Chính thức đưa ra kết quả vụ tranh chấp tài sản giữ con trai và vợ Lý Khôn Thành

Theo Lý Trác Hiên, Lâm Tĩnh Ân có toàn quyền sở hữu bất động của cha anh ở Đài Trung (Đài Loan). Sau khi chi trả khoản vay tài chính, Lâm Tĩnh Ân vẫn còn số tiền khoảng 10 triệu TWD ( 323.000 USD ).

Ngày 20/6, Sina đưa tin cuộc chiến tranh chấp tài sản giữa Lâm Tĩnh Ân và gia đình cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành đi đến hồi kết. Lý Trác Hiên - con trai Lý Khôn Thành - thông báo hòa giải, đạt được thỏa thuận phân chia tài sản với vợ trẻ của cha. Anh đăng tải bức ảnh chụp cùng Lâm Tĩnh Ân và người cha quá cố để chứng minh gia đình đã hòa thuận trở lại sau sóng gió.

Cuối cùng, Lý Trác Hiên chia sẻ việc dàn xếp tài sản của gia đình anh đã yên ổn với sự đồng thuận từ các phía. Vì vậy, Lý Trác Hiên hy vọng công chúng chấm dứt đồn đoán không hay về mối quan hệ mẹ kế - con chồng cũng như vấn đề phân chia tài sản của nhà anh.

Về phía Lý Trác Hiên, anh sở hữu tiền tác quyền bài hát và tất cả bộ sưu tập đĩa nhựa, đồ cổ của cha. Con trai Lý Khôn Thành cho biết tương lai nếu tài sản thừa kế mình nắm giữ thu được lợi nhuận sẽ quyên góp cho tổ chức từ thiện.

Con trai Lý Khôn Thành cho biết Lâm Tĩnh Ân muốn làm người bình thường trong tương lai. Cô không muốn bị dư luận đàm tiếu, làm phiền. Vì vậy, Lý Trác Hiên mong công chúng cho Lâm Tĩnh Ân không gian, thời gian để ổn định cuộc sống.

Lý Trác Hiên - con trai Lý Khôn Thành

Lý Khôn Thành qua đời hôm 10/4 vì bệnh ung thư đại trực tràng, thọ 67 tuổi. Lâm Tĩnh Ân là người kề cận chăm sóc ông những ngày cuối đời. Trước khi nhạc sĩ mất, cả hai đã kịp tổ chức lễ cưới đơn giản ngay trong phòng hồi sức với sự chứng kiến của các bác sĩ, y tá. Lý Khôn Thành cũng chuẩn bị sẵn giấy đăng ký kết hôn và ký tên trước khi nhập viện.

'Lời cuối anh nói với tôi là đừng nóng nảy hay bốc đồng nữa, em cái gì cũng giỏi, chỉ có 2 khuyết điểm nhỏ này thôi', Tĩnh Ân tâm sự.

Di chúc Lý Khôn Thành để lại tài sản cho Tĩnh Ân là nguồn cơn chính dẫn đến mâu thuẫn

Được biết, toàn bộ tài sản của ông Lý gồm bất động sản, tiền tiết kiệm và bản quyền tác phẩm đều được giao lại cho Tĩnh Ân theo di chúc. Ước tính, khối tài sản trị giá 50 triệu đô la Đài Loan (hơn 38,5 tỷ đồng).

Trước khi xảy ra tranh chấp, con trai cả của Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân vốn không hòa thuận. Anh lớn hơn Lâm Tĩnh Ân 11 tuổi, từng kịch liệt phản đối cuộc tình của cha. Có thời điểm con trai không nhìn mặt nhạc sĩ.

Di chúc Lý Khôn Thành để lại tài sản cho Tĩnh Ân là nguồn cơn chính dẫn đến mâu thuẫn. Gia đình cố nhạc sĩ không đồng ý việc ông dành toàn bộ tiền bạc của mình cho người vợ trẻ.