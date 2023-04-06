Nữ diễn viên Tào Phỉ Nhiên được cho là "bạn tình" lâu năm của Trương Kế Khoa và cũng có thói quen ăn chơi thác loạn giống như cựu vận động viên.

Hiện tại Trương Kế Khoa đang là tâm điểm của truyền thông sau scandal bán các video, hình ảnh nhạy cảm của Cảnh Điềm để trả nợ. Vụ việc hiện đang được giới chức Trung Quốc điều tra.

Theo Sohu, ngoài việc nghiện cờ bạc và thói quay lén phụ nữ, Trương Kế Khoa còn được người trong ngành tiết lộ là ăn chơi trác táng, mua bán dâm và lừa đảo. Theo đó, cựu vận động viên bóng bàn đã dùng tên tuổi của mình để bán các sản phẩm kém chất lượng như trà sữa, mì,... ra thị trường.

Không những vậy có người còn tiết lộ, Trương Kế Khoa có một bạn tình lâu năm là nữ diễn viên Tào Phỉ Nhiên. Hai người này thường xuyên thác loạn, cờ bạc. Sau mỗi cuộc vui, sao nữ này nhận được những món quà đắt tiền hay các chuyến du lịch đắt tiền từ Trương Kế Khoa.

Tào Phỉ Nhiên sinh năm 1995, cô thường đảm nhận các vai phụ trong các bộ phim. Các tác phẩm mà nữ diễn viên từng tham gia có thể kể đến như Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc, Phục cổ thần thám, Yến Vân đài, Người tình bí ẩn của tôi hay sắp tới là Thần ẩn, hợp tác với Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ.

Hiện tại, diễn viên Tào Phỉ Nhiên vẫn chưa lên tiếng về thông tin "giao dịch thể xác" với Trương Kế Khoa.

Tạo hình của Tào Phỉ Nhiên trong Thần Ẩn - Ảnh: Internet

Sau khi vụ việc bán clip nhạy cảm của Cảnh Điềm bị lộ, Trương Kế Khoa hiện đang bị tẩy chay diện rộng ở Trung Quốc. Hàng chục nhãn hàng từng hợp tác với anh cũng đã chấm dứt hợp đồng. Ước tính, cựu vận động viên bóng bàn có thể phải bồi thường hơn 60 triệu NDT (204 tỷ đồng) cho các đối tác của mình.

Vướng phải nghi vấn bán clip nóng Cảnh Điềm, đời tư hỗn loạn đến bất ngờ của Trương Kế Khoa Đời tư hàng loạt bê bối của Trương Kế Khoa sau drama bán clip nóng của Cảnh Điềm bất ngờ bị phanh phui.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-cao-buoc-ban-clip-nong-cua-canh-iem-truong-ke-khoa-lai-vuong-on-ao-mua-dam-mot-sao-nu-95-570095.html