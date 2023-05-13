Vương Nhất Bát được khen lấn át cả G-Dragon nhờ thần thái bá đạo như tổng tài

Xuất hiện tại cùng một sự, Vương Nhất Bác thần thái không hề kém thủ lĩnh Bigbang.
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Giám đốc sáng tạo Virginie Viard đã mang đến “bữa tiệc" thời trang với sự góp mặt của những đại sứ thương hiệu, các khách mời gắn bó lâu năm cùng hãng, cũng như những nghệ sĩ nổi tiếng khác. Có thể kể đến G-Dragon, Kristen Stewart, Paris Hilton, Margot Robbie, Elle Fanning, Châu Tấn, Vương Nhất Bác, Lil Nas X… thương hiệu thời trang xa xỉ của Pháp - Chanel - tổ chức show diễn giới thiệu bộ sưu tập thời trang cao cấp dành cho mùa du lịch Chanel Cruise 2023/24, tại Beverly Hills, Los Angeles, Mỹ.
Thần thái lẫn gương mặt của Vương Nhất Bác được khen ngợi lấn lướt cả G-Dragon. Ngũ quan sắc nét, nam tính là điểm mạnh lớn nhất của nam diễn viên Trung Quốc. Không dừng ở đó, lợi thế về chiều cao, vóc dáng cũng giúp Vương Nhất Bác nổi bật hơn nam rapper người Hàn.
Bên cạnh đó, G-Dragon - nam đại sứ thương hiệu Chanel - là Headliner (khách mời chính) Châu Á duy nhất tại show diễn quan trọng này. Thủ lĩnh nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang được xếp ngồi hàng ghế đầu, cạnh diễn viên Trung Quốc Vương Nhất Bác.
G-Dragon diện chiếc áo khoác tweed đen thuộc dòng womenswear với điểm nhấn hoa Camellia trắng đặc trưng. Nam rapper được cho là giữ vững phong độ thời trang, mang nét cá tính và nổi loạn rất riêng. Anh đã gắn bó với nhà mốt gần như toàn bộ sự nghiệp ca hát và đem về doanh thu lẫn giá trị thương mại không hề nhỏ cho hãng.