹn hò với 'đàn anh lớn hơn 17 tuổi' Ngô Kiến Hào

Ngu Thư Hân phản hồi về tin đồn hẹn hò với 'đàn anh lớn hơn 17 tuổi' Ngô Kiến Hào

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 41 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 41 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 11 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu