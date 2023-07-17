Hóa ra Trần Triết Viễn không yêu thích Triệu Lộ Tư đến vậy

Sao quốc tế 17/07/2023 00:49

Nhiều người cho rằng Trần Triết Viễn không coi trọng vai diễn cùng Triệu Lộ Tư bằng vai diễn này.

Cách đây không lâu, bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã có một kết thúc mĩ mãn với thành công vang dội, Trần Triết Viễn đã được fan yêu cầu thay đổi hình ảnh đại diện trên trang cá nhân sang hình nhân vật Đoàn Gia Hứa trong Vụng Trộm Không Thể Giấu

Hóa ra Trần Triết Viễn không yêu thích Triệu Lộ Tư đến vậy - Ảnh 1
Trần Triết Viễn thành công trở thành tiến lên hàng lưu lượng. 

Thế nhưng nam diễn viên đã từ chối và khẳng định mình muốn để hình nhân vật Tiểu Ngư Nhi trong Tân Tuyệt Đại Song Kiêu. Bởi đây gần như là bộ phim ra mắt, đánh dấu những bước đầu diễn xuất của Trần Triết Viễn. 

Hóa ra Trần Triết Viễn không yêu thích Triệu Lộ Tư đến vậy - Ảnh 2

Trần Triết Viễn vẫn giữ nguyên ảnh đại diện trang cá nhân là vai diễn đầu tiên khi anh bước chân vào nghề.

Một bộ phận cư dân mạng dành lời khen cho Trần Triết Viễn vì cho rằng nam diễn viên là người có suy nghĩ sâu sắc, tuy đã nổi tiếng nhưng không quên quá khứ của mình. Tuy nhiên fan couple của Trần Triết Viễn - Triệu Lộ Tư lại tỏ ra không hài lòng. Họ cho rằng chính nhờ vai diễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu nam diễn viên mới có thể nổi tiếng. 

Hóa ra Trần Triết Viễn không yêu thích Triệu Lộ Tư đến vậy - Ảnh 3
Hành động của Trần Triết Viễn chia là 2 luồng tranh luận.

Điểm sáng lớn nhất của bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu phải kể đến sự tiến bộ trong diễn xuất của Triệu Lộ Tư. Nữ diễn viên đã khắc họa quá thành công hình ảnh của một cô gái nhỏ với nhiều tâm sự trong tình yêu.

Hóa ra Trần Triết Viễn không yêu thích Triệu Lộ Tư đến vậy - Ảnh 4
Bộ phim mang lại cảm giác chữa lành cho nhiều người. 

Cùng với lối diễn xuất tự nhiên, sự tương tác tốt và nhan sắc ngọt ngào phù hợp với thể loại phim thanh xuân vườn trường. "Vụng trộm không thể giấu" đạt được rating cao ngoài mong đợi và có độ phủ sóng rộng rãi. Đây là bộ phim đầu tiên trong mùa hè năm nay xác lập nhiều thành tích đáng nể.

Hóa ra Trần Triết Viễn không yêu thích Triệu Lộ Tư đến vậy - Ảnh 5
Chemistry bùng nổ cũng là là yếu tố đưa phim đến thành tích cao.

Triệu Lộ Tư vốn có tiếng là nữ diễn viên "vượng" bạn diễn, đóng với ai người đó hot. Sau khi kết hợp với Trần Triết Viễn, quả thực lượng người hâm mộ của nam diễn viên đã tăng lên nhanh chóng và thành công nằm trong top lưu lượng thế hệ mới của Cbiz. 

Trước Vụng Trộm Không Thể Giấu, đây mới là vai diễn được yêu thích nhất của Trần Triết Viễn

Trước Vụng Trộm Không Thể Giấu, đây mới là vai diễn được yêu thích nhất của Trần Triết Viễn

Mặc dù, Đoàn Gia Hứa là vai diễn khiến tên tuổi Trần Triết Viễn phi thăng, thế nhưng lại chưa phải vai diễn được yêu thích nhất.

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