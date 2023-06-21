Mất chồng khi con trai chưa tròn 1 tuổi, vợ chạnh lòng gửi lời nhắn nhủ nam ca sĩ qua đời vì bạo bệnh

Sao quốc tế 21/06/2023 10:28

Tất Hạ, vợ của nam ca sĩ Trương Hằng Viễn đã qua đời vì ung thư - nhắn nhủ chồng quá cố nhiều điều trên trang cá nhân.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Tất Hạ viết những lời nhắn nhủ gửi đến Trương Hằng Viễn: 'Hôm nay là một ngày mưa - ngày anh thích. Ngủ ngon nhé, anh sẽ không bao giờ phải chịu đựng nỗi đau bệnh tật thêm nữa. Anh hãy bảo vệ mọi người, để những người anh yêu thương được bình an và khỏe mạnh. Khi nhớ đến anh, em sẽ nhìn lên những vì sao. Em biết ngôi sao sáng nhất chính là anh. Cát bụi về với cát bụi, hãy yên nghỉ, người yêu thương của em'.

Mất chồng khi con trai chưa tròn 1 tuổi, vợ chạnh lòng gửi lời nhắn nhủ nam ca sĩ qua đời vì bạo bệnh - Ảnh 1
Ca sĩ Tất Hạ viết những lời nhắn nhủ gửi đến chồng Trương Hằng Viễn khiến nhiều người phải chạnh lòng 

Tất Hạ cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã đồng hành với cô trong giai đoạn đau buồn. 'Tôi biết ơn tất cả những người đã giúp đỡ và đồng hành cùng chúng tôi. Những ngày tới, tôi sẽ cố gắng sống thật mạnh mẽ', cô viết.

Đây là lần đầu tiên Tất Hạ cập nhật trang cá nhân, kể từ khi chồng cô qua đời vì ung thư. Ca sĩ cũng đăng ảnh về phần mộ chồng, cho thấy anh đã yên nghỉ ở một nơi đẹp. Một số nguồn tin cho hay sau khi làm lễ tang cho chồng chu đáo, cô vẫn ở lại Quý Châu, quê hương chồng.

Mất chồng khi con trai chưa tròn 1 tuổi, vợ chạnh lòng gửi lời nhắn nhủ nam ca sĩ qua đời vì bạo bệnh - Ảnh 2
Ca sĩ Trương Hằng Viễn 

Ngày 13/6, ca sĩ Trương Hằng Viễn - Á quân The Voice Trung Quốc qua đời ở tuổi 37 sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư hắc tố.

Tang lễ được tổ chức ngày 18/6 tại Quý Châu, Trung Quốc. Lễ tang diễn ra đơn giản, theo đúng nguyện vọng cuối cùng của nam ca sĩ. Quán quân The Voice 2013 Lý Kỳ cũng có mặt để đưa tiễn người bạn, người đồng nghiệp thân thiết. 

Mất chồng khi con trai chưa tròn 1 tuổi, vợ chạnh lòng gửi lời nhắn nhủ nam ca sĩ qua đời vì bạo bệnh - Ảnh 3
Trương Hằng Viễn kết hôn với ca sĩ Tất Hạ sau 9 năm bên nhau 

Được biết, tháng 3/2022, Trương Hằng Viễn kết hôn với ca sĩ Tất Hạ sau 9 năm bên nhau. Cặp đôi đón con trai đầu chào đời vào tháng 8 cùng năm. Hiện tại, cậu bé chưa tròn một tuổi.

Nam ca sĩ mắc ung thư ác tính nhiều năm qua. Đầu tháng 5, sức khoẻ sa sút, tình hình chuyển biến nặng, khiến anh phải nhập viện điều trị nhưng không qua khỏi. Sự ra đi của Trương Hằng Viễn khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ xót xa.

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