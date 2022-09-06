Dù là mặt mộc không trang điểm cũng không filter làm đẹp nhưng nhan sắc của Lưu Diệc Phi đã khiến cho cư dân mạng hết lời khen ngợi.

Nhu cầu làm đẹp hiện nay luôn là mối quan tâm của nhiều người, đặc biệt là những ngôi sao giải trí. Bên cạnh việc xuất hiện với diện mạo lung linh trước công chúng, mỗi khi đăng tải ảnh tự sướng hoặc livestream trò chuyện với các fan, người nổi tiếng cũng cần có các phần mềm, ứng dụng để diện mạo được tươi tắn và xinh đẹp nhất có thể.

Lưu Diệc Phi là một trong những sao nữ nổi tiếng và xinh đẹp nhất dàn Hoa đán 85 - Ảnh: Internet

Từ trước đến nay, nhan sắc của Lưu Diệc Phi đã là điều không thể bàn cãi khi cô cũng là một trong những sao nữ nổi tiếng và xinh đẹp nhất dàn Hoa đán 85. Tuy có những lần lên xuống cân nặng thất thường nhưng nữ diễn viên vẫn luôn được xếp ở một vị trí cao trong các bảng xếp hạng về dung nhan.

Lưu Diệc Phi luôn được xếp ở một vị trí cao trong các bảng xếp hạng về sắc đẹp - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một buổi livestream trò chuyện cùng người hâm mộ của mình, Lưu Diệc Phi đã lỡ tay tắt đi hiệu ứng filter làm đẹp và để lộ khuôn mặt mộc của mình. Tuy nhiên điều khiến cho fan sửng sốt đó chính là cô vẫn vô cùng xinh đẹp.

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi khi vô tình tắt bộ lọc làm đẹp trên livestream - Ảnh: Internet

Cũng nhờ vài giây lỡ tay tắt nhầm filter này mà lượt xem livestream của Lưu Diệc Phi đã gia tăng chóng mặt. Nữ diễn viên nhận về nhiều lời khen về nhan sắc, cô được nhận xét là không những xinh đẹp mà còn trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi 35 của mình. Thậm chí có nhiều netizen còn cho rằng trông cô còn tươi tắn hơn cả lúc được trang điểm kỹ càng trên thảm đỏ.

Top 5 mỹ nhân Hoa ngữ xuất thân từ Bắc Ảnh: "Thần tiên tỉ tỉ" như Lưu Diệc Phi mà lại không đứng đầu nổi Nổi tiếng là nơi có tiêu chí tuyển chọn khắt khe, Bắc Ảnh là nơi đào tạo nhiều thế hệ diễn viên cho màn ảnh Hoa ngữ về cả tài năng lẫn nhan sắc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-sac-that-cua-luu-diec-phi-khien-fan-sung-sot-khi-livestream-tat-nham-filter-499969.html