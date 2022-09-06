Mặc cho bị chê bai hết lần này đến lần khác, Trầm Vụn Hương Phai vẫn kiếm về khoản tiền khủng vượt xa các dự án phim khác

Sao quốc tế 06/09/2022 16:30

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử và Thành Nghị tiếp tục đạt được thành tích khủng dù cho đánh giá về phim không được cao.

Mặc dù đã kết thúc song Trầm Vụn Hương Phai do Dương TửThành Nghị đóng chính vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. 

Cách đây không lâu, đoàn làm phim Trầm Vụn Hương Phai tiếp tục đón nhận tin vui. Cụ thể, theo báo cáo của Youku, Trầm Vụn Hương Phai đã đạt đỉnh cao nhất trong doanh thu 1 năm gần đây của nền tảng này.

Mặc cho bị chê bai hết lần này đến lần khác, Trầm Vụn Hương Phai vẫn kiếm về khoản tiền khủng vượt xa các dự án phim khác - Ảnh 1
Trầm Vụn Hương Phai vẫn thu về doanh thu khủng mặc cho bị chỉ trích về chất lượng phim - Ảnh: Internet

Cụ thể, từ ngày 4/9/2021 đến ngày 3/9/2022, ước tính doanh thu từ khách hàng Apple của Youku là 186 triệu USD. Trong 3 ngày kể từ ngày 1 đến 3/9, bộ phim đã thu về gần 2 triệu USD, đây được cho là khoản thu từ việc mở bán trước đại kết cục của phim (tương đương 1,15 triệu người dùng đăng ký).

Không chỉ dừng lại ở bấy nhiều đó dù không được đánh giá cao từ người hâm mộ nhưng về phần marketing cho phim Trầm Vụn Hương Phai làm quá tốt khi đã có hơn 180 quảng cáo từ 49 thương hiệu. 

Mặc cho bị chê bai hết lần này đến lần khác, Trầm Vụn Hương Phai vẫn kiếm về khoản tiền khủng vượt xa các dự án phim khác - Ảnh 2
Dương Tử không có được màn thể hiện tốt trong phim - Ảnh: Internet

Thành tích này đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ bởi trong suốt khoảng thời gian lên sóng, Trầm Vụn Hương Phai từng gây lên không ít những tranh cãi liên quan tới chất lượng phim, dù là một dự án cấp S nhưng phim không thể hiện được đúng như sự kỳ vọng và thường xuyên chịu lép vế trước các đối thủ cạnh tranh như Tinh Hán Xán Lạn, Thương Lan Quyết,...

Mặc cho bị chê bai hết lần này đến lần khác, Trầm Vụn Hương Phai vẫn kiếm về khoản tiền khủng vượt xa các dự án phim khác - Ảnh 3
Cặp đôi chính khiến khán giả thất vọng vì không phối hợp tốt trong phim - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, diễn xuất của Dương Tử và Thành Nghị cũng chính là một trong những yếu tố gây tranh cãi nhiều nhất. Cả 2 không có được sự phối hợp tốt, các phân cảnh tình cảm cũng diễn ra vô cùng gượng gạo và không có sự chân thật khiến fan cảm thấy hụt hẫng. 

Tuy vẫn còn tồn tại nhiều điểm trừ nhưng không thể phủ nhận Trầm Vụn Hương Phai hiện vẫn đang là một trong những bộ phim cổ trang đáng xem nhất năm 2022. 

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