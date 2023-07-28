Đọ sắc cùng kiểu tạo hình, Triệu Lộ Tư lấn lướt, nổi bật hơn đàn chị Dương Tử

Đầu tháng 6/2023, khi xuất hiện trên bìa tạp chí iDest Dương Tử đã có màn đụng độ trang phục với Triệu Lộ Tư. Chỉ trong vài giờ ngắn, đã xuất hiện hàng loạt bài viết so sánh Dương Tử với nữ diễn viên Thả Thí Thiên Hạ, khiến cho chủ đề này lọt thẳng vào top 10 hot search trên Weibo. Nhìn chung, phản ứng của cư dân mạng cũng tương đối đa chiều, mỗi người đều có những suy nghĩ, nhận định khác nhau về lần đụng độ này giữa hai tiểu hoa hàng đầu lứa 90 - 95.

Mới nửa năm 2023, nhưng Dương Tử và Triệu Lộ Tư đã có đến 2 lần đụng độ tạo hình khiến netizen phải đem lên bàn cân so sánh.

Trong bộ váy đen có thiết kế 2 dây đan chéo, Triệu Lộ Tư khí chất bất phàm, kiêu sa pha lẫn nét trẻ trung khiến netizen phát sốt. Về phần Dương Tử, nàng tiểu hoa bị chê già khi chọn lỗi trang điểm nhạt nhòa, không có điểm nhấn.

Đến mới đây, cặp chị em này tiếp tục có tạo hình na ná nhau. Cùng chung một cách tạo kiểu tóc, nữ chính Thả Thí Thiên Hạ được khen đáng yêu, xinh đẹp lấn lướt đàn chị. Lý giải nguyên nhân thắng thế của Triệu Lộ Tư, nhiều người cho rằng vì ngoại hình khác nhau sẽ mang tới hiệu ứng thị giác khác nhau. Nét trẻ trung, thanh xuân của Triệu Lộ Tư được làm nổi bần bật nhờ kiểu tóc này. Với nữ chính phim Trường Tương Tư, dù được chăm chút thêm phụ kiện, trang sức song vẻ ngoài có có phần chững chạc hơn khiến netizen không đánh giá cao.

Dương Tử và Triệu Lộ Tư hiện đều đứng top đầu trong nhóm tiểu hoa cùng lứa 90-95. Dương Tử sau nhiều năm chật vật trong nghề từ những vai phụ nhỏ cho tới vai diễn chính trong Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mật Hầm Mật đã thành công vươn lên hàng đỉnh lưu Hoa ngữ. Gần đây nhất, cô nàng tiếp tục tạo bão khi góp mặt trong dự án Trường Tương Tư - siêu phẩm đánh bại nhiều bộ phim ra mắt cùng thời điểm.

Triệu Lộ Tư cũng thuận lợi ghi tên mình vào top đầu tiểu hoa 95 nhờ vai diễn Trình Thiếu Thương trong Tinh Hán Xán Lạn. Ngoài ra, bộ Vụng Trộm Không Thể Giấu của nữ diễn viên mới hạ màn gần đây cũng nhận được phản hồi tích cực, đánh giá cao từ dân tình.