Nhân diệp tết sắp tới gần, vợ chồng Cao Viên Viên khiến fan phát sốt với hành động hôn nhau trên phố

Mới đây cánh phóng viên đã bắt gặp cảnh vợ chồng Cao Viên Viên - Triệu Hựu Đình đưa con đi chơi, hôn nhau trên đường phố ở Đài Loan.

Mới đây theo một số trang báo uy tín hàng đầu Trung Quốc đã đăng loạt ảnh đôi vợ chồng và con gái Rhea ở khu Nội Hồ, Đài Bắc. Trong khi Rhea chơi xe scooter, Viên Viên - Hựu Đình thì liên tục thể hiện tình cảm như ôm hôn bà xã của mình, thậm chí anh còn ghi điểm khi thường xuyên có những hành động bảo vệ gia đình mình khỏi nguy hiểm như không được ra gần lề đường để tránh xe cộ.

Hai vợ chồng hôn nhau tình cảm trên phố - Ảnh: Internet

Các hình ảnh gia đình Cao Viên Viên những ngày cuối năm thu hút chú ý của nhiều khán giả. Trên Weibo, hàng nghìn người cho biết thích sự đơn giản, bình dị, hạnh phúc ngọt ngào của họ. Cả 2 còn ghi điểm bởi không cần phải nói nhiều mà chứng minh bằng những việc đơn giản nhất để có một gia đình hạnh phúc.

Bằng chứng là họ đã kết hôn chín năm, tình cảm đôi vợ chồng tốt đẹp. Một người bạn nói cả hai coi nhau là người quan trọng nhất cuộc đời. Khi xa vợ, khoảng một hoặc hai tiếng, Triệu Hựu Đình lại nhắn tin cho bạn đời.

Cả 2 trong ngày cưới của mình - Ảnh: Internet

Viên Viên 44 tuổi, nổi tiếng với Đơn thân nam nữ, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Mình kết hôn nhé, Trọn đời trọn kiếp... Trang Ifeng nhận định ngoại hình của Cao Viên Viên quyết định tới thành công của cô. Diễn xuất không nổi bật song diễn viên được nhiều người Trung Quốc yêu thích nhờ khí chất thanh thoát. Cô đắt show sự kiện, làm đại sứ thương hiệu...

Triệu Hựu Đình kém vợ năm tuổi, người Canada gốc Hoa. Anh gia nhập làng giải trí năm 2006, từng đóng Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Phố đèn đỏ, Gửi thanh xuân, Anh hùng du côn... Đôi diễn viên bén duyên khi đóng chung Tìm kiếm năm 2012, tổ chức đám cưới năm 2014.

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