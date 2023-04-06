Cảnh Điềm xuất hiện công khai giữa lùm xùm nghi bị bạn trai gán nợ bằng 'clip nóng'

Nguồn tin từ QQ cho biết tâm trạng của nữ diễn viên khá nặng nề sau khi bí mật đời tư vỡ lở. Vì vậy, Cảnh Điềm không muốn ai nhìn thấy mình, cũng không muốn trả lời về scandal với Trương Kế Khoa. Cô đã từ chối tất cả cuộc phỏng vấn từ truyền thông Trung Quốc để tránh gây ra thêm đàm tiếu.

Mới đây, nữ diễn viên Cảnh Điềm tại sân bay Trùng Khánh (Trung Quốc). Cụ thể, nữ diễn viên đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang che kín mặt. Cô đi thẳng ra xe cùng trợ lý, không tương tác với giới truyền thông. Đây là lần đầu "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" xuất hiện trước công chúng giữa ồn ào bị bạn trai cũ Trương Kế Khoa phát tán clip, ảnh nóng.

Theo Sina, vụ việc Cảnh Điềm bị Trương Kế Khoa phát tán hình ảnh nhạy cảm đang được điều tra lại. Truyền thông Trung Quốc cũng bảo vệ nữ diễn viên. Họ yêu cầu công chúng không miệt thị và lùng sục đoạn phim nhạy cảm để tránh tạo thêm tiếng xấu và gây tổn thương đối với người đẹp 35 tuổi.

Ngày 1/4, phóng viên Lý Vi Ngạo đăng tải thông tin Cảnh Điềm bị bạn trai cũ Trương Kế Khoa gán 3 clip và một ảnh nóng để trả nợ cờ bạc.

Cảnh Điềm, bạn gái từ năm 2017 đến năm 2019 của Trương Kế Khoa, cũng chịu nhiều thiệt thòi trong thời gian bên anh. Theo phóng viên Lý Vi Ngạo, Cảnh Điềm từng bị Trương Kế Khoa lợi dụng, lừa mất 10 triệu NDT (34 tỷ đồng) khi hai người còn yêu nhau. Ngôi sao thể thao được cho là dùng ảnh và clip riêng tư của bạn gái để làm vật thế chấp cho khoản vay 5 triệu NDT (hơn 17 tỷ đồng) đánh bạc vào năm 2019.

Sau đó, Trương Kế Khoa bỏ trốn và đẩy toàn bộ số nợ cho bạn gái cũ. Trong thời gian này, Cảnh Điềm bị chủ nợ của Trương Kế Khoa tống tiền bằng clip nóng nhưng cô đã nhờ cơ quan chức năng giải quyết. Người này đã lĩnh án 7 năm tù giam và bị phạt 50.000 NDT (hơn 170 triệu đồng) vì tội tống tiền từ năm 2020.

Theo phóng viên Lý Vi Ngạo, vụ án hình sự giữa Cảnh Điềm, Trương Kế Khoa và chủ nợ được cả showbiz Trung Quốc biết nhưng đến hôm nay mới được hé lộ. Hiện, Trương Kế Khoa đang đối mặt với sự phản ứng dữ dội từ dư luận và bị nhiều thương hiệu cắt hợp đồng. Toàn bộ hình ảnh quảng cáo liên quan đến Trương Kế Khoa đều bị xóa, gỡ bỏ trên các phương tiện truyền thông.