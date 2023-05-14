Sự trở lại thất bại của 'Hoàng tử ếch' Minh Đạo, cặp chính trung niên mà 'cưa sừng làm nghé' đóng ngôn tình sến sẩm

Vừa qua, bộ phim Chuyển Giác Chi Luyến - Ngã Rẽ Tình Yêu do Tưởng Văn Lệ và Minh Đạo đóng chính đã mở điểm Douban sau một thời gian dài lên sóng. Con số của phim gây sốc khán giả khi chỉ ở mức 2,9/10 điểm, thuộc hàng thấp nhất từ đầu năm đến nay. Số điểm này ngang bằng với bộ phim tệ nhất năm rồi là Quý Ông Khu Đông Bát của Trương Hàn.

Bộ phim sở hữu đồ thị đánh giá "hình chữ L" đáng xấu hổ, tức tỉ lệ 1 sao chiếm hơn 75%. Nhiều ý kiến chê bai thậm tệ cặp chính Tưởng Văn Lệ - Minh Đạo khi có nhiều cảnh ngôn tình tuổi teen sến súa, lố lăng dù cả hai đã ở tuổi trung niên. Dự án chiếu đài Đông Phương vốn dĩ được quay từ năm 2016, thời điểm làn sóng ngôn tình chuyển thể đang dâng cao nhưng bị "đắp chiếu" tận 6-7 năm mới ra mắt.

Một số khán giả cho biết nếu phim ra mắt đúng thời điểm nhiều năm trước thì vẫn sẽ bị "ném đá". Tưởng Văn Lệ 47 tuổi, còn Minh Đạo cũng gần 40 khi quay bộ phim, thế mà lại có nhiều khoảnh khắc tình cảm "sượng trân", bị chê là học đòi lứa trẻ. Song, vẫn có ý kiến bênh vực vì lứa trung niên vẫn có thể tình cảm, nô đùa nhau như thế chứ không chỉ các thanh thiếu niên.

Theo Sina, bộ phim Ngã rẽ tình yêu thực chất được sản xuất từ năm 2016, vì vậy, khán giả bất ngờ khi tác phẩm được lên sóng. Đây cũng là dự án hiếm hoi có sự góp mặt của Minh Đạo được ra mắt trong khoảng 3 năm trở lại đây.

Chuyển Giác Chi Luyến xoay quanh cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Phương Linh - nữ giám đốc của một công ty may mặc và Cư Dịch - nam giáo viên tiểu học. Cả hai đều là cha mẹ đơn thân, trải qua đổ vỡ hôn nhân và đang cố gắng xây dựng lại cuộc sống. Nào ngờ đâu, cả hai đều mua trùng 1 căn nhà và bị lừa một vố đau. Không ai chịu nhường ai, Cư Dịch và Phương Linh dọn về sống chung, rồi dần dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Diễn xuất của Minh Đạo trong Ngã rẽ tình yêu không có nhiều điểm tiến bộ, anh vẫn thích vào vai "bá đạo tổng tài", tỏ ra thâm tình như trong Hoàng tử ếch hơn 20 năm về trước. Vì không có những bước tiến trong diễn xuất, mãi rập khuôn cách diễn phim ngôn tình nên Minh Đạo dần ít nhận được lời mời.

Bên cạnh đó, danh tiếng của Minh Đạo sụp đổ khi vướng vào hoạt động kinh doanh đa cấp cùng với vợ chồng nữ diễn viên Trương Đình và công ty TST. Hiện tại, Minh Đạo sống tại Đài Loan để chăm sóc cha mẹ và gia đình.