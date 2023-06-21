'Chu Chỉ Nhược' và 'Triệu Mẫn' nắm tay nhau lên bìa tạp chí Cosmo sau 20 năm Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Sao quốc tế 21/06/2023 10:01

Trong phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Cao Viên Viên và Giả Tịnh Văn vào vai 'tình địch' của nhau. Tuy nhiên, ở ngoài đời, 2 mỹ nhân này được mệnh danh là ‘tình địch giả, bạn thân thật’.

Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003 được xem là một trong những tác phẩm truyền hình thành công nhất trong làng phim Hoa ngữ. Bộ phim là bước đệm giúp cho loạt diễn viên phát triển sự nghiệp diễn xuất. Trong đó có thể kể đến cặp tình địch ‘Chu Chỉ Nhược’ Cao Viên Viên và ‘Triệu Mẫn’ Giả Tịnh Văn.

'Chu Chỉ Nhược' và 'Triệu Mẫn' nắm tay nhau lên bìa tạp chí Cosmo sau 20 năm Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Cao Viên Viên và Giả Tịnh Văn cùng nhau xuất hiện trên tạp chí Cosmo số tháng 7/2023 sau 20 năm Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Dù đã ở độ tuổi U50 nhưng nhan sắc của 2 mỹ nhân được dân tình hết lời khen ngợi. Cả 2 diễn viên mặc trang phục đồng màu mang đến sự ấm áp nhưng cũng không kém phần bí ẩn, quyền lực.

'Chu Chỉ Nhược' và 'Triệu Mẫn' nắm tay nhau lên bìa tạp chí Cosmo sau 20 năm Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Ảnh 2'Chu Chỉ Nhược' và 'Triệu Mẫn' nắm tay nhau lên bìa tạp chí Cosmo sau 20 năm Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Ảnh 3'Chu Chỉ Nhược' và 'Triệu Mẫn' nắm tay nhau lên bìa tạp chí Cosmo sau 20 năm Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Ảnh 4'Chu Chỉ Nhược' và 'Triệu Mẫn' nắm tay nhau lên bìa tạp chí Cosmo sau 20 năm Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Ảnh 5'Chu Chỉ Nhược' và 'Triệu Mẫn' nắm tay nhau lên bìa tạp chí Cosmo sau 20 năm Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Ảnh 6'Chu Chỉ Nhược' và 'Triệu Mẫn' nắm tay nhau lên bìa tạp chí Cosmo sau 20 năm Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Ảnh 7'Chu Chỉ Nhược' và 'Triệu Mẫn' nắm tay nhau lên bìa tạp chí Cosmo sau 20 năm Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Ảnh 8'Chu Chỉ Nhược' và 'Triệu Mẫn' nắm tay nhau lên bìa tạp chí Cosmo sau 20 năm Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Ảnh 9'Chu Chỉ Nhược' và 'Triệu Mẫn' nắm tay nhau lên bìa tạp chí Cosmo sau 20 năm Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Ảnh 10

Được biết, trong bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Cao Viên Viên và Giả Tịnh Văn vào vai tình địch của nhau, từng gây ấn tượng với cảnh tranh giành người yêu. Tuy nhiên, ở ngoài đời, 2 mỹ nhân này được mệnh danh là ‘tình địch giả, bạn thân thật’.

'Chu Chỉ Nhược' và 'Triệu Mẫn' nắm tay nhau lên bìa tạp chí Cosmo sau 20 năm Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Ảnh 11

Khi nói về tình bạn gây bất ngờ với Giả Tịnh Văn, Cao Viên Viên hé lộ thật ra họ có rất nhiều điểm chung: "Đầu tiên, chúng tôi có cách vào nghề rất giống nhau, đều là đi dạo phố thì bị người săn ngôi sao mời đóng quảng cáo. Chúng tôi đều thuộc chòm Thiên Bình, sinh nhật chỉ lệch đúng 2 ngày, lại đều thuộc nhóm máu A. Nhiều người còn bảo 2 chúng tôi trông rất giống nhau. Và đặc biệt hơn là ở tai của bọn tôi đều có nốt ruồi, cách giải quyết vấn đề cũng tương tự nhau...".

'Chu Chỉ Nhược' và 'Triệu Mẫn' nắm tay nhau lên bìa tạp chí Cosmo sau 20 năm Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Ảnh 12

Thời điểm khi Giả Tịnh Văn ly hôn với chồng cũ Tôn Chí Hạo, Cao Viên Viên là người đầu tiên công khai lên tiếng ủng hộ cô bạn thân. Vừa đăng bài lên mạng xã hội để động viên Giả Tịnh Văn, cô còn tuyên bố trong một bài phỏng vấn "Giả Tịnh Văn là người mẹ tốt" nhằm giúp cô bạn có thêm lợi thế trong cuộc chiến giành con.

Khi Giả Tịnh Văn quảng bá cho dự án điện ảnh mới Mùa Hè Không Thể Nói, Cao Viên Viên còn lộ diện ở hiện trường để cổ vũ cho bạn thân. Sự xuất hiện đầy bất ngờ của cô bạn thân khiến Giả Tịnh Văn xúc động chia sẻ: "Mười mấy năm qua, chỉ cần tôi có việc thì Cao Viên Viên luôn là người đầu tiên xuất hiện ở cạnh tôi!".

'Chu Chỉ Nhược' và 'Triệu Mẫn' nắm tay nhau lên bìa tạp chí Cosmo sau 20 năm Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Ảnh 13

Năm 2014, khi Cao Viên Viên và Triệu Hựu Đình đăng ký kết hôn cũng là lúc Giả Tịnh Văn tìm thấy bến đỗ bình yên mới bên bạn trai Tu Kiệt Khải, họ cùng chọn người kém tuổi để gửi gắm nửa đời sau của mình. Khi con gái của Giả Tịnh Văn chào đời, Cao Viên Viên liền xung phong nhận làm mẹ nuôi. Còn khi Cao Viên Viên mang thai công chúa đầu lòng, Giả Tịnh Văn còn vui hơn cả ông xã của Cao Viên Viên.

'Chu Chỉ Nhược' và 'Triệu Mẫn' nắm tay nhau lên bìa tạp chí Cosmo sau 20 năm Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Ảnh 14

Họ gặp nhau ở độ tuổi đôi mươi, cùng lớn lên nhưng mỗi người đều có lựa chọn riêng khi bước vào đời. Sau 20 năm, cuộc sống của họ khác nhau, cách xa nhau tới 2.000 cây số nhưng hai người luôn dõi theo nhau, nhớ nhau, chúc nhau hạnh phúc.

 

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