Rộ tin cát-xê khủng của dàn mỹ nam lứa 95: Ngô Lỗi thù lao cao ngất ngưỡng nhưng vẫn 'ngậm ngùi' xếp chung bảng cùng sao nam này

Sao quốc tế 17/07/2023 14:49

Theo chia sẻ của một blogger, cát-xê cao nhất trong mảng truyền hình gồm có Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ, Hứa Khải, Trần Tinh Húc, Trương Tân Thành.

Trong vòng hơn 5 năm trở lại đây, lứa tiểu sinh hậu 95 trên trên màn ảnh Hoa ngữ luôn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Việt. Do đó, bên cạnh tài năng diễn xuất cùng nhan sắc điển trai, mức cát-xê của các sao nam cũng là chủ đề được khán giả và người hâm mộ đem ra bàn luận.   

  

Rộ tin cát-xê khủng của dàn mỹ nam lứa 95: Ngô Lỗi thù lao cao ngất ngưỡng nhưng vẫn 'ngậm ngùi' xếp chung bảng cùng sao nam này - Ảnh 1
Theo chia sẻ của một blogger, cát-xê cao nhất trong mảng truyền hình gồm có Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ, Hứa Khải, Trần Tinh Húc, Trương Tân Thành

Mới đây, một blogger đã tiết lộ mức cát-xê đóng phim của lứa 95 nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo chia sẻ của blogger, cát-xê cao nhất trong mảng truyền hình gồm có Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ, Hứa Khải, Trần Tinh Húc, Trương Tân Thành. Nhiều netizen nhận ra trong bẳng danh sách này không có Lưu Hạo Nhiên, Vương Nhất Bác, Vương Tuấn Khải bởi những nam thần này thiên đóng phim về mảng điện ảnh hơn nên không được thống kê.   

Rộ tin cát-xê khủng của dàn mỹ nam lứa 95: Ngô Lỗi thù lao cao ngất ngưỡng nhưng vẫn 'ngậm ngùi' xếp chung bảng cùng sao nam này - Ảnh 2

Rộ tin cát-xê khủng của dàn mỹ nam lứa 95: Ngô Lỗi thù lao cao ngất ngưỡng nhưng vẫn 'ngậm ngùi' xếp chung bảng cùng sao nam này - Ảnh 3
Trần Tinh Húc - Trương Tân Thành đều có diễn xuất có hồn, nhập tâm vào vai diễn. Hai mỹ nam còn là hình tượng điển hình "con nhà người ta" hàng thật giá thật

 

Trong danh sách này, cộng đồng mạng không quá bất ngờ với Trần Tinh Húc và Trương Tân Thành. Bởi cả hai đều có diễn xuất siêu đỉnh, dù vào vai diễn nào cũng đều được khán giả yêu mến và khen ngợi. Trần Tinh Húc - Trương Tân Thành chính là hình tượng điển hình "con nhà người ta" hàng thật giá thật.  

 

Nếu Trần Tinh Húc đỗ vào khoa Diễn xuất của Học viện Hý kịch Trung ương với thành tích thủ khoa thì Trương Tân Thành lại từng là thủ khoa đầu vào của 4 trường đại học gồm: Nghệ thuật Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Học viện Hý kịch Trung ương, Học viện Hý kịch Thượng Hải, Học viện Nghệ thuật Giải phóng quân.

Rộ tin cát-xê khủng của dàn mỹ nam lứa 95: Ngô Lỗi thù lao cao ngất ngưỡng nhưng vẫn 'ngậm ngùi' xếp chung bảng cùng sao nam này - Ảnh 4
Vương Hạc Đệ là nam thần mới nổi trên màn ảnh Hoa ngữ

 

Rộ tin cát-xê khủng của dàn mỹ nam lứa 95: Ngô Lỗi thù lao cao ngất ngưỡng nhưng vẫn 'ngậm ngùi' xếp chung bảng cùng sao nam này - Ảnh 5
Ngô Lỗi đã nổi tiếng từ nhỏ với danh xưng "sao nhí". Hiện tại, anh chàng trưởng thành với hình mẫu nam tính và cool ngầu

 

Tuy nhiên, khi so sánh thành tích, nhiều người khá ngạc nhiên bởi Ngô Lỗi đã nổi tiếng từ nhỏ với danh xưng "sao nhí" nhưng cát-xê lại được xếp ngang tầm Vương Hạc Đệ - sao lưu lượng mới nổi. Blogger cũng đưa ra giải thích khán giả không nên quá mẫn cảm với cát-xê của các diễn viên bởi bởi điều này do thị trường quyết định và tùy thuộc vào dự án, hiệu ứng truyền thông.   

 

 

 

 

 

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