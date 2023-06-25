Phía bệnh viện sẽ bàn giao lại thi thể cho gia đình tiến hành tổ chức tang lễ theo thủ tục nhưng đáng tiếc không có bất kỳ người thân nào đến nhận thi thể Choi Sung Bong. Vì thế, anh được xem như không có người thân trực tiếp tiếp nhận.

Mới đây, ngày 24/6, trang Allkpop thông tin về Choi Sung Bong , nam ca sĩ qua đời nghi tự tử, hưởng dương 33 tuổi. Theo một người phụ tá thân cận Choi Sung Bong thì thi thể anh hiện đang được giữ tại một bệnh viện được chỉ định sau khi phía Viện Khoa học Điều tra Quốc gia (National Institute of Scientific Investigation) Hàn Quốc hoàn thành khám nghiệm.

Được biết, năm 2011 khi xuất hiện trên chương trình Korea's Got Talent, anh từng tiết lộ mình bị cha mẹ ruột bỏ rơi khi mới 3 tuổi và được nuôi dạy trong trại trẻ mồ côi. Trợ lý của Choi Sung Bong cho biết sẽ đứng ra tổ chức tang lễ thay cho gia đình anh vào tuần tới. Theo thông tin từ truyền thông, nam ca sĩ tự sát do hối hận vì đã giả bệnh ung thư để lấy tiền quyên góp từ người hâm mộ vào năm 2021.

Người phụ tá thân cận trên cho biết: "Choi Sung Bong không có thành viên gia đình còn sống nên việc tiếp nhận thi thể trở nên phức tạp. Là người quen biết, tôi tự mình đứng ra tổ chức tang lễ thay cho gia đình anh ấy. Lịch trình chính xác của tang lễ sẽ được công bố vào tuần sau".

Thời điểm đó, Choi Sung Bong từng khiến người hâm mộ xúc động trước nghị lực sống dù đang phải chiến đấu với 3 căn bệnh: ung thư ruột kết, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư tuyến giáp. Nam ca sĩ cho biết căn bệnh ung thư đã di căn đến gan và phổi nhưng không thể tiếp tục phẫu thuật vì chi phí quá lớn. Rất nhiều khán giả xót xa trước thông tin này nên đã gửi tiền quyên góp để hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho Choi Sung Bong lên tới 1 tỷ won (khoảng 18,2 tỷ đồng).

Một YouTube lên tiếng ''bóc phốt'' Choi Sung Bong đang giả bệnh vì vẫn uống rượu và hút thuốc trong lúc chữa bệnh

Tuy nhiên, một YouTube lên tiếng ''bóc phốt'' Choi Sung Bong đang giả bệnh vì vẫn uống rượu và hút thuốc trong lúc chữa bệnh. Ngoài ra, YouTuber này cũng tiết lộ nam ca sĩ đã mua một chiếc xe hơi đắt tiền hàng ngoại và dùng tiền quyên góp của fan để vui chơi ở một cơ sở giải trí.

Sau đó không lâu, nam ca sĩ đã viết thư xin lỗi người hâm mộ và thừa nhận sai lầm của mình, cho biết sẽ làm việc cật lực để trả lại tiền. Công chúng Hàn Quốc vô cùng phẫn nộ và kêu gọi tẩy chay nam ca sĩ, chấm dứt sự nghiệp của Choi Sung Bong.

Trước khi qua đời, nam ca sĩ đăng tải tâm thư, ân hận về hành động của mình: "Tôi thành thật xin lỗi những người đã chịu thiệt hại và những sai lầm dại dột của tôi, tôi đã nhiều lần phạm sai lầm. Trong hai năm qua, tôi đã trả lại khoản quyên góp cho tất cả những người đã yêu cầu hoàn lại tiền. Bây giờ tôi đang cố gắng trả giá cho tội lỗi đó bằng mạng sống của mình".

Choi Sung Bong đã viết thư xin lỗi người hâm mộ và thừa nhận sai lầm của mình, cho biết sẽ làm việc cật lực để trả lại tiền

Trước khi đánh mất sự nghiệp vì scandal giả ung thư, Choi Sung Bong cũng từng có giai đoạn hoàng kim của chính mình. Năm 2011, Choi Sung Bong tham gia chương trình Korea's Got Talent và nhanh chóng nổi tiếng với màn trình diễn opera Nella Fantasia, giành được ngôi vị Á quân.

Choi Sung Bong trở nên nổi tiếng sau khi tham dự Korea's Got Talent 2011

Màn trình diễn của Choi Sung Bong khiến ban giám khảo rơi nước mắt, trở thành hiện tượng YouTube, được loạt ngôi sao như BoA, Uhm Jung Hwa, Justin Bieber... nhiệt tình đón nhận. Sau chương trình Korea's Got Talent 2011, anh được khán giả trìu mến gọi bằng danh hiệu "Susan Boyle Hàn Quốc". Trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, Choi Sung Bong phát hành 1 album vào năm 2015, góp mặt ở hơn 100 buổi biểu diễn lớn nhỏ trong và ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.