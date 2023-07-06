Mệnh danh nhan sắc 'mỹ nhân 4000 năm có một', Cúc Tịnh Y lộ ảnh thiếu sức sống khi chưa qua chỉnh sửa

Trở lại màn ảnh sau 2 năm vắng bóng, Cúc Tịnh Y gây chú ý với nhan sắc và diễn xuất trong dự án cổ trang Hoa Nhung . Bộ phim luôn giữ nhiệt theo dõi cao từ khi lên sóng đến khi kết thúc. Mặc dù nội dung phim còn thiếu sót nhưng với ngoại hình nổi bật, cô nàng vẫn dễ dàng chiếm được cảm tình của khán giả.

Mới đây, trong một hoạt động tuyên truyền của bộ phim Hoa Nhung, dân tình đã bàn tán xôn xao trước nhan sắc chưa qua chỉnh sửa của Cúc Tịnh Y. Cô nàng gây ấn tượng với lối trang điểm nhẹ nhàng tôn lên các đường nét xinh đẹp của khuôn mặt. Tuy nhiên, trong một vài khoảnh khắc, cô nàng trông lại khá mệt mỏi và thiếu sức sống.

Chính vì thế, nhiều khán giả cho rằng cô nàng nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc cho bản thân hơn nữa. Có thể thấy mặc dù đã cố gượng cười nhưng Cúc Tịnh Y vẫn để lộ sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ của mình.

Cúc Tịnh Y nổi lên với danh tiếng ‘mỹ nữ 4000 năm có một’. Cô nàng thường được ca ngợi vì nhan sắc lộng lẫy, yêu kiều. Khi xuất hiện trên thảm đỏ, cô thường giành được sự chú ý của những trang báo mạng hàng đầu Trung Quốc. Khí chất mỹ nữ của Cúc Tịnh Y quả thực không ai có thể phủ nhận, nhưng nữ diễn viên cũng gánh luôn danh hiệu ‘bình hoa di động’, ngoài đẹp ra thì không còn gì.

Hoa Nhung được chuyển thể từ bộ truyện Ngộ Trường Sinh của tác giả Lâm Gia Thành. Có nội dung xoay quanh câu chuyện cô gái Ngụy Chi (Cúc Tịnh Y) bị xem như sao chổi từ bé. Cô lớn lên ở nước Ngụy, nơi rất thịnh hành việc tu tiên. Với bản tính thầm lặng nhưng không yếu đuối, cô can đảm tham gia lễ thành nhân kiểm tra tiền duyên căn cốt. Tại đây, nhóm 36 người trong đó có Ngụy Chi bị soi ra bóng phượng hoàng trong kính Giám Tiên, do đó tất cả bị đưa vào Thư viện Bạch Lộ học tập.