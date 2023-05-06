Sau vụ bán clip nóng của Cảnh Điềm, Trương Kế Khoa bị cấm sóng

Sao quốc tế 06/05/2023 13:48

Cựu vận động viên của Trung Quốc bị khán giả quê nhà tẩy chay sau ồn ào bán clip nóng của bạn gái cũ Cảnh Điềm để trả nợ cờ bạc.

Ngày 6/5, trang Sohu đưa tin đài truyền hình Chiết Giang đã cắt hình ảnh của Trương Kế Khoa trong show Keep Running từ năm 2021. Động thái này được cho là dấu hiệu chứng minh ngôi sao bóng bàn một thời đang bị phong sát ngầm.

Theo Sohu, Trương Kế Khoa vướng vào bê bối lớn, dù không bị chính Cảnh Điềm kiện, nam vận động viên cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc. 

Sau vụ bán clip nóng của Cảnh Điềm, Trương Kế Khoa bị cấm sóng - Ảnh 1
Sau vụ bán clip nóng của Cảnh Điềm, Trương Kế Khoa bị cấm sóng - Ảnh 2

 Sau bê bối, hình ảnh Trương Kế Khoa biến mất khỏi show Keep Running 

Sina cũng nhận định việc Trương Kế Khoa bị cắt khỏi sóng chương trình truyền hình xuất phát từ ồn ào đời tư gây tranh cãi thời gian qua của anh. Sina nghi vấn Trương Kế Khoa dính lệnh cấm hoạt động ngầm của Tổng cục Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc.

Đầu tháng 4, phóng viên Lý Vi Ngạo công khai giấy vay nợ và kể lại quá trình Trương Kế Khoa lợi dụng Cảnh Điềm. Lý Vi Ngạo cho biết nhà vô địch Trung Quốc gán 3 video và một bức ảnh nóng của bạn gái cũ để vay 727.000 USD đánh bạc. Sau đó, anh bỏ trốn vì mất khả năng thanh toán, bỏ mặc Cảnh Điềm bị chủ nợ đe dọa tống tiền.

Sau vụ bán clip nóng của Cảnh Điềm, Trương Kế Khoa bị cấm sóng - Ảnh 3
Cảnh Điềm bị bạn trai cũ bán clip nóng khiến cô bị chủ nợ đe dọa

Nữ diễn viên báo cảnh sát và chủ nợ bị bắt vào tháng 2/2020. Tháng 12 cùng năm, chủ nợ của Trương Kế Khoa bị tuyên phạt 7 năm tù giam. Tay vợt Trung Quốc không bị truy tố bất kỳ tội danh nào.

Cho đến ngày 7/4, Trương Kế Khoa được đưa về đồn cảnh sát làm việc, phục vụ điều tra cáo buộc phát tán hình ảnh riêng tư của nữ diễn viên Cảnh Điềm. Vụ việc khiến anh bị công chúng chỉ trích, tẩy chay. Hơn chục nhãn hàng thông báo hủy hợp tác với Trương Kế Khoa.

Sau vụ bán clip nóng của Cảnh Điềm, Trương Kế Khoa bị cấm sóng - Ảnh 4
Cảnh Điềm và Trương Kế Khoa có thời gian mặn nồng bên nhau, tuy nhiên sau đấy cả 2 đường ai nấy đi

Trương Kế Khoa là một trong ba tay vợt nam nắm giữ nhiều danh hiệu lớn nhất lịch sử. Anh cũng là người duy nhất từng chinh phục thành công năm giải đấu lớn liên tiếp.

Nhờ danh tiếng cao, ngoại hình điển trai, Trương Kế Khoa được các thương hiệu săn đón và có thu nhập khủng. Năm 2016, tổng thu nhập bình quân của sao bóng bàn ước tính rơi vào 60 triệu NDT (8,7 triệu USD). Con số này được dự đoán tăng cao qua từng năm.

Sau vụ bán clip nóng của Cảnh Điềm, Trương Kế Khoa bị cấm sóng - Ảnh 5
Danh tiếng Trương Kế Khoa chạm đáy sau khi bị tiết lộ dùng clip nóng của Cảnh Điềm để trả nợ cờ bạc

Năm 2017, Trương Kế Khoa và nữ diễn viên Cảnh Điềm công khai tình cảm. Họ từng được coi là cặp "tiên đồng ngọc nữ" nhờ ngoại hình, danh tiếng tương xứng. Tuy nhiên, đến tháng 6/2019, Cảnh Điềm tuyên bố chia tay sau thời gian hẹn hò.

Sau vụ bán clip nóng của Cảnh Điềm, Trương Kế Khoa bị cấm sóng - Ảnh 6
Họ từng được coi là cặp "tiên đồng ngọc nữ" nhờ ngoại hình, danh tiếng tương xứng

 

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