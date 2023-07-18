'Nàng Đát Kỷ' bị chê già như mẹ nam chính, doanh thu lỗ nặng nề

Phong Thần: Họa Thương đang là đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Bộ phim bị đánh giá là rác phẩm, từ nội dung đến tạo hình nhân vật đều bị chê thậm tệ.

Phong Thần: Họa Thươngchỉ thu khoảng 970.000 NDT trong ngày đầu công chiếu, chênh lệch khá nhiều so với kinh phí 10 triệu NDT. Với tình hình bị phản đối, chê bai từ truyền thông đến khán giả, phim dự đoán lỗ nặng.

Phim thậm chí bị cho là dựa vào tên tuổi của Phong Thần 1 (dự án được đầu tư mạnh) để PR nhưng không thành công. Trong số nhân vật bị chê, tạo hình yêu nữ Đát Kỷ (Diêu Địch đảm vai) bị cho là thảm họa. QQ, Sohu và nhiều trang tin Trung Quốc chê hình tượng nhân vật không phù hợp với độ tuổi thật của yêu cơ làm sụp đổ nhà Thương như trong nguyên tác.

Phong Thần: Họa Thương kể câu chuyện lật đổ Trụ Vương - Đát Kỷ của Lôi Chấn Vũ (Vương Quần Thạch thủ vai). Trong nguyên tác, hai nhân vật có tuổi đời tương đồng. Nhưng sự chênh lệch trong tạo hình khiến khán giả Trung Quốc chê Đát Kỷ trông như mẹ Lôi Chấn Vũ. Hình tượng Lôi Chấn Vũ trong phim cũng bị cho là bắt chước Avatar nhưng mắc nhiều lỗi kỹ thuật.

Trên các trang phim lớn Trung Quốc như Douban, Baidu, thông tin đạo diễn Phong Thần: Họa Thương hiện không còn. Khán giả cho rằng đạo diễn rút khỏi dự án sau khi nhận bão chỉ trích từ cộng đồng mạng. Đát Kỷ màn ảnh khác đang gây tranh cãi là Na Nhiên Naran trong Phong Thần tam bộ khúc. Theo Sohu, nữ diễn viên có gương mặt sắc cạnh, ấn tượng. Tuy nhiên tạo hình trong phim của cô đơn giản, giống với vai diễn hồ ly Tiểu Duy của Châu Tấn trong tác phẩm Họa bì.

Dù dành nhiều thời lượng trong trailer để tập trung miêu tả Đát Kỷ của Na Nhiên Naran, người đẹp lai Tây vẫn bị khán giả đánh giá là diễn xuất chưa thuyết phục, thiếu sự ma mị, quyến rũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nang-at-ky-bi-che-gia-nhu-me-nam-chinh-doanh-thu-lo-nang-ne-603034.html