Hồ Ca và Ngô Lỗi 'tái hiện' khoảnh khắc trong Lang Nha Bảng năm xưa, netizen chỉ e ngại một điều?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Hồ Ca và Ngô Lỗi 'tái hiện' lại khoảnh khắc trong dự án Lang Nha Bảng năm xưa. Nhiều netizen chỉ e ngại một điều liên quan đến Hồ Ca.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc ‘dở khóc dở cười’ của Hồ Ca và Ngô Lỗi khi hội ngộ trong một sự kiện. Theo đó, Hồ Ca đã bế Ngô Lỗi lên, tái hiện lại khoảnh khắc như thời cùng hợp tác trong dự án Lang Nha Bảng. Nhiều khán giả không khỏi ‘cười xỉu’, cho rằng hiện tại Ngô Lỗi đã ‘quá cỡ’ theo thời gian khiến cho Hồ Ca phải cố gắng hết sức mới bồng nổi anh chàng. Thậm chí, nhiều netizen còn e ngại về sự an nguy cột sống và xương sườn của Hồ Ca.

Có thể thấy quan hệ tình cảm của Ngô Lỗi và Hồ Ca vô cùng tốt vì mỗi lần gặp nhau họ đều khá vui vẻ. Tiểu Phi Lưu (Ngô Lỗi) năm nào giờ đã trưởng thành, sự non trẻ của cậu năm xưa đã dần biến mất để thế chỗ cho một chàng trai trưởng thành ổn định. Còn Hồ Ca thì vẫn bảnh trai phong độ như xưa.

Trong Lang Nha Bảng, Hồ Ca - Ngô Lỗi vào vai cặp đôi Tông chủ - Cận vệ đã từng khiến khán giả bao phen ‘điêu đứng’ với những phân cảnh quan tâm chăm sóc của tiểu Phi Lưu dành cho Mai Trường Tô và những lúc Trường Tô nuông chiều cậu thiếu niên này. Ở ngoài đời sống, Ngô Lỗi luôn rất sùng bái Hồ Ca. Trước đây, Ngô Lỗi từng cố tranh bằng được một đại ngôn bởi vì có Hồ Ca đang làm đại diện của thương hiệu, anh chàng muốn 2 người sẽ hợp tác và cuối cùng đã thành công. Hồ Ca cũng bằng lòng giúp đỡ cho Ngô Lỗi trong công việc vì anh từng cho rằng Ngô Lỗi khá giống với nhân vật Lý Tiêu Dao (vai diễn của Hồ Ca trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1). Ngoài dự án Lang Nha Bảng, Hồ Ca và Ngô Lỗi còn từng hợp tác trong 2 dự án Thiếu Niên Dương Gia Tướng và Bất Hư Thử Hành. Nhiều khán giả mong đợi cả 2 mỹ nam này sẽ tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án tiếp theo.

Netizen lo sợ Giữa Cơn Bão Cơn Bão Tuyết sẽ 'ngược tơi tả' qua một điểm trên poster mới của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch Mới đây, vào ngày hội chiêu thương của Tencent, đoàn phim Giữa Cơn Bão Tuyết đã tung poster mới của cặp đôi Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch. Tuy nhiên, qua một điểm trên poster, nhiều khán giả lo sợ bộ phim sẽ ngược tơi tả hoặc kết thúc không có hậu như nhiều dự án lên sóng gần đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-ca-va-ngo-loi-tai-hien-khoanh-khac-trong-lang-nha-bang-nam-xua-netizen-chi-e-ngai-mot-dieu-595237.html