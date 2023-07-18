'Nữ thần thanh xuân vườn trường Cbiz' Trương Miểu Di gây chú ý, khiến Triệu Lộ Tư phải dè chừng

Phim được khán giả khen ngợi về mặt tạo hình của nhân vật. Trang phục được đầu tư chỉn chu và đặc biệt không sử dụng bộ lọc hình ảnh quá nhiều như các bộ phim hiện tại. Tại Trung Quốc, phim có tới 950.000 thảo luận và 2,8 tỷ lượt đọc. Dự án giữ top đầu khi chiếu tại các nước châu Á.

Thành công của phim "Khi anh chạy về phía em" đến từ dàn diễn viên trẻ triển vọng như Chu Dực Nhiên và Trương Miểu Di . Cả hai không phải những cái tên đáng chú ý trong làng giải trí Hoa Ngữ nhưng tạo tiếng vang nhờ năng lực diễn xuất và vẻ ngoài tươi trẻ.

Với ngoại hình điển trai và lối diễn tự nhiên, Chu Dực Nhiên đã khắc họa một Trương Lục Nhượng lạnh lùng nhưng vẫn tinh tế. Trong khi đó, vai diễn Tô Tại Tại của Trương Miểu Di tạo thiện cảm với khán giả nhờ tính cách e thẹn, vừa thể hiện khao khát về tình yêu đầu đời.

Chu Dực Nhiên xuất thân ca sĩ, nhưng gặt hái được thành công trong sự nghiệp diễn xuất với vai diễn con trai của Châu Tấn trong phim Nhà của Tiểu Mẫn, Kiều Thất Thất trong Những đứa con nhà họ Kiều.

Trương Miểu Di sinh năm 1998, gia nhập làng phim từ 2018, đóng Đương gia chủ mẫu, Kiến tập thiên kim. Cô không ngừng cải thiện diễn xuất qua các vai phụ trong nhiều tác phẩm. Hiện nữ diễn viên có tác phẩm điện ảnh Hồng lâu mộng: Kim ngọc lương duyên chuẩn bị công chiếu.

Khi anh chạy về phía em được chuyển thể từ tiểu thuyết Cô ấy bị bệnh không nhẹ của tác giả Tiểu Trúc Dĩ. Phim kể về Tô Tại Tại – cô nữ sinh lạc quan, vui vẻ luôn mang lại niềm vui cho mọi người. Mùa hè năm 2020 cô thi đỗ trường trung học trọng điểm. Tại đây cuộc sống của cô trở nên thay đổi khi gặp Trương Lục Nhượng – một nam thần lạnh lùng với vẻ ngoài điển trai. Cả hai nảy sinh tình cảm, cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân với câu chuyện tình yêu trong sáng và tươi đẹp.