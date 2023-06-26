Vương Hạc Đệ tiếp tục 'tấu hài' khi không mua được đồ trên livestream của chính mình

Nhờ thành công của vai diễn Ma Tôn trong Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ đã có cú chuyển mình ngoạn mục, sự nghiệp thăng hạng, trở thành ‘lưu lượng’ thế hệ mới có tiềm năng nhất hiện nay. Sở hữu vẻ ngoài badboy, cool ngầu nhưng ai theo dõi Vương Hạc Đệ một thời gian cũng biết, ẩn đằng sau 'giao diện’ đó chính là một 'hệ điều hành' không thể 'hài chúa' hơn. Dường như chỉ cần anh chàng đi tới đâu là ở đó sẽ có trò vui để xem.

Mới đây, một thương hiệu thời trang của Vương Hạc Đệ đã livestream để bán một số sản phẩm mới. Được biết, 15.000 sản phẩm đã được mở bán trong livestream này và hết hàng chỉ trong vài giây. Không chỉ có các fan, chính Vương Hạc Đệ cũng đã có mặt trong livestream để sẵn sàng chốt đơn. Tuy nhiên vì tốc độ bán được quá kinh khủng, chính chủ cũng chỉ ‘chốt đơn’ được 2 cái quần.

Nhiều dân tình không khỏi cười xỉu vì sự tấu hài của Vương Hạc Đệ. Thậm chí, họ còn trêu đùa anh chàng không có kinh nghiệm ‘giật đồ’ trên livstream, mua được 2 cái quần là do may mắn và được ‘trời độ’.

Trước đó, anh chàng khiến không ít khán giả ‘cười xỉu’ với mọi hành động của mình trong đời sống lẫn phim trường. Khi tham gia đóng phim Dĩ Ái Vi Doanh, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc được mệnh danh là ‘rạp xiếc trung ương’ vì cứ sáp vào là tấu hề không ngừng nghỉ.

Gần đây, khi tham gia chương trình Keep Running, Vương Hạc Đệ đã khiến dân tình ‘cười ngất’ về làn da của mình trong ảnh hậu trường. Theo đó, đôi chân với làn da cháy nắng tạo hiệu ứng như anh chàng mang tất đen mới gây ra tình huống dở khóc dở cười. Ngay lập tức từ khóa ‘Vương Hạc Đệ mang tất đen’ đã lên top tìm kiếm và khiến dân tình một phen ‘cười xỉu’.

Hiện tại, sau khi chia tay Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh, Vương Hạc Đệ đang chuẩn bị vào đoàn phim Đại Phụng Đả Canh Nhân. Các khán giả tiếp tục hóng đợi những thông tin mới nhất của anh chàng.