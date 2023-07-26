Rộ tin Triệu Lộ Tư được chọn làm nữ chính của Phong Nguyệt Bất Tương Quan, tái ngộ với 'tình cũ' khiến Địch Lệ Nhiệt Ba 'mất suất'?

Sao quốc tế 26/07/2023 06:15

Dù chưa rõ nguồn tin có bao nhiêu xác thực nhưng cư dân mạng và đặc biệt fan couple Lưu Vũ Ninh - Triệu Lộ Tư vẫn vui như trẩy hội.

Những ngày qua, truyền thông Hoa ngữ xuất hiện thông tin dự án cổ trang Phong Nguyệt Bất Tương Quan được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên đang có kế hoạch bấm máy. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới lần này là hai siêu đỉnh lưu Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba. Ít lâu sau khi Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng phủ nhận tin đồn hợp tác với Tiêu Chiến, netizen lại bất ngờ rộ tin Triệu Lộ Tư được chọn làm nữ chính của Phong Nguyệt Bất Tương Quan, thay thế Địch Lệ Nhiệt Ba. Còn nam chính sẽ là Lưu Vũ Ninh.

Rộ tin Triệu Lộ Tư được chọn làm nữ chính của Phong Nguyệt Bất Tương Quan, tái ngộ với 'tình cũ' khiến Địch Lệ Nhiệt Ba 'mất suất'? - Ảnh 1
Netizen đứng ngồi không yên trước tin đồ Triệu Lộ Tư là nữ chính phim Phong Nguyệt Bất Tương Quan

Thông tin này hiện vẫn chưa được xác nhận, song đã làm cho fan couple Lưu Vũ Ninh - Triệu Lộ Tư vui như trẩy hội. Trước đó, khi hợp tác chung trong Trường Hành Ca, Couple Lý Nhạc Yên – Hạo Đô do Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh thủ vai được rất đông khán giả yêu thích và “chèo thuyền”. Với hình tượng chàng nghiêm túc, nàng nhõng nhẽo, cộng thêm chiều cao “lý tưởng” của cả hai đã khiến fan đổ rầm rầm. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau cả Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đều có cảm giác couple khiến mọi người phát cuồng. 

Rộ tin Triệu Lộ Tư được chọn làm nữ chính của Phong Nguyệt Bất Tương Quan, tái ngộ với 'tình cũ' khiến Địch Lệ Nhiệt Ba 'mất suất'? - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh gây ấn tượng trong Trường Ca Hành

Nói thêm về Phong Nguyệt Bất Tương Quan, đây là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên và đang có kế hoạch bấm máy. Phim kể về nữ anh hùng Quan Thanh Việt kiêu hãnh và máu lửa trên chiến trường, đã cùng cha chinh chiến từ khi còn nhỏ. Cha của cô trong một trận chiến đã bị kẻ xấu hãm hại khiến gia đình phải chịu sự bất công. Sau đó, cô đến vùng đất khác với cái tên Quan Phong Nguyệt, xây dựng nơi tái định cư cho những người bị chiến tranh tàn phá với ước muốn đem lại yên bình cho người dân, đồng thời hy vọng khôi phục lại sự trong trắng của cha cô.

Rộ tin Triệu Lộ Tư được chọn làm nữ chính của Phong Nguyệt Bất Tương Quan, tái ngộ với 'tình cũ' khiến Địch Lệ Nhiệt Ba 'mất suất'? - Ảnh 3
Trước Triệu Lộ Tư, từng có tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ là nữ chính của Phong Nguyệt Bất Tương Quan

Tại đây, Quan Phong Nguyệt tình cờ gặp Ân Qua Chỉ. Hai người có chung một hoài bão và lấy người dân làm trách nhiệm của mình. Sau khi trải qua nhiều thăng trầm, họ dần nảy sinh tình cảm. Lúc này, đất nước loạn lạc, cả hai đã góp phần đánh bại thế lực gian ác, thanh trừng triều đình. Ân Qua Chỉ cũng giúp Quan Phong Nguyệt làm rõ những biến cố năm xưa và giải tỏa những bất bình cho gia đình. Sau khi hỗn loạn lắng xuống, cả hai chung tay tạo nên một triều đại hòa bình và thịnh vượng cho người dân, cuối cùng gắn kết bên nhau mãi mãi.

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư trên trang mạng xã hội nhờ vai nữ chính trong Vụng Trộm Không Thể Giấu.

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