Triệu Lộ Tư bị so sánh với 'nữ thần thanh xuân thế hệ mới' Trương Miểu Di: Một trời một vực!

Phim "Vụng trộm không thể dấu" với nữ chính Triệu Lộ Tư lập loạt thành tích đáng chú ý như: Trên bảng xếp hạng Datawin, phim " Vụng trộm không thể giấu " đạt 2.041. Nhiệt độ (độ hot) phim chiếu mạng Vlinkage phá kỷ lục khi đạt 89.58 điểm. Nhiệt độ vai diễn Vlinkage các diễn viên đạt mốc cao nhất từ khi phát sóng, trong đó Tang Trĩ đạt 9.18, Đoàn Gia Hứa đạt 8.87 điểm và Tang Diên đạt 8.22 điểm. Chưa dừng lại ở đó, mới đây, "Vụng trộm không thể dấu" mở điểm douban 6,7 điểm với gần 113.000 lượt bình chọn. Có thể thấy, mỗi năm, Triệu Lộ Tư đều mang về cho bản thân một dự án phim ảnh có thành tích bùng nổ.

Suốt 2 tháng qua, cộng đồng yêu thích dòng phim thanh xuân vườn trường trên màn ảnh Hoa ngữ không ngừng nhắc đến "Vụng trộm không thể dấu" của Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn và "Khi em chạy về phía anh" của Trương Miểu Di - Chu Dực Nhiên. Đây là hai bộ phim đình đám khuấy động đường đua phim hè 2023 của màn ảnh Hoa ngữ. Do đó, không tránh khỏi việc Triệu Lộ Tư bị netizen đặt lên bàn cân so sánh với "nữ thần thanh xuân thế hệ mới" Trương Miểu Di.

"Vụng trộm không thể dấu" mở điểm douban 6,7 điểm với gần 113.000 lượt bình chọn

Cùng thời điểm, "Khi em chạy về phía anh" với nữ chính Trương Miểu Di cũng nhận được những thành tích nổi bật như: Phim đạt gần 2 triệu lượt xem, được đánh giá 5.0 sao và đứng top 2 phim được yêu thích nhất trên VieON. "Khi em chạy về phía anh" được chấm 7.6 điểm trên Douban với hơn 66.900 lượt bình chọn. Điều này kéo theo mức độ phổ biến của Trương Miểu Di - Chu Dực Nhiên tăng vọt. Các chỉ số truyền thông của phim và diễn viên đang ngày một tăng cao giúp cho độ phủ sóng và độ nhận diện nhân vật của Trương Miểu Di ngày càng đến gần hơn với khán giả. Sao nữ mới nổi Trương Miểu Di cũng được đánh giá là cạnh tranh cùng Triệu Lộ Tư trong cuộc đua phim hè năm nay.

"Khi em chạy về phía anh" được chấm 7.6 điểm trên Douban với hơn 66.900 lượt bình chọn

Trương Miểu Di sinh ngày 13/09/1998, quê ở Gia Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc. Nữ diễn viên từng theo học Học viện nghệ thuật thị giác Thượng Hải. Tuy có nhiều điểm mạnh về ngoại hình cũng như diễn xuất nhưng Trương Miểu Di chưa tham gia được nhiều dự án phim lớn.

Tính đến thời điểm hiện tại, có thể thấy số lượng phim mà Trương Miểu Di tham gia chỉ đếm được trên đầu ngón tay như: "Đúng lúc gặp được em" (vai cháu gái Khâu Thái), "Bây giờ mình gặp nhau đi" (vai Phó Điềm), "Xin đừng cưng chiều ta" (vai Nhan Nhất Nhất), "Mơ gặp sư tử" (vai Mộng Nhập Thần Cơ), "Chủ mẫu đương gia" (vai Cát Tường), "Vương phi thần trộm" (vai Ngọc Phiến), "Hồng lâu mộng" (vai Lâm Đại Ngọc).

Trương Miểu Di đang nhận được khá nhiều sự quan tâm từ khán giả qua "Khi anh chạy về phía em"

Hiện tại, qua bộ phim "Khi anh chạy về phía em" hợp tác cùng nam thần Chu Dực Nhiên, Trương Miểu Di đang nhận được khá nhiều sự quan tâm từ khán giả, thu hút được lượng người hâm mộ khủng trên mạng xã hội và nhanh chóng nằm vào Top "tứ đại điềm muội" của màn ảnh Hoa ngữ cùng Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Điền Hi Vi. Trước đây vị trí thứ 4 này thuộc về Cúc Tịnh Y.