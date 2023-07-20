Triệu Lộ Tư phỏng vấn kỷ niệm một năm phát sóng 'Tinh hán xán lạn'

Sao quốc tế 20/07/2023 17:23

Người hâm mộ có cơ hội bước vào thế giới tình yêu của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư thêm lần nữa.

Sau video phỏng vấn Ngô Lỗi, ngày 19/7, nền tảng Tencent vừa đăng tải đoạn video phỏng vấn Triệu Lộ Tư với vai diễn Trình Thiếu Thương. Đây là hoạt động của Tencent nhân dịp kỷ niệm một năm kể từ ngày "Tinh hán xán lạn" chính thức phát sóng (5/7/2022-5/7/2023). Qua đoạn video phỏng vấn, người hâm mộ có cơ hội bước vào thế giới tình yêu của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư thêm lần nữa.

Chia sẻ về vai diễn Trình Thiếu Thương, Triệu Lộ Tư bày tỏ: "Bởi vì Trình Thiếu Thương là đứa trẻ từ nhỏ đã rất bướng bỉnh. Bởi vì cô ấy biết bản thân không có sự bảo vệ của bố mẹ nên từ nhỏ đã phải bảo vệ chính mình. Khao khát được yêu nhưng lại vừa không có tình yêu lại vừa không có thời thơ ấu. Sau khi quay lại lại xảy ra rất nhiều chuyện về tình cảm nên dù cô ấy kiên cường thì thực ra nội tâm vẫn là người yếu đuối nhất". 

 

Triệu Lộ Tư phỏng vấn kỷ niệm một năm phát sóng 'Tinh hán xán lạn' - Ảnh 1

Triệu Lộ Tư phỏng vấn kỷ niệm một năm phát sóng 'Tinh hán xán lạn' - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư phỏng vấn kỷ niệm một năm phát sóng "Tinh hán xán lạn"

Khi được hỏi về cảm nhận nhân vật, Triệu Lộ Tư chia sẻ: "Mẹ của Thiếu Thương trong phim thật ra đối với con mình quản lý rất nghiêm. Sự nghiêm khắc của bà ấy không chỉ nằm trong lời nói. Còn Thiếu Thương muốn gặp được người bản thân cảm thấy thoải mái dễ chịu, muốn ở bên chàng ấy, bất kể bằng cách người yêu hay bạn bè. Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi thủ vai) đối xử với cô ấy rất tốt, cứu cô ấy, quan tâm, yêu thương, bảo vệ cô ấy, khiến cô ấy lần đầu tiên cảm nhận thấy cảm giác được yêu".  

 

Triệu Lộ Tư phỏng vấn kỷ niệm một năm phát sóng 'Tinh hán xán lạn' - Ảnh 3

Triệu Lộ Tư phỏng vấn kỷ niệm một năm phát sóng 'Tinh hán xán lạn' - Ảnh 4
Khi được hỏi về cảm nhận nhân vật, Triệu Lộ Tư chia sẻ: "Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi thủ vai) đối xử với cô ấy rất tốt, cứu cô ấy, quan tâm, yêu thương, bảo vệ cô ấy, khiến cô ấy lần đầu tiên cảm nhận thấy cảm giác được yêu"

Nếu Triệu Lộ Tư trả lời phỏng vấn "Lăng Bất Nghi đối xử tốt với nàng, cứu nàng, quan tâm, yêu thương bảo vệ nàng, khiến nàng lần đầu tiên cảm nhận thấy cảm giác được yêu" thì trước đó, trong video hôm 18/7, Ngô Lỗi lại trả lời "Trình Thiếu Thương là ánh mặt trời duy nhất trong cuộc đời của Lăng Bất Nghi, vì nàng cậu ấy không màng mạng sống. Điều duy nhất không bi thương trong cuộc đời hắn, chính là gặp được nàng". Màn đối đáp đầy ăn ý của Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi khiến người hâm mộ "dậy sóng", tích cực "đẩy thuyền" hai người. 

 

 Triệu Lộ Tư phỏng vấn kỷ niệm một năm phát sóng 'Tinh hán xán lạn' - Ảnh 5

Triệu Lộ Tư phỏng vấn kỷ niệm một năm phát sóng 'Tinh hán xán lạn' - Ảnh 6
Trước đó, đúng ngày 5/7, Văn phòng quản lý của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư cũng cùng đăng tải loạt hình ảnh kèm dòng chú thích: "Trời có đạo không để tình nhân phải chia ly” nhân dịp kỷ niệm tròn một năm kể từ ngày "Tinh hán xán lạn" chính thức ra mắt khán giả

Ngoài ra, nhân dịp kỷ niệm tròn một năm kể từ ngày "Tinh hán xán lạn" chính thức phát sóng (5/7/2022-5/7/2023), nhiều trang mạng xã hội cũng đồng loạt chia sẻ lại những cảnh quay, lời thoại đắt giá cũng như các thành tích, giải thưởng của phim. Cụ thể, "Tinh hán xán lạn" đạt:

1. No1 bảng kéo hội viên Vip mới cho Tencent năm 2022

2. No1 bảng trả phí trên Tencent năm 2022

3. Bộ phim có lượt xem hashtag cao nhất trên douyin 2022

4. Bộ phim có lượng fan cao nhất năm 2022

5. Bộ phim có lượt xem hashtag cao nhất trên kuaishou 2022

6. Bộ phim có lượng fan trên weibo cao thứ 2 năm 2022

7. Bộ phim có lượt xem hashtag cao thứ 2 trên RED 2022

8. Bảng xếp hạng theo năm Vân Hợp hạng 4 năm 2022

9. Bảng xếp hạng V - chỉ số nam nữ chính đều phá 9, chỉ số phim cao nhất đạt 90.96 năm 2022

10. Bảng datawin cao nhất đạt 2.598

11. Douban 7.6

 

 

 

 

 

 

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