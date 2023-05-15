Một nữ ca sĩ khiến Giả Tịnh Văn bất bình vì 'làm hỏng' phần thi của nhóm trong 'Đạp Gió 2023'

Là người duy nhất đi hát, có kinh nghiệm sân khấu phong phú giữa đồng đội toàn diễn viên, Từ Hoài Ngọc được các nghệ sĩ trong nhóm đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, màn biểu diễn thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Trong chương trình "Đạp Gió 2023", nhóm Giả Tịnh Văn với ca khúc Cô Gái Nhỏ Dưới Đèn Đường đã gây thất vọng cho người hâm mộ, nguyên nhân đến từ ca sĩ Từ Hoài Ngọc . Bài thi này đạt điểm số thấp nhất trong bảng đấu nhóm 5 người, chỉ đạt 764 điểm, cách biệt khá xa với đội Amber và Tạ Na.

Trong buổi công diễn đầu tiên, Từ Hoài Ngọc liên tục quên động tác, phải liếc nhìn đồng đội để bắt nhịp. Nữ ca sĩ tỏ ra hết sức lúng túng trên sân khấu. Cô còn bị phát hiện quên cả tên nhóm. Khán giả đánh giá rằng trong tổng số các tiết mục của Đạp Gió, nhóm Giả Tịnh Văn có động tác đơn giản nhất, nhưng Từ Hoài Ngọc vẫn không thể thực hiện được một cách hoàn hảo dù cô có xuất thân là ca sĩ.

Giả Tịnh Văn đã bày tỏ sự thất vọng trước mặt Từ Hoài Ngọc trong cuộc phỏng vấn ngắn sau khi nhận kết quả. Cô chia sẻ màn trình diễn này còn nhiều thiếu sót, dù đã tập đi tập lại trong phòng tập nhưng cuối cùng bài thi vẫn không hoàn hảo nên cảm thấy rất có lỗi với người hâm mộ.

Giả Tịnh Văn thậm chí đã mời một giáo viên dạy riêng, thậm chí còn nói qua điện thoại với chồng rằng cô ấy sẽ vắt kiệt thời gian để tập luyện. Dù không phải ca sĩ nhưng Giả Tịnh Văn mong muốn sẽ chăm chỉ học nhảy, học hát để bù đắp điểm yếu của mình.

Trong chương trình, Từ Hoài Ngọc đã lên tiếng xin lỗi. Nữ ca sĩ đã tự trách vì đã kéo kết quả cả nhóm đi xuống vì màn trình diễn kém cỏi của mình. Ở Đạp Gió 2023, nhóm có điểm số thấp nhất trong bảng đấu buộc phải loại 1 thành viên có điểm số bình chọn ít nhất. Vì Từ Hoài Ngọc có lượng fan ổn định nên nữ ca sĩ cũng không phải là người xếp cuối bảng. Theo truyền thông đưa tin, nữ diễn viên Vương Giai Vũ - đồng đội Từ Hoài Ngọc lại là người bị loại.

Nhiều nguồn tin cho biết Giả Tịnh Văn đã hết sức bất mãn với Từ Hoài Ngọc vì nữ ca sĩ bận rộn việc riêng, không xuất hiện nhiều trong các buổi tập luyện nhóm, dẫn đến cả đội có thành tích kém.