Tạo hình của Cảnh Điềm trong Tư Đằng khiến fan phát sốt: 'Quả không hổ danh là Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh'

Sao quốc tế 08/04/2023 18:00

Nhan sắc của Cảnh Điềm vẫn xứng đáng là một trong những mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc.

Cảnh Điềm là diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc, đóng phim từ năm 2008 đến nay, cô “bỏ túi” nhiều vai diễn trong các tác phẩm đình đám: Tư Đằng, Đại Ngọc Nhi truyền kỳ, Ban Thục truyền kỳ,... Tuy nhiên, mỗi lần được hỏi về bộ phim đã làm thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của nữ diễn viên cô đều có chung một đáp án đó chính là bộ phim Tư Đằng. 

Tạo hình của Cảnh Điềm trong Tư Đằng khiến fan phát sốt: 'Quả không hổ danh là Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh' - Ảnh 1
Cảnh Điềm - Ảnh: Internet

Tư Đằng là phim dân quốc của đạo diễn Lý Mộc Qua, do Cảnh Điềm - Trương Bân Bân đóng chính. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của những gương mặt khác như Lý Mộc Thần, Trương Diệc Trì. Phim gồm 30 tập chính thức và 1 tập đặc biệt, thuộc thể loại lãng mạn - giả tưởng, được chuyển thể từ tiểu thuyết Bán yêu Tư Đằng của tác giả Vĩ Ngư.

Nội dung phim xoay quanh Tần Phóng (Trương Bân Bân đóng) - một nhà thiết kế vô tình đánh thức yêu nữ Tư Đằng (Cảnh Điềm) sau khi rơi xuống vách đá. Đang hoảng loạn, Tư Đằng chỉ biết dựa vào Tần Phóng để tìm hiểu thế giới xung quanh. Cặp đôi dần nảy sinh tình cảm với đối phương và bảo vệ lẫn nhau.

Tạo hình của Cảnh Điềm trong Tư Đằng khiến fan phát sốt: 'Quả không hổ danh là Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh' - Ảnh 2Tạo hình của Cảnh Điềm trong Tư Đằng khiến fan phát sốt: 'Quả không hổ danh là Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh' - Ảnh 3

Thời điểm mới vừa ra mắt, khán giả đã đứng ngồi không yên trước vẻ đẹp xuất sắc của Cảnh Điềm. Thậm chí với nhiều người cô chính là nữ diễn viên đẹp nhất tại Trung Quốc ở thời điểm đó và bằng chứng cho sự công nhận nhan sắc của cô nàng chính là biệt danh ''Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh''. 

Sắp tới đây, Cảnh Điềm sẽ tái xuất màn ảnh với Lạc Du Nguyên và Chước Chước Phong Lưu. Trong đó, Chước Chước Phong Lưu là một trong những dự án cổ trang được bàn luận nhiều nhất thời gian gần đây. Phim đánh dấu màn kết hợp giữa Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong. Những ngày đầu, phim vướng nhiều lùm xùm không đáng có, chủ yếu là do nhan sắc thất thường của nam chính. 

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