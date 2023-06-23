Netizen lo sợ Giữa Cơn Bão Cơn Bão Tuyết sẽ 'ngược tơi tả' qua một điểm trên poster mới của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch

Mới đây, vào ngày hội chiêu thương của Tencent, đoàn phim Giữa Cơn Bão Tuyết đã tung poster mới của cặp đôi Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch. Tuy nhiên, qua một điểm trên poster, nhiều khán giả lo sợ bộ phim sẽ ngược tơi tả hoặc kết thúc không có hậu như nhiều dự án lên sóng gần đây.

Mới đây, vào ngày hội chiêu thương của Tencent, đoàn phim Giữa Cơn Bão Tuyết đã tung poster mới của cặp đôi Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch. Cả hai khiến dân tình ‘lụi tim’ khi trao nhau ánh mắt đầy tình cảm. Nhiều khán giả còn cho rằng couple này có 'nét mặt phu thê' khi có nhiều điểm tương đồng nhau.

Tuy nhiên, qua poster phim khi 2 nhân vật chính được đặt ở hai trạng thái khác nhau giữa trời tuyết, một bên đóng băng cứng, một bên đã tan thành nước. Chính vì thế, nhiều khán giả lo sợ bộ phim sẽ ngược tơi tả hoặc kết thúc không có hậu như nhiều dự án lên sóng gần đây. Trước đó, đoàn phim từng tung ra ảnh hậu trường của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch khi có màn nắm tay đầy tình cảm khiến dân tình không khỏi ‘quắn quéo’. Có thể thấy, ngoài visual ‘trai xinh gái đẹp’, cặp đôi còn ghi điểm với màn tương tác vô cùng ăn ý, mang lại cảm giác vừa ngọt ngào, vừa lãng mạn.

Bên cạnh đó, poster đầu tiên của bộ phim cũng gây chú ý khi cặp đôi trao nhau cái nhìn đầy tình cảm giữa khung cảnh tuyết rơi. Đặc biệt ánh mắt thâm tình của Ngô Lỗi khi nhìn về phía bạn diễn cũng khiến dân tình đều không khỏi rung động. Giữa Cơn Bão Tuyết được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Nội dung câu chuyện chủ yếu xoay quanh hành trình vươn tới đỉnh cao vinh quang của môn thể thao bida tại Trung Quốc. Ân Quả (Triệu Kim Mạch) và Lâm Diệc Dương (Ngô Lỗi) gặp nhau trong một cơ bão tuyết dữ dội. Cả hai đều là cơ thủ tài ba, định mệnh an bày sắp đặt cho họ gặp gỡ, dây dưa và bỏ qua tất cả để đồng hành theo đuổi ước mơ, hái được quả ngọt trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Lâm Diệc Dương đã dần thay đổi, dần bước ra khỏi cuộc đời u ám, cảm nhận được sự ấm áp từ Ân Quả, được cô chữa lành, được cô động viên và ủng hộ để vực dậy tinh thần theo đuổi ước mơ thuở ban sơ. Trong khi Ân Quả đã có được một người bạn đời thấu hiểu, hướng dẫn và là hậu thuẫn vững chắc cho đam mê của mình.

Ngô Lỗi có hành động ấm áp dành cho fan hâm mộ trong 1 sự kiện mặc cho thời tiết nóng bức Mới đây, trong sự kiện của một hãng nước ngọt nổi tiếng, Ngô Lỗi đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì có hành động ấm áp dành cho fan hâm mộ của mình.

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