Tạo hình của Cảnh Điềm trong Tư Đằng khiến fan phát sốt: 'Quả không hổ danh là Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh'

Cảnh Điềm là diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc, đóng phim từ năm 2008 đến nay, cô “bỏ túi” nhiều vai diễn trong các tác phẩm đình đám: Tư Đằng, Đại Ngọc Nhi truyền kỳ, Ban Thục truyền kỳ,... Tuy nhiên, mỗi lần được hỏi về bộ phim đã làm thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của nữ diễn viên cô đều có chung một đáp án đó chính là bộ phim Tư Đằng.

Cảnh Điềm - Ảnh: Internet

Tư Đằng là phim dân quốc của đạo diễn Lý Mộc Qua, do Cảnh Điềm - Trương Bân Bân đóng chính. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của những gương mặt khác như Lý Mộc Thần, Trương Diệc Trì. Phim gồm 30 tập chính thức và 1 tập đặc biệt, thuộc thể loại lãng mạn - giả tưởng, được chuyển thể từ tiểu thuyết Bán yêu Tư Đằng của tác giả Vĩ Ngư.