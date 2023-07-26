Rộ tin Triệu Lộ Tư được chọn làm nữ chính của Phong Nguyệt Bất Tương Quan, tái ngộ với 'tình cũ' khiến Địch Lệ Nhiệt Ba 'mất suất'?

Những ngày qua, truyền thông Hoa ngữ xuất hiện thông tin dự án cổ trang Phong Nguyệt Bất Tương Quan được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên đang có kế hoạch bấm máy. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới lần này là hai siêu đỉnh lưu Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba. Ít lâu sau khi Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng phủ nhận tin đồn hợp tác với Tiêu Chiến, netizen lại bất ngờ rộ tin Triệu Lộ Tư được chọn làm nữ chính của Phong Nguyệt Bất Tương Quan, thay thế Địch Lệ Nhiệt Ba. Còn nam chính sẽ là Lưu Vũ Ninh.

Netizen đứng ngồi không yên trước tin đồ Triệu Lộ Tư là nữ chính phim Phong Nguyệt Bất Tương Quan

Thông tin này hiện vẫn chưa được xác nhận, song đã làm cho fan couple Lưu Vũ Ninh - Triệu Lộ Tư vui như trẩy hội. Trước đó, khi hợp tác chung trong Trường Hành Ca, Couple Lý Nhạc Yên – Hạo Đô do Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh thủ vai được rất đông khán giả yêu thích và “chèo thuyền”. Với hình tượng chàng nghiêm túc, nàng nhõng nhẽo, cộng thêm chiều cao “lý tưởng” của cả hai đã khiến fan đổ rầm rầm. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau cả Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đều có cảm giác couple khiến mọi người phát cuồng.