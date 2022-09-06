Triệu Hựu Đình có gì đặc biệt mà Cao Viên Viên lại lựa chọn để ở bên cả đời dù bạn trai cũ ai cũng đều xuất sắc?

Sao quốc tế 06/09/2022 17:12

Việc Cao Viên Viên và Triệu Hựu Đình kết hôn từng khiến nhiều người bất ngờ vì những người đàn ông từng bước qua đời nữ minh tinh đều vô cùng ưu tú.

Triệu Hựu ĐìnhCao Viên Viên là một trong những cặp vợ chồng được nhiều người ngưỡng mộ và quý mến nhất làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, trước đây khi cả hai tuyên bố sẽ kết hôn, nhiều người đã vô cùng sửng sốt, không nghĩ rằng Cao Viên Viên sẽ đồng ý lời cầu hôn của Triệu Hựu Đình vì những người bạn trai cũ của cô đều vô cùng xuất sắc.

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Triệu Hựu Đình và Cao Viên Viên là một trong những cặp vợ chồng được nhiều người ngưỡng mộ nhất làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh: Internet

Kể từ khi mới ra mắt, Cao Viên Viên đã là một diễn viên nổi tiếng, nhận được sự quan tâm của công chúng, sự nghiệp của cô cũng thuận buồm xuôi gió. Cũng bởi vì vị thế của mình, cô cũng có những người bạn trai "không phải dạng vừa đâu".

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Cao Viên Viên từng có quan hệ tình cảm với nhà sản xuất âm nhạc đào hoa Trương Á Đông - Ảnh: Internet

Cao Viên Viên từng có quan hệ tình cảm với nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Trương Á Đông, cả hai gặp nhau tại buổi quay MV của diva Vương Phi rồi nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, chuyện tình này nhanh chóng cháy bỏng cũng nhanh chóng lụi tàn chỉ sau đó một thời gian ngắn.

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Cao Viên Viên và Hạ Vũ từng yêu nhau - Ảnh: Internet

Sau đó, Cao Viên Viên và Hạ Vũ nhanh chóng trở thành một đôi, nữ diễn viên từng tâm sự cô bị cuốn hút bởi lối diễn xuất tài năng của vị Ảnh đế này. Được biết, năm 18 tuổi, Hạ Vũ đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice năm 1994 cho vai chính trong bộ phim In the Heat of the Sun và trở thành nam diễn viên trẻ nhất giành được giải thưởng đó trong lịch sử. Dẫu vậy, cuộc tình này cũng nhanh chóng kết thúc mà không có bất kỳ ồn ào nào.

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Cao Viên Viên gặp được Triệu Hựu Đình khi hợp tác trong dự án Tìm Kiếm - Ảnh: Internet

Sau nhiều thăng trầm cuộc sống, Cao Viên Viên gặp được Triệu Hựu Đình khi hợp tác trong dự án Tìm Kiếm và nảy sinh tình cảm trong quá trình quay phim. Ở bên Triệu Hựu Đình, người đẹp họ Cao như một công chúa nhỏ được chăm sóc chu đáo. Cũng bởi vì tình cảm của nam thần họ Triệu mà Cao Viên Viên cuối cùng cũng đồng ý kết hôn và cùng anh bước vào lễ đường.

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