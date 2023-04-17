Diễn biến thực hư sự việc video nóng của Cảnh Điềm bị phát tán

Bạn trai cũ Cảnh Điềm thua bài tại Myanmar, dùng ảnh bạn gái dể gán nợ khiến nữ minh tinh rơi vào trạng thái stress, phải tạm dừng nghiệp diễn xuất.

Vào ngày 14/4, thông tin từ QQ đưa tin Trác Vỹ (paparazzi khét tiếng tại Trung Quốc) đã nhận được cuộc gọi từ chủ nợ của Trương Kế Khoa. Theo paparazzi này, anh nhận được cuộc gọi nói Trương Kế Khoa – bạn trai của Cảnh Điềm – 2,5 triệu USD tại sòng bài từ Myanmar. Cựu sao bóng bàn không có tiền trả nợ nên họ muốn Cảnh Điềm đứng ra chi trả. Để tạo sự tin tưởng, Trương Kế Khoa đã đưa video riêng tư của Cảnh Điềm cho chủ nợ. Trác Vỹ - Ảnh: Internet Trác Vỹ thông tin rằng đối phương muốn thông qua anh ta liên hệ với Cảnh Điềm để đòi số tiền nợ khổng lồ và hứa chia phần cho anh. Tuy nhiên, Trác Vỹ đã từ chối đề nghị này.

Cảnh Điềm trong phim Tư Đằng - Ảnh: Internet Câu chuyện này được Trác Vỹ kể cho một nhà sản xuất trong ngành, người này quen biết Cảnh Điềm và đã nói lại cho cô. Thời điểm này, nữ diễn viên đang quay phim Tư Đằng ở Vân Nam. Khi biết video nóng của mình bị bạn trai dùng để gán nợ, Cảnh Điềm như sụp đổ, thậm chí không thể tiếp tục quay cảnh phim hôm đó. Trong chương trình truyền hình, chính đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh từng chia sẻ cô mất ngủ cả đêm và phải nhận khoảnh khắc đen tối nhất cuộc đời trong chính thời điểm xảy ra sự việc. Cảnh Điềm bị bạn trai tung ảnh nóng để gán nợ - Ảnh: Internet Không lấy được liên hệ từ Trác Vỹ, ông S chỉ còn cách tự liên hệ với Cảnh Điềm. Về phía diễn viên Tư Đằng, cô đã sớm biết chuyện nên đã chuẩn bị bằng chứng ghi âm, trực tiếp báo cảnh sát. Sau khi S bị bắt, kết án 7 năm tù, theo tiết lộ của phóng viên kinh tế Lý Vi Ngao.

Ngoài ra, cánh săn ảnh còn tung tin Trương Kế Khoa và bạn gái hiện tại Trương Nhụy đã có một đứa con chung nhưng cả hai vẫn chưa nhận đăng ký kết hôn. Đầu năm 2021, Trương Kế Khoa và bạn gái bị bắt gặp cùng nhau đi xem phim, đi siêu thị, sống cùng nhà. Trương Kế Khoa từng là vận động viên bóng bàn và đoạt nhiều giải thưởng lớn - Ảnh: Internet Hiện tại, Trương Kế Khoa chưa lên tiếng ngoại trừ việc chối bỏ các khoản nợ cờ bạc, cho rằng bản thân không liên quan đến chuyện này. Dư luận tập trung về thông tin 3 video cùng 1 hình nóng của Cảnh Điềm bị phát tán. Đến nay có tin Trương Kế Khoa bị cảnh sát triệu tập nhưng chưa có động thái nào cho thấy anh bị truy cứu trách nhiệm. Cảnh Điềm chỉ tố cáo S – chủ nợ của Trương Kế Khoa và không truy cứu bạn trai. Cộng đồng mạng cho rằng Trương Kế Khoa là kẻ vô trách nhiệm, đê tiện, không có lời xin lỗi công khai nào kể từ thời gian xảy ra vụ việc. Cảnh Điềm tại sân bay - Ảnh: Internet Vụ việc gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Cảnh Điềm khiến cô chịu nhiều áp lực tâm lý từ nhiều phía. Nữ diễn viên xuất hiện tại sân bay 2 lần, tương tác với người hâm mộ nhưng né tránh camera của giới truyền thông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bien-thuc-hu-su-viec-video-nong-cua-canh-diem-bi-phat-tan-572527.html