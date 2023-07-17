Khi danh sách những cảnh quay bị cắt khỏi Vụng Trộm Không Thể Giấu bất ngờ rò rỉ ra ngoài, đã làm cộng đồng mạng gần như dậy sóng, cảm giác phẫn nộ và hụt hẫng trước đó lại càng tăng lên gấp bội. Theo đó, các cảnh bị xóa bỏ đều là những cảnh cực cháy, ví dụ như cảnh Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) và Tang Trĩ hôn nhau trong phòng khách, hay lúc Tang Trĩ đề nghị hai người ngủ chung một giường,...

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin rất nhiều cảnh trong đắt giá trong Vụng Trộm Không Thể Giấu do Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư đóng chính đã bị cắt bỏ, thậm chí tập cuối cùng còn kết thúc chóng vánh, đã gây ra một làn sóng tranh cãi giữa netizen.

Ngay sau đó, nhiều người cho rằng nếu Youku không cắt bỏ những cảnh diễn thân mật của Đoàn Gia Hứa và Tang Trĩ ở phía trên, có lẽ Vụng Trộm Không Thể Giấu sẽ còn bùng nổ và khuấy đảo màn ảnh hơn nữa, đồng thời cũng giúp phim thu hút thêm nhiều người “lọt hố”.

Vụng Trộm Không Thể Giấu chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Một số thành tích phim đạt được từ lúc chiếu tới nay có thể kể tới như: phá 10.000 điểm nhiệt độ nhanh nhất trên Youku; hai diễn viên chính có chỉ số Vlinkage phá 9; luôn duy trì thứ hạng cao trên Datawin, Maoyan; điểm Weibo được chấm 8.2/10 điểm,...

Vụng Trộm Không Thể Giấu xoay quanh thời trung học Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) thường xuyên bị mời phụ huynh, để giải quyết phiền toái này cô quyết định nhờ anh trai đi hộ. Nhưng anh em ruột hễ gặp nhau là cà khịa, không thể làm gì khác hơn là phải nhờ người bạn cùng phòng thường đến nhà chơi của anh trai là Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn). Dưới sự nhờ vả và uy hiếp của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa giúp Tang Trĩ đến trường gặp giáo viên, vì vậy mà hai người cũng kết duyên, từ đây Đoàn Gia Hứa càng yêu mến và che chở Tang Trĩ như em gái ruột mình.

Tiếp xúc ngày càng thân mật, Tang Trĩ dần phát hiện cội nguồn áp lực của Đoàn Gia Hứa, cô muốn bảo vệ người anh trai luôn đối xử rất tốt với mình này, nhặt lại tình cảm thầm mến đã chôn giấu từ lâu. Bằng sự bầu bạn của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa dần dần tháo gỡ khúc mắc, anh đã thật tâm yêu thích Tang Trĩ. Câu chuyện thầm mến hồn nhiên cuối cùng cũng nở ra một đoá hoa tình yêu xinh đẹp.