Cúc Tịnh Y trở thành 'truyền nhân' của Dương Tử, loạt phim có nguy cơ bị xóa sổ vì drama của bạn diễn

Sao quốc tế 24/06/2023 14:05

Thời gian gần đây, dự án Hoa Nhung lên sóng và là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Cúc Tịnh Y với dòng phim cổ trang. Những tưởng ‘mỹ nhân 4000 năm’ sẽ ghi dấu ấn với khán giả với những dự án tiếp theo lên sóng thì lại ‘ngồi không dính đạn’ vì ồn ào liên quan đến bạn diễn.

Thời gian gần đây, dự án Hoa Nhung lên sóng và là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Cúc Tịnh Y với dòng phim cổ trang. Những tưởng ‘mỹ nhân 4000 năm’ sẽ ghi dấu ấn với khán giả với những dự án tiếp theo lên sóng thì lại ‘ngồi không dính đạn’ vì ồn ào liên quan đến bạn diễn.

Cúc Tịnh Y trở thành 'truyền nhân' của Dương Tử, loạt phim có nguy cơ bị xóa sổ vì drama của bạn diễn - Ảnh 1

Theo đó, những ngày qua, Viêm Á Luân dính phải lùm xùm ngủ với trẻ vị thành niên. Một người nổi tiếng mạng xã hội Khâu Diệu Nhạc tổ chức họp báo, tố Viêm Á Luân nhiều lần quan hệ tình dục với anh khi anh còn là trẻ vị thành niên, trong đó không ít lần ép buộc anh quan hệ. Giữa buổi họp báo, Viêm Á Luân xuất hiện, lên tiếng xin lỗi và buổi họp báo bị gián đoạn. Nếu thông tin Khâu Diệu Nhạc cung cấp chính xác, Viêm Á Luân có khả năng sẽ bị xét xử.

Cúc Tịnh Y trở thành 'truyền nhân' của Dương Tử, loạt phim có nguy cơ bị xóa sổ vì drama của bạn diễn - Ảnh 2

Điều này đồng nghĩa với việc dự án Xin Hãy Ban Cho Tôi Một Đôi Cánh của Viêm Á Luân và có sự góp mặt của Cúc Tịnh Y cũng đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Bên cạnh đó, nhiều netizen cũng cho rằng ‘Mỹ nhân 4000 năm’ đang vướng phải vận xui khi ngoài dự án trên còn có 3 bộ phim khác bị gỡ khỏi nền tảng là Như Ý Phương Phi, Vân Tịch Truyện (bị gỡ vì có sự tham diễn của Trương Triết Hạn) và Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ (bị gỡ vì hết hạn bản quyền). Các sản phẩm âm nhạc như Mộng Độ, Bình Phàm Và Vĩ Đại cũng bị gỡ vì dính dáng đến Hoắc Tôn.

Cúc Tịnh Y trở thành 'truyền nhân' của Dương Tử, loạt phim có nguy cơ bị xóa sổ vì drama của bạn diễn - Ảnh 3

Trước mỹ nhân Cúc Tịnh Y, Dương Tử là mỹ nhân ‘tiên phong’ bị sao quả tạ chiếu mệnh khi liên tiếp có những bộ phim đình đám ‘bay màu’ vì bê bối của nam chính.

Cúc Tịnh Y trở thành 'truyền nhân' của Dương Tử, loạt phim có nguy cơ bị xóa sổ vì drama của bạn diễn - Ảnh 4

Được biết, làng giải trí Trung Quốc diễn ra cuộc phong sát những nghệ sĩ bê bối. Trong số những nghệ sĩ trong ‘danh sách đen’ thì có đến 3 sao nam từng hợp tác chung với Dương Tử. Có thể kể đến như Ngô Diệc Phàm (hợp tác trong Thanh Trâm Hành) dính vào bê bối cưỡng hiếp, Đặng Luân (hợp tác trong Hương Mật Tựa Khói Sương) dính vào bê bối trốn thuế, Lý Dịch Phong (hợp tác trong Thanh Vân Chí) dính vào phốt lớn mua dâm.

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