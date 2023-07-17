Trầm trồ trước loạt ảnh khoe nhan sắc của Cúc Tịnh Y khi đóng 'Hoa Gian Lệnh'

Sao quốc tế 17/07/2023 19:09

Cúc Tịnh Y khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa vì loạt ảnh khoe nhan sắc sau buổi lễ đóng máy.

Mới đây, dự án phim truyền hình mới có tựa đề Hoa Gian Lệnh đã chính thức đóng máy. Cụ thể hai vai diễn nam nữ chính sẽ do Lưu Học Nghĩa và Cúc Tịnh Y đảm nhận, ngoài ra phim còn có sự tham gia của Lý Ca Dương và Ngô Giai Di.

Bên cạnh đó, Cúc Tịnh Y khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa vì loạt ảnh khoe nhan sắc sau buổi lễ đóng máy.

Trầm trồ trước loạt ảnh khoe nhan sắc của Cúc Tịnh Y khi đóng 'Hoa Gian Lệnh' - Ảnh 1Trầm trồ trước loạt ảnh khoe nhan sắc của Cúc Tịnh Y khi đóng 'Hoa Gian Lệnh' - Ảnh 2Trầm trồ trước loạt ảnh khoe nhan sắc của Cúc Tịnh Y khi đóng 'Hoa Gian Lệnh' - Ảnh 3Trầm trồ trước loạt ảnh khoe nhan sắc của Cúc Tịnh Y khi đóng 'Hoa Gian Lệnh' - Ảnh 4

Lưu Học Nghĩa được biết đến là “mỹ nam cổ trang” của màn ảnh xứ Trung, anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, diễn xuất ổn định và để lại ấn tượng khi tham gia trong các tác phẩm Từ Thanh Vân, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát và gần đây nhất là Thiếu Niên Ca Hành. Trong khi đó Cúc Tịnh Y bén duyên với làng giải trí khi ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ SNH48, sau đó lấn sân sang mảng diễn xuất, thành công với các bộ phim như Vân Tịch Truyện, Như Ý Phương Nhi,…

Trầm trồ trước loạt ảnh khoe nhan sắc của Cúc Tịnh Y khi đóng 'Hoa Gian Lệnh' - Ảnh 5Trầm trồ trước loạt ảnh khoe nhan sắc của Cúc Tịnh Y khi đóng 'Hoa Gian Lệnh' - Ảnh 6

Hoa Gian Lệnh là bộ phim thuộc thể loại cổ trang huyền nghi do Youku đầu tư sản xuất và quá trình quay do Chung Thanh làm đạo diễn. Nội dung phim xoanh quanh câu chuyện của nam chính Phan Việt (Lưu Học Nghĩa), người được ví như thiên hạ đệ nhất mỹ nam được vô số các cô gái yêu mến. Từ thuở thơ ấu, Pham việt đã được hứa hôn với nữ chính là vị tiểu thư nhà họ Dương tên Dương Thải Vi (Cúc Tịnh Y), nàng tuy xinh đẹp nhưng lại có sở thích kỳ lạ đó là kết bạn với tử thi.

Một lần nọ gia tộc của Dương Thải Vi chịu phải hàm oan, cũng vì vậy mà cả nhà đều bị giết sách. Trải qua nỗi đâu mất người thân, Dương Thải Vi nghi ngờ chính vị hôn phu của mình là Phan Việt đứng sau mọi chuyện, cũng vì vậy mà nàng bắt đầu thay đổi thân phận để điều tra chân tướng đằng sau nỗi oan của gia tộc. Dương Thải Vi lúc này một lòng quyết tìm ra chứng cứ để lột mặt nạ sát nhân của Phan Việt, báo thù cho gia tộc.

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