Sau vụ bị tình cũ bán clip nóng, Cảnh Điềm bất ngờ 'nên duyên' cùng Trương Lăng Hách

Sao quốc tế 15/05/2023 07:30

Mới đây, bộ phim cổ trang tiên hiệp Tứ hải trọng minh vừa khai máy với sự tham gia của Cảnh Điềm và Trương Lăng Hách.

Mới đây, bộ phim cổ trang tiên hiệp Tứ hải trọng minh vừa khai máy với sự tham gia của Cảnh ĐiềmTrương Lăng Hách. Cụ thê,r trên phim trường, Cảnh Điềm thể hiện sự bình tĩnh, chú tâm vào vai diễn. Nữ diễn viên mặc trang phục đơn giản nhưng không bị lu mờ nhan sắc.

Sina bình luận Tứ hải trọng minh không phải dự án trọng điểm, đồng thời, bạn diễn của Cảnh Điềm - Trương Lăng Hách - mới chỉ là ngôi sao trẻ tiềm năng, chưa có thành tích nào khẳng định vị thế.

Sau vụ bị tình cũ bán clip nóng, Cảnh Điềm bất ngờ 'nên duyên' cùng Trương Lăng Hách - Ảnh 1Sau vụ bị tình cũ bán clip nóng, Cảnh Điềm bất ngờ 'nên duyên' cùng Trương Lăng Hách - Ảnh 2

Sau khi bị phạt vì vi phạm luật quảng cáo sản phẩm vào tháng 5/2022, các hoạt động của Cảnh Điềm bị hạn chế. Từ đó tới nay, Cảnh Điềm chăm chỉ trong đoàn phim. Cô đã hoàn thành hai dự án cổ trang là Lạc du nguyên (đóng cùng Hứa Khải) và Chước chước phong lưu, diễn cùng Phùng Thiệu Phong.

Ồn ào đời tư cũng ảnh hưởng ít nhiều tới hình ảnh của Cảnh Điềm. Hồi tháng 4, giới giải trí xôn xao trước thông tin Cảnh Điềm bị bạn trai cũ là vận động viên Trương Kế Khoa phát tán ảnh nhạy cảm. Trương Kế Khoa mang 3 video cùng một ảnh nóng của anh và Cảnh Điềm gán cho chủ nợ để trả số tiền 700.000 USD rồi bỏ trốn. Chủ nợ tới gặp Cảnh Điềm để đòi tiền, nên nữ diễn viên đã kiện người này ra tòa.

Sau vụ bị tình cũ bán clip nóng, Cảnh Điềm bất ngờ 'nên duyên' cùng Trương Lăng Hách - Ảnh 3

Trong Tứ hải trọng minh, Cảnh Điềm vào vai nữ chính Nam Nhan, còn Trương Lăng Hách thể hiện nhân vật Kê Dương. Tứ hải trọng minh kể về hành trình tu tiên và xông pha giang hồ của Nam Nhan và ba người bạn. Vì chữa bệnh cho mẹ, Nam Nhan xin làm đệ tử của Ngưỡng Nguyệt Tông để học luyện đan. Tại đây, nàng gặp Kê Dương, thực chất là Đế Quân đang giấu giếm thân phận. Từ mối quan hệ oan gia, sau nhiều lần kề vai chiến đấu, họ nảy sinh tình cảm với nhau. Tuy nhiên, mẹ của Nam Nhan bị Ma tu giết, Kê Dương vì bảo vệ nàng cũng bị sát hại. Trong quá trình trả thù, Nam Nhan phát hiện ra nàng là chuyển thế của Yêu Hậu. Đồng thời, Nam Nhan vướng vào một âm mưu lớn do nhân vật Phụng Vi, người được coi là "thầy của thiên hạ" dựng lên.

Sau vụ bán clip nóng của Cảnh Điềm, Trương Kế Khoa bị cấm sóng

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Cựu vận động viên của Trung Quốc bị khán giả quê nhà tẩy chay sau ồn ào bán clip nóng của bạn gái cũ Cảnh Điềm để trả nợ cờ bạc.

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