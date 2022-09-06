Triệu Hựu Đình có gì đặc biệt mà Cao Viên Viên lại lựa chọn để ở bên cả đời dù bạn trai cũ ai cũng đều xuất sắc?

Triệu Hựu Đình và Cao Viên Viên là một trong những cặp vợ chồng được nhiều người ngưỡng mộ và quý mến nhất làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, trước đây khi cả hai tuyên bố sẽ kết hôn, nhiều người đã vô cùng sửng sốt, không nghĩ rằng Cao Viên Viên sẽ đồng ý lời cầu hôn của Triệu Hựu Đình vì những người bạn trai cũ của cô đều vô cùng xuất sắc.

Triệu Hựu Đình và Cao Viên Viên là một trong những cặp vợ chồng được nhiều người ngưỡng mộ nhất làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh: Internet

Kể từ khi mới ra mắt, Cao Viên Viên đã là một diễn viên nổi tiếng, nhận được sự quan tâm của công chúng, sự nghiệp của cô cũng thuận buồm xuôi gió. Cũng bởi vì vị thế của mình, cô cũng có những người bạn trai "không phải dạng vừa đâu".