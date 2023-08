Triệu Hựu Đình có gì đặc biệt mà Cao Viên Viên lại lựa chọn để ở bên cả đời dù bạn trai cũ ai cũng đều xuất sắc?

Cao Viên Viên từng có quan hệ tình cảm với nhà sản xuất âm nhạc đào hoa Trương Á Đông - Ảnh: Internet

Cao Viên Viên từng có quan hệ tình cảm với nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Trương Á Đông, cả hai gặp nhau tại buổi quay MV của diva Vương Phi rồi nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, chuyện tình này nhanh chóng cháy bỏng cũng nhanh chóng lụi tàn chỉ sau đó một thời gian ngắn.

Cao Viên Viên và Hạ Vũ từng yêu nhau - Ảnh: Internet

Sau đó, Cao Viên Viên và Hạ Vũ nhanh chóng trở thành một đôi, nữ diễn viên từng tâm sự cô bị cuốn hút bởi lối diễn xuất tài năng của vị Ảnh đế này. Được biết, năm 18 tuổi, Hạ Vũ đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice năm 1994 cho vai chính trong bộ phim In the Heat of the Sun và trở thành nam diễn viên trẻ nhất giành được giải thưởng đó trong lịch sử. Dẫu vậy, cuộc tình này cũng nhanh chóng kết thúc mà không có bất kỳ ồn ào nào.