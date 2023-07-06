Mệnh danh nhan sắc 'mỹ nhân 4000 năm có một', Cúc Tịnh Y lộ ảnh thiếu sức sống khi chưa qua chỉnh sửa

Sao quốc tế 06/07/2023 15:01

Mới đây, trong một hoạt động tuyên truyền của bộ phim Hoa Nhung, dân tình đã bàn tán xôn xao trước nhan sắc thiếu sức sống khi chưa qua chỉnh sửa của Cúc Tịnh Y.

Trở lại màn ảnh sau 2 năm vắng bóng, Cúc Tịnh Y gây chú ý với nhan sắc và diễn xuất trong dự án cổ trang Hoa Nhung. Bộ phim luôn giữ nhiệt theo dõi cao từ khi lên sóng đến khi kết thúc. Mặc dù nội dung phim còn thiếu sót nhưng với ngoại hình nổi bật, cô nàng vẫn dễ dàng chiếm được cảm tình của khán giả.

Mệnh danh nhan sắc 'mỹ nhân 4000 năm có một', Cúc Tịnh Y lộ ảnh thiếu sức sống khi chưa qua chỉnh sửa - Ảnh 1

Mới đây, trong một hoạt động tuyên truyền của bộ phim Hoa Nhung, dân tình đã bàn tán xôn xao trước nhan sắc chưa qua chỉnh sửa của Cúc Tịnh Y. Cô nàng gây ấn tượng với lối trang điểm nhẹ nhàng tôn lên các đường nét xinh đẹp của khuôn mặt. Tuy nhiên, trong một vài khoảnh khắc, cô nàng trông lại khá mệt mỏi và thiếu sức sống.

Mệnh danh nhan sắc 'mỹ nhân 4000 năm có một', Cúc Tịnh Y lộ ảnh thiếu sức sống khi chưa qua chỉnh sửa - Ảnh 2

Mệnh danh nhan sắc 'mỹ nhân 4000 năm có một', Cúc Tịnh Y lộ ảnh thiếu sức sống khi chưa qua chỉnh sửa - Ảnh 3Mệnh danh nhan sắc 'mỹ nhân 4000 năm có một', Cúc Tịnh Y lộ ảnh thiếu sức sống khi chưa qua chỉnh sửa - Ảnh 4

Chính vì thế, nhiều khán giả cho rằng cô nàng nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc cho bản thân hơn nữa. Có thể thấy mặc dù đã cố gượng cười nhưng Cúc Tịnh Y vẫn để lộ sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ của mình.

Cúc Tịnh Y nổi lên với danh tiếng ‘mỹ nữ 4000 năm có một’. Cô nàng thường được ca ngợi vì nhan sắc lộng lẫy, yêu kiều. Khi xuất hiện trên thảm đỏ, cô thường giành được sự chú ý của những trang báo mạng hàng đầu Trung Quốc. Khí chất mỹ nữ của Cúc Tịnh Y quả thực không ai có thể phủ nhận, nhưng nữ diễn viên cũng gánh luôn danh hiệu ‘bình hoa di động’, ngoài đẹp ra thì không còn gì.

Mệnh danh nhan sắc 'mỹ nhân 4000 năm có một', Cúc Tịnh Y lộ ảnh thiếu sức sống khi chưa qua chỉnh sửa - Ảnh 5

Hoa Nhung được chuyển thể từ bộ truyện Ngộ Trường Sinh của tác giả Lâm Gia Thành. Có nội dung xoay quanh câu chuyện cô gái Ngụy Chi (Cúc Tịnh Y) bị xem như sao chổi từ bé. Cô lớn lên ở nước Ngụy, nơi rất thịnh hành việc tu tiên. Với bản tính thầm lặng nhưng không yếu đuối, cô can đảm tham gia lễ thành nhân kiểm tra tiền duyên căn cốt. Tại đây, nhóm 36 người trong đó có Ngụy Chi bị soi ra bóng phượng hoàng trong kính Giám Tiên, do đó tất cả bị đưa vào Thư viện Bạch Lộ học tập.

Cúc Tịnh Y trở thành 'truyền nhân' của Dương Tử, loạt phim có nguy cơ bị xóa sổ vì drama của bạn diễn

Cúc Tịnh Y trở thành 'truyền nhân' của Dương Tử, loạt phim có nguy cơ bị xóa sổ vì drama của bạn diễn

Thời gian gần đây, dự án Hoa Nhung lên sóng và là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Cúc Tịnh Y với dòng phim cổ trang. Những tưởng ‘mỹ nhân 4000 năm’ sẽ ghi dấu ấn với khán giả với những dự án tiếp theo lên sóng thì lại ‘ngồi không dính đạn’ vì ồn ào liên quan đến bạn diễn.

Xem thêm
Từ khóa:   Cúc Tịnh Y nhan sắc Cúc Tịnh Y Hoa Nhung sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Cúc Tịnh Y trở thành 'truyền nhân' của Dương Tử, loạt phim có nguy cơ bị xóa sổ vì drama của bạn diễn

Cúc Tịnh Y trở thành 'truyền nhân' của Dương Tử, loạt phim có nguy cơ bị xóa sổ vì drama của bạn diễn

Hoa Nhung của Cúc Tịnh Y có khả năng đánh bại Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh vì những lý do này?

Hoa Nhung của Cúc Tịnh Y có khả năng đánh bại Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh vì những lý do này?

Netizen photoshop lại chân mày của Cúc Tịnh Y trong Hoa Nhung vì trang điểm quá lố

Netizen photoshop lại chân mày của Cúc Tịnh Y trong Hoa Nhung vì trang điểm quá lố

'Mỹ nhân 4000' Cúc Tịnh Y nổi tiếng xinh đẹp không tỳ vết nhưng bất ngờ lộ 'nọng cằm' trên hậu trường Hoa Nhung

'Mỹ nhân 4000' Cúc Tịnh Y nổi tiếng xinh đẹp không tỳ vết nhưng bất ngờ lộ 'nọng cằm' trên hậu trường Hoa Nhung

Hoa Nhung của 'mỹ nhân 4000 năm' Cúc Tịnh Y công bố lịch lên sóng chính thức, dân tình bật sẵn chế độ 'hóng'

Hoa Nhung của 'mỹ nhân 4000 năm' Cúc Tịnh Y công bố lịch lên sóng chính thức, dân tình bật sẵn chế độ 'hóng'

Netizen phản đối gây gắt Lưu Học Nghĩa và Cúc Tịnh Y hợp tác trong dự án Hoa Gian Lệnh vì một lý do?

Netizen phản đối gây gắt Lưu Học Nghĩa và Cúc Tịnh Y hợp tác trong dự án Hoa Gian Lệnh vì một lý do?

TIN MỚI NHẤT

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 16 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tâm sự 46 phút trước
Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 52 phút trước
Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Hậu trường 1 giờ 3 phút trước
Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 1 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu