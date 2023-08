Ngô Lỗi trước dân tình 'dở khóc dở cười' với tạo hình 'bất ổn' trong phim điện ảnh Học Ba

Nhiều khán giả không khỏi bật cười trước tạo hình này của Ngô Lỗi. Nhiều khán giả trêu đùa rằng nhìn anh chàng trông khá ngố và bất ổn nhưng cũng rất đáng yêu. Dù anh chàng chỉ xuất hiện với vai trò khách mời nhưng vẫn khiến nhiều khán giả bật chế độ hóng khoảnh khắc có sự xuất hiện của anh chàng trên phim.

Dự án điện ảnh Học Ba do Hoàng Bột là giám chế và là diễn viên chính. Ngoài ra còn có các diễn viên Thiện Vũ Hào, Diêm Ni, Trương Quân Ninh, Trương Tử Hiền, Vạn Tây. Phim có nội dung kể về Lôi Đại Lực (do Hoàng Bột thủ vai) đã làm mọi cách để con trai mình là Lôi Tiểu Mễ (do Thiện Vũ Hào thủ vai) có được nguồn giáo dục tốt nhất. Cha con bị buộc phải tham gia vào cuộc đua kịch liệt "con em lên cấp". Nhóm gia đình trong phim cũng không ngoại lệ vì nâng đỡ con cái mà dùng hết tất cả vốn liếng, không một ai dám dừng lại.