Ngô Lỗi thừa nhận yêu Triệu Lộ Tư từ cái nhìn đầu tiên, suốt 5 năm vẫn một mực si tình!

Sao quốc tế 20/07/2023 12:25

Lời chia sẻ chân thành của Ngô Lỗi khiến người hâm mộ tích cực 'đẩy thuyền'.

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm tròn một năm kể từ ngày "Tinh hán xán lạn" chính thức phát sóng (5/7/2022-5/7/2023), nền tảng Tencent đã tung video phỏng vấn Ngô Lỗi về nhân vật Lăng Bất Nghi. Dù đã phát sóng được một năm, nhưng sức hút của Lăng Bất Nghi vẫn còn đó, nhiều khán giả cho biết rằng mình vẫn dạt dào cảm xúc về "Tinh hán xán lạn" sau khi xem đoạn phỏng vấn này. 

 

Ngô Lỗi thừa nhận yêu Triệu Lộ Tư từ cái nhìn đầu tiên, suốt 5 năm vẫn một mực si tình! - Ảnh 1

Ngô Lỗi thừa nhận yêu Triệu Lộ Tư từ cái nhìn đầu tiên, suốt 5 năm vẫn một mực si tình! - Ảnh 2
Ngô Lỗi (vai Lăng Bất Nghi), Triệu Lộ Tư (vai Trình Thiếu Thương) trong "Tính hán xán lạn"

 

Chia sẻ về vai diễn Lăng Bất Nghi, Ngô Lỗi bày tỏ: "Đây không hẵn là vai diễn phức tạp nhất nhưng là vai diễn có độ nắm bắt tâm lý khó nhất. Lăng Bất Nghi là một người vừa tốt vừa xấu. Nếu là bạn tốt thì sẽ cùng cậu ấy trở thành tri kỷ, nhưng nếu là kẻ thù thì sẽ là chuyện vô cùng đau khổ". 

 

Khi được hỏi "Vai diễn này có phải cũng là kiểu vai diễn bi thương? Về phương diện tình yêu vẫn mang đến cho bản thân một chút chữa lành?", Ngô Lỗi trả lời rằng: "Thực ra Lăng Bất Nghi rất bi thương. Chuyện duy nhất không phải bi thương trong cuộc đời cậu ấy chính là gặp được Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư thủ vai). 

 

Ngô Lỗi thừa nhận yêu Triệu Lộ Tư từ cái nhìn đầu tiên, suốt 5 năm vẫn một mực si tình! - Ảnh 3
Ngô Lỗi về nhân vật Lăng Bất Nghi nhân dịp kỷ niệm một năm kể từ ngày "Tinh hán xán lạn" chính thức phát sóng (5/7/2022-5/7/2023)

Có thể nói cô là ánh mặt trời duy nhất trong lòng cậu ấy. Tình yêu của họ rất ngược. Bởi vì Lăng Bất Nghi là một đứa trẻ mồ côi, cô độc không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong chuyện tình cảm. Chính là một người lạnh lùng. Cậu ấy dành tình cảm cho Thiếu Thương rất trực tiếp, vô cùng đơn thuần, vô cùng cuồng nhiệt, có thể gọi là "tình yêu không thể từ chối". Đó là kiểu tình yêu nhất định một người, đời này chỉ có mình cô ấy. "Ta đã xác định rõ ràng là nàng. Từ nay về sau chỉ có thể là nàng" - đây là lời nói gốc của Lăng Bất Nghi trong phim. Cậu ấy là một người vô cùng kiên định, chung thủy đến nỗi đáng sợ. Ở cuộc sống hiện tại nếu tôi gặp được người như vậy cũng cảm thấy hơi sợ (cười). Vẫn may về mặt tình yêu, Lăng Bất Nghi vẫn là một người tốt".    

Ngô Lỗi thừa nhận yêu Triệu Lộ Tư từ cái nhìn đầu tiên, suốt 5 năm vẫn một mực si tình! - Ảnh 4

Ngô Lỗi thừa nhận yêu Triệu Lộ Tư từ cái nhìn đầu tiên, suốt 5 năm vẫn một mực si tình! - Ảnh 5
Văn phòng quản lý của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư cũng đã có động thái ôn lại nhiều kỷ niệm khó quên về bộ phim làm nên cơn sốt năm đó

Trước đó, đúng ngày 5/7, nhân dịp kỷ niệm tròn một năm phát sóng "Tinh hán xán lạn", tài khoản văn phòng quản lý của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư bất ngờ cùng đăng tải loạt hình ảnh kèm dòng chú thích: "Trời có đạo không để tình nhân phải chia ly”. Hành động ăn ý của "nhà trai" và "nhà gái" khiến người hâm mộ "dậy sóng", nhiều người còn tích cực "đẩy thuyền" Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư. 

 

Được biết, sau video phỏng vấn Ngô Lỗi, nền tảng Tencent sẽ đăng tải tiếp video phỏng vấn Triệu Lộ Tư với vai diễn Trình Thiếu Thương trong tháng 7 này. 

 

 

 

 

 

 

 

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